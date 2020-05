Terremoto de 4.6 grados sorprende a Delhi, India

Earthquake of Magnitude:4.5, Occurred on 29-05-2020, 21:08:40 IST, Lat: 28.8 & Long: 76.7, Depth: 5 Km ,Location: 14km SE of Rohtak, Haryana, Indiafor more information visit https://t.co/GdXB67r1nd pic.twitter.com/6vM4m7mYzQ