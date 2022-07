Tigre arrastra a un hombre a la jungla, rescatistas sólo encuentran sus manos

Tigre arrastra a un hombre a la jungla, los rescatistas sólo encuentran manos

Un tigre arrastró a un hombre a una jungla en el norte de India y los rescatistas hasta ahora solo han recuperado dos manos amputadas.

Dos amigos, Afsarul Un Ahmad y Mohammad Anas, iban en motocicleta por una carretera cerca de la reserva de tigres de Corbett, Uttarakhand, cuando ocurrió el ataque el sábado pasado, informó el Hindustan Times. El depredador emergió repentinamente de los arbustos y se abalanzó sobre los dos amigos.

"El tigre nos atacó repentinamente mientras íbamos en camino y nuestro vehículo perdió el equilibrio y ambos caímos al suelo", dijo Anas a The Times of India.

El depredador agarró a Ahmad, que viajaba en la parte trasera de la motocicleta, y lo arrastró.

“Me pasé al otro lado pero vi que el tigre lo había agarrado y lo había arrastrado dentro de la selva”, dijo Anas.

Tigre dejó las dos manos del hombre en selva de la India

El tigre capturó al hombre mientras se transportaban en motocicleta.

Anas escapó de la escena con heridas leves, sin embargo, no se ha vuelto a ver a Ahmad. Las autoridades llegaron al lugar para buscar a Ahmad y descubrieron dos manos, no muy lejos de un río dentro del bosque, informó el Hindustan Times. Aún no se ha confirmado si las manos pertenecen a Ahmad.

La policía también ha descubierto un teléfono móvil y una bolsa manchados de sangre, no lejos de la carretera en la India donde desapareció el hombre.

Chandrashekhar Joshi, oficial forestal de la división de Ramnagar, le dijo al Hindustan Times que se instalaron cámaras trampa en el bosque, sin embargo, hasta ahora, los equipos "no han podido localizar al hombre o al tigre".

Se ha incrementado el patrullaje en la zona y se han preparado jaulas para la captura del depredador, informó el medio de comunicación. Se ha aconsejado a la población local que no se aventure en el bosque.

TE PUEDE INTERESAR: Captan a un insólito tigre negro en peligro de extinción en La India

Tigre, el autor de otros “asesinatos”

El tigre podría ser el responsable de otros ataques en la India

La reserva de tigres de Corbett es conocida por su población de tigres reales de Bengala, uno de los felinos salvajes más grandes del mundo. Tiene la mayor población de tigres de las 50 reservas de la India, según el Hindustan Times .

Según el India Times, este tigre puede ser responsable de muchos otros ataques que se han producido recientemente. El tigre, si es el mismo, ha atacado previamente a otros ciclistas de la zona.

Otro incidente similar ocurrió el 15 de junio, cuando un tigre mató a un ciclista. Luego, el 17 de junio, dos funcionarios forestales que iban en bicicleta fueron atacados por un tigre. Uno murió y otro resultó gravemente herido. A pesar de estos múltiples incidentes, no se ha localizado ningún tigre.

Los tigres tienen una fuerza física inmensa y pueden ser extremadamente peligrosos. Por lo general, evitan a las personas, pero se sabe que atacan si son provocados o si sienten que su territorio está amenazado. Si bien los ataques de tigres siguen siendo raros, han ido en aumento en áreas donde los vecindarios se están expandiendo hacia los hábitats.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!