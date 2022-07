Texas ordena a Guardia Nacional arrestar a migrantes y regresarlos a México

Un miembro de la Guardia Nacional patrulla el Río Grande en Eagle Pass, Texas, el 23 de mayo de 2022.

En lo que llamó una "acción sin precedentes" necesaria porque "el presidente Biden se niega a hacer su trabajo", el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que autoriza a la Guardia Nacional de su estado y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a arrestar a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre los puertos de entrada y devolverlos a México.

Esta medida por parte del gobierno de Texas se produce luego de que 5,000 migrantes fueran detenidos durante el fin de semana del 4 de julio a lo largo de la frontera del estado.

El gobernador de Texas habló sobre su nueva medida contra los migrantes

“Si bien el presidente Biden se niega a hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, el estado de Texas una vez más está intensificando y tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur”, dijo Abbott en un comunicado de prensa el jueves anunciando el política de cero tolerancia.

Solo el gobierno federal está legalmente autorizado para hacer cumplir la ley de inmigración. Como justificación legal, el gobernador de Texas cita el Artículo IV, § 4 de la Constitución de los Estados Unidos.

“'Los Estados Unidos... protegerán a cada (Estado de esta Unión) contra la invasión' y, por lo tanto, ha obligado al Estado de Texas a construir un muro fronterizo, desplegar fuerzas militares estatales y celebrar acuerdos como se describe en el Artículo I, § 10 de la Constitución de los Estados Unidos para asegurar el Estado de Texas y repeler la inmigración ilegal que financia los cárteles”.

La oficina de Abbott no respondió a una solicitud de comentarios de The Post sobre si estaba cediendo ante la presión del exfuncionario de Trump, Ken Cuccinelli, para declarar una “invasión” en la frontera. Si bien Abbott no emitió una declaración de invasión, usó el lenguaje exacto que Cuccinelli entrenó a varios condados de Texas para declarar una "invasión" fronteriza. martes.

Cuccinelli quería que Abbott declarara una invasión y promulgara un programa al estilo del Título 42 en el que los inmigrantes fueran "rechazados en la frontera" y automáticamente rechazados.

La popularidad de Greg Abbott se está hundiendo

Esta medida se produce cuando las cifras de las encuestas de Abbott se están hundiendo después de un tiroteo en una escuela en Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestros muertos, y su apoyo a la prohibición del aborto en Texas, según una nueva encuesta de votantes de Texas.

Como hemos mencioando en La Verdad Noticias, el retador demócrata de Abbott, Beto O'Rourke, está ganando apoyo y ahora está seis puntos detrás del gobernador.

