Terrible explosión de una vivienda en Sajurjo Badía

Agencias / Diario La Verdad España.- Una explosión producida en la tarde de este lunes en una vivienda de Vigo ha movilizado a los efectivos de emergencias de la ciudad, en el que también se ha producido un incendio y donde no se descarta que haya personas en el interior. Según han informado a Europa Press fuentes del 112 Galicia, sobre las 14,45 horas de este lunes un particular avisó de que en una vivienda ubicada en el número 31 de la calle Sajurjo Badía se produjo un estallido, que generó un incendio y reventó una ventana. Ante todo ello, el CAE informó de lo ocurrido a los Bomberos de Vigo; a Protección Civil; a Urxencias Sanitarias de Galicia-061; y a la Policía Local, que indicó que en el interior de la vivienda puede haber una mujer de movilidad reducida. La Policía Local corto la calle para facilitar la labor de los bomberos. Hay dos heridos por inhalación de humo, las vecinas de la vivienda explosionada, una mujer de 93 años y otra de 57. En la vivienda no había nadie, sus inquilinos en ese instante estaban llegando al domicilio.

