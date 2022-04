Tinder crea herramienta para conectar con gente en festivales de música

Estamos a las puertas del verano, y con ello el buen tiempo, y también al estreno de decenas y decenas de festivales, eventos y conciertos de música que se van a celebrar a lo largo de todo el mundo, y donde millones de personas se reunirán en un solo lugar para escuchar esa música que tanto les gusta.

Ante lo anterior, Tinder ha creado una nueva herramienta llamada Modo Festival que sirve para conocer e interactuar con posibles asistentes a un evento, como un concierto o un festival de música, antes de que este tenga lugar.

La compañía se ha asociado con Live Nation y otros productores de eventos AEG Presents y Superstruct Entertainment para introducir esta función de cara a la época de festivales de este verano, según ha informado en un comunicado remitido a Europa Press.

Tinder tendrá modo festival en la pestaña explorar

Y si bien todavía estamos en pandemia, se espera un verano con muchos festivales de música que darán la bienvenida a personas de todo el mundo, y Tinder quiere apuntarse también a la fiesta.

Así que Tinder va a empezar a hacer disponible para todo el mundo el llamado “modo Festival”, que se encontrará dentro de la pestaña “explorar”, y mediante el cual vas a poder hacer match literalmente con personas que vayan a estar también en ese concierto o festival que vas a visitar en los próximos días.

Para determinar la importancia que tiene el hecho de conocer a posibles amistades o parejas antes de un festival, Tinder se ha basado en los resultados de una encuesta realizada en Estados Unidos entre solteros de 18 a 39 años.

Así, ha destacado que, según este estudio, el 75 por ciento de ellos está de acuerdo en que conectar con alguien 'online' antes de quedar en persona aliviaría parte de la presión de causar una buena impresión.

¿En dónde se podrá usar 'Modo Festival' de Tinder?

Tinder estrena modo festival para hacer "match".

El Modo Festival se extenderá a los miembros de la comunidad a nivel global en las próximas semanas, quienes podrán conocer los diferentes festivales para conocer gente.

Festivales como el Sónar (España), Bonnaroo, The Governors Ball, Lovers & Friends o Hard Summer de Estados Unidos, así como Falls Festival, Festival X y Splendour in the Grass de Australia.

Lollapalooza Paris y We Love Green Festival de Francia, Lollapalooza Berlin y Parookaville de Alemania, Sziget Festival (Hungría), Palmesus (Noruega), Lollapalooza Stockholm (Suecia), Vunzige Deuntjes Festival y Milkshake (Países Bajos) y All Points East y American Express presents BST Hyde Park (Reinno Unido) completan la relación de espectáculos que ofrece Modo Festival.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!