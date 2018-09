Testigos de Jehová pagarán 35 millones de dólares a víctima de abuso sexual

La Iglesia de los Testigos de Jehová tendrá que pagar 35 millones de dólares a una mujer víctima de abuso sexual por parte de uno de los miembros de dicha congregación en Montana, Estados Unidos.

La joven y dos familiares más afirmaron que habían sufrido abusos sexuales por parte de un miembro de la iglesia entre las décadas de 1990 y 2000.

Las victimas acusaron al miembro ante los clérigos de la iglesia de los Testigos de Jehová, pero no tomaron cartas en el asunto.

Watch Tower Bible and Tract Society of New York, la organización nacional de los testigos de Jehová, optó por manejar el caso de forma interna.

El abusador fue expulsado en 2004, pero lo reinstauraron al año siguiente, afirmaron en la demanda que se desprende por negligencia presentada ante la Justicia.

La entidad religiosa, por su parte, planea apelar el veredicto, señalando que el período de demanda ya expiró y que la ley estatal exime a sus clérigos de reportar "procedimientos eclesiásticos internos sobre algún pecado grave de un miembro de la congregación". En cuanto a la multa, se prevé que sea revisada por un juez antes de ser efectiva.

Católicos con problemas de abusos sexuales

A mediados de agosto se dio a conocer un reporte de la Fiscalía General de Pensilvania, Estados Unidos, que al menos 300 sacerdotes cometieron abusos sexuales y violaciones a más de mil niños en las diferentes diócesis.

El papa Francisco ha expulsado a dos sacerdotes chilenos despues de ser acusados de abuso sexual y violación a niños, jóvenes y adultos.