Tiktoker es asesinada por su esposo frente a su hijo de 9 años.

Un nuevo caso de feminicidio ha sacudido Perú. Se trata de la madre y tiktoker Marilyn Yesenia Martínez Gonzales, quien fue asesinada por su esposo, Alexander Israel Pinedo Barrón

El crimen ocurrió el 16 de enero de 2023, en el departamento donde residía la pareja, en el distrito de San Borja, en la provincia de Lima.

De acuerdo con las versiones de los testigos, el hecho se habría producido cerca del mediodía, delante de su hijo de 9 años. El hombre fue encontrado y arrestado por efectivos de la Policía Nacional.

Según las primeras diligencias, el presunto feminicida usó un cuchillo de cocina para atacar a Marilyn de 29 años, a quien apuñaló al menos unas 30 veces.

Con gritos desesperados, la víctima pidió auxilio por la ventana de su domicilio. Sin embargo, cuando la Policía llegó se encontraron con el cuerpo sin vida de la joven madre.

Confesó crimen

Luego de matar a su esposa, el hombre intentó quitarle la vida a su hijo, quien logró escapar hasta que las autoridades llegaran al lugar.

Alexander Pinedo confesó el crimen y dijo que trató de suicidarse luego de cometer el atroz hecho. "Cuando la maté vi su hueso, vi toda la sangre que salía y entonces dije ‘acá me toca a mí’, pero soy tan cobarde que no me pude suicidar".

Antecedentes de violencia

Marilyn Martínez había presentado una denuncia (que data de 2012), contra Alexander Pinedo, quien ya tenía más de 30 años.

Según contaron los familiares de la joven al medio de televisión peruano ATV, la denuncia fue por agresión física. "Le propinó golpes en la cabeza, además de puñetes en la entrepierna, en presencia de su hijo, en ese entonces de 1 año y 2 meses".

En la denuncia consta que esa ya había sido la quinta vez que Alexander la agredía.

Creadora de contenido

El femicidio se registró el 16 de enero de 2023, pero a nivel internacional se viralizó recientemente por un video de Marilyn junto a su esposo, quien aparecía en sus contenidos publicados en más de una ocasión.

Lo que ha llamado la atención de los internautas es que al sujeto lo detuvieron con la misma camiseta que usó para un video que es ahora viral. Marilyn era creadora de contenido fit. En la red social TikTok contaba con más de 194 000 seguidores.

En Perú se han registrado ocho feminicidios en lo que va de 2023. De acuerdo con información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en los últimos cinco años se han registrado 674 feminicidios; según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2022 esta cifra fue de 113.

