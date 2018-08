‘Terrorista’ choca su automóvil frente al Parlamento en Londres

Un hombre fue detenido por la policía de Londres tras chocar contra las barreras de seguridad, frente a las casas del Parlamento británico.

El incidente ‘terrorista’ dejó a dos personas lesionadas, las cuales fueron atendidas por paramédicos en el lugar y luego trasladadas a un hospital para su valoración.

Las autoridades han precisado que el conductor tiene cerca de 30 años y fue llevado desde el lugar de los hechos a una estación de Policía del sur de Londres, donde permanece bajo custodia.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Policía británica ha declarado que el hombre detenido no está cooperando con las autoridades. "Parece ser un acto deliberado, pero no podemos decir cuál es la motivación", ha añadido.

En el vehículo estrellado no había más personas. Hasta el momento, tampoco han sido localizadas armas en su interior.

Un testigo del incidente dijo que el coche había golpeado con fuerza una barrera en un carril utilizado para acceder al edificio del Parlamento.

“Vi a los ciclistas, a los ciclistas heridos. He visto a varias personas, alrededor de 10, en la calle, tiradas, pero no he visto víctimas mortales", dijo el testigo asustado.