The World Ends With You finalmente tendrá un segundo juego

El clásico de Nintendo DS, The World Ends With You, finalmente tendrá un segundo juego en lo que parece ser una precuela llamada Neo: The World Ends With You.

Según el avance, podemos ver un nuevo grupo de jugadores absorbidos por el Juego de la Parca, lo que significa que tendrán que luchar por sus vidas utilizando alfileres mágicos. La mayoría de los personajes son caras nuevas, con algunos personajes que los fanáticos reconocerán del juego original, como Sho Minamimoto. Si bien fue un reaper en The World Ends With You, parece que es un jugador del Reaper's Game en Neo, por lo que creemos que este juego tiene lugar antes que el original.

El nuevo personaje principal es un niño rubio llamado Rindo, y de manera similar al Neku del juego original, no sabemos mucho sobre él ... todavía.

Este nuevo juego tiene lugar en un entorno 3D que aún conserva el encanto estilístico del juego original. Podrás correr por la zona de moda de Shibuya mientras te enfrentas a desafíos y derrotas monstruos.

Aquí en La Verdad Noticias te informamos que Neo: The World Ends With You se lanzará para PlayStation 4 y Nintendo Switch en el verano de 2021.

GTA 5 en Xbox Series X y PS5

GTA V está en su tercera generación de consolas, y Rockstar Games lanzó por primera vez el juego en PlayStation 3 y Xbox 360 en 2013. La compañía luego optimizó el juego para PlayStation 4 y Xbox One con mejoras sorprendentes, y ahora repetirá su lanzamiento en PlayStation 5 y Xbox Series X en algún momento del 2021.

Aunque el exitoso videojuego ha logrado algo que ningún otro, el editor senior de Windows Central, Jez Corden, declaró a través de su cuenta oficial de Twitter que Grand Theft Auto V no recibirá mejoras importantes de lanzamiento Xbox Series X y PS5.

TE RECOMENDAMOS LEER: Estos son los videojuegos más vendidos esta semana

Si bien, las expectativas de los fans estaban puestas en grandes actualizaciones que pudieran explotar el 4K, Ray Tracing, 60 FPS en la Xbox Series X, reduciendo el tiempo de carga y mucho más, lo cierto es que todas esas mejoras no llegarán para el lanzamiento de las popilares consolas sino hasta la segunda mitad del 2021.