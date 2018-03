‘Tiburón’ rompe el vidrio y un hombre ‘muere’ del susto

CIUDAD DE MÉXICO.- El International Spy Museum en Washington D.C. Estados Unidos, ha encontrado la manera de asustar a sus visitantes y de enseñarles a no golpear los vidrios de los animales. El museo alberga una exhibición de tiburones y en una zona del inmueble, que se asemeja a un acuario, se observa a un hombre frente a lo que parece ser una enorme pecera. En el frente de la ‘pecera’ hay un letrero con la leyenda ‘toca bajo tu propio riesgo’, y por supuesto que el hombre no dudó en romper las reglas y comenzó a tocar el vidrio. Durante unos segundos parece que no hay nada malo, simplemente muestra un tiburón. El hombre continúa tocándolo, y cuando menos se lo espera, un enorme tiburón se estrella contra el vidrio y lo ‘cuartea’; por la sorpresa y el susto termina en el piso. https://www.youtube.com/watch?v=gmr4w6pghgw La ‘pecera’ es en realidad una pantalla táctil, que busca ‘trollear’ a los asistentes del museo y más a aquellos que deciden no seguir las instrucciones del museo.

