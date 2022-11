Tienda en Portland cerrará por 15 robos sufridos en el año

Una en tienda en Portland, Estados Unidos, cerrará definitivamente tras sufrir un total de 15 robos en solo un año y medio.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Portland, en el distrito de Oregon, donde la dueña de Rains PDX, Marcy Landolfo declaró que esas son demasiadas pérdidas.

¿Qué ocurrió con la tienda en Portland, Oregon?

La tienda en Portland no ha sido la única en sufrir inseguridad

"Es demasiado con las pérdidas que no están cubiertas por el seguro, los daños, todo. Simplemente no es sostenible", lamentó.

“Nuestra ciudad está en peligro”, dice una nota impresa publicada en la tienda Rains PDX, según la estación de radio KATU.

“Las pequeñas empresas (y las grandes) no pueden sostenerse haciendo negocios en el estado actual de nuestra ciudad. No tenemos protección ni recurso, contra la conducta delictiva que queda impune. No se deje engañar pensando que las compañías de seguros cubren las pérdidas. Hemos sufrido 15 allanamientos... no hemos recibido ningún reembolso financiero desde el 3", también declaró.

También declaró que no puede soportar esas pérdidas, puesto que los productos que se llevaron fueron los de invierno, los que son muy caros, también declaró que sintió que en el momento en que tuviera dichos productos en la tienda, se los iban a robar.

Mencionó también estar preocupada por sus empleados, porque no ve esa ubicación como un modelo comercial factible.

"El problema es que, como pequeñas empresas, no podemos soportar ese tipo de pérdidas y permanecer en el negocio. Ni siquiera voy a entrar en las cifras de cuánto se ha desembolsado”, dijo.

Cuando la tienda Rains enfrentó un robo el mes pasado, de acuerdo con KATU, la oficina del alcalde Ted Wheeler dijo que trabajaban en un plan para ayudar financieramente a los dueños de los negocios que necesitaran reparar sus tiendas, pero Landolfo señaló que eso no es suficiente para enfrentar al crimen en la ciudad.

Durante los últimos años, la Federación Nacional de Minoristas hizo una encuesta que dio a conocer que el crimen minorista organizado aumentó el 26.5% en el año 2021, lo que resultó en un problema de miles de millones de dólares para las empresas.

¿Qué tan segura es la ciudad de Portland, Oregon?

Han habido manifestaciones también por la inseguridad y los bajos fondos a la policía

Durante el año 2021, la ciudad estadounidense de Portland tuvo 90 homicidios, lo que superó el récord sostenido de 66 en el año de 1987, de acuerdo con datos de la Oficina de Policía de Portland.

Otros hechos delictivos mostraron un aumento progresivo, de acuerdo con las autoridades, con más de mil 200 tiroteos y más de 350 personas heridas en el último año.

También, durante el fin de semana del día 19 y 20 de febrero de este año, tres personas perdieron la vida en distintos tiroteos en la ciudad, pero la policía local dijo que en solo cuatro días, recibió al menos 10 denuncias de tiroteos de acuerdo con el canal de TV local KATU.

"Hay un aumento sustancial del crimen y la violencia en Portland. Hay una disminución significativa en la seguridad pública y definitivamente comenzó cuando nuestro equipo fue desmembrado", afirma el sargento Schmautz, quien responsabilizó de los hechos al recorte de presupuesto de la policía.

