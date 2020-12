The Last of Us 2 obtiene un nuevo tráiler de la historia sobre Abby

The Last of Us 2 se lanzó en junio pasado, por lo que uno no esperaría que el juego obtenga nuevos avances ni nada de eso. Sin embargo, aparentemente de la nada, Sony ha optado por lanzar un nuevo tráiler de la historia de Last of Us 2, mostrando la perspectiva de Abby.

Ten en cuenta que aquellos que aún no hayan jugado The Last of Us 2 pueden obtener algunos SPOILERS del avance, así que procede con precaución.

El tráiler de la historia de Abby en The Last of Us 2 comienza con ella presenciando la muerte de su padre a manos de Joel, que tuvo lugar al final del primer juego de Last of Us. Luego avanza rápidamente a los eventos de The Last of Us 2, enmarcando la búsqueda de venganza de Abby en una luz más comprensiva. Aquellos que aún no han jugado The Last of Us 2 pueden confundirse por esto, pero aquellos que ya han llegado al menos a la mitad del juego sabrán exactamente por qué el avance hace esto.

Abby en The Last of Us 2

Aproximadamente a la mitad de The Last of Us 2, los jugadores toman el control de Abby y juegan como ella durante una gran parte del juego. El segmento de juego de Abby en The Last of Us 2 ha sido un punto de controversia para los fanáticos, pero otros lo han elogiado por humanizar efectivamente a las personas "malas" en la historia y mostrar cómo personajes como Ellie y Joel no están necesariamente en el " Correcto." A otros, sin embargo, no les gustó tener que jugar como un personaje que no les gustaba y han criticado el juego por pasar tanto tiempo lejos del elenco de personajes establecido.

Si bien jugar como Abby ha sido un tema delicado desde el lanzamiento de The Last of Us 2, su tráiler hasta ahora no ha sido bombardeado por fanáticos enojados. Si bien hay muchos comentarios malos y sarcásticos sobre el video, también hay muchos positivos o alegres. El tráiler también tiene 7.7k me gusta en el momento de escribir este artículo, frente a 2.5k no me gusta, por lo que parece que parte del intenso odio de Abby se ha calmado en este punto.

El odio de The Last of Us 2 Abby fue bastante extremo en el momento del lanzamiento del juego, e incluso antes de su lanzamiento. Una filtración masiva de Last of Us 2 vio importantes desarrollos de la historia que se filtraron en línea, incluido un acto de Abby que dejó a los fanáticos en un alboroto. Es difícil decir si los fanáticos habrían respondido mejor al personaje si no hubieran sabido lo que iba a hacer antes de tiempo, y desafortunadamente, nunca lo sabremos. Independientemente, algunos fanáticos dirigieron su enojo hacia el actor de voz de Abby, así como hacia los desarrolladores de Naughty Dog, enviando mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.

No está claro por qué Sony decidió lanzar este nuevo tráiler

Teniendo en cuenta lo controvertida que ha sido Abby, no está claro por qué Sony decidió lanzar este nuevo tráiler. Quizás quiera que el juego esté fresco en la mente de las personas que van a The Game Awards 2020, donde The Last of Us 2 se enfrenta al premio mayor junto con otros premios, aunque eso es solo una especulación en este momento.

La Verdad Noticias te informa que The Last of Us 2 ya está disponible para PS4.