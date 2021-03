Tercera ola de COVID-19 en Europa: ¿Qué falló en su masiva vacunación?

Gran parte de Europa se encuentra en emergencia ante el incremento de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. La situación ha llevado a varios países a declarar confinamiento total a fin de cortar el rápido contagio del coronavirus. Y es que en medio de la saturación de hospitalizaciones, el continente sufrió un nuevo revés cuando el temor a los coágulos sanguíneos y las hemorragias cerebrales llevó a varios países a suspender temporalmente la distribución de la vacuna de AstraZeneca.

Diversos países dependen de la vacuna AstraZeneca, por lo que al suspender su aplicación, provocó un importante retraso, mismo que se vería reflejado en el incremento de contagios en lo que ha sido catalogado por expertos como la tercera ola de COVID-19 en Europa.

La salvación de la vacuna sigue siendo, por ahora, una tentadora pero aún lejana posibilidad para Europa, en donde solo un diez por ciento de los europeos ha recibido la primera dosis.

¿Vacunación en Europa les falló?

El resultado en Europa ha sido según The New York Times un esfuerzo que va dando tumbos y ha provocado repercusiones políticas. Ya que mientras los países más ricos albergan gigantes fábricas que producen vastas cantidades de vacunas contra el COVID-19 al día, estos no pueden seguir el ritmo de otras naciones ricas para inocular a su población y los líderes buscan a quién culpar.

La Unión Europea estuvo por detrás de Estados Unidos y Gran Bretaña desde el principio. Pues como se recordará, Washington ya había gastado miles de millones de dólares en ensayos clínicos y fabricación cuando Europa decidió poner en común sus recursos y negociar en bloque.

El primer acercamiento a la compra de vacunas de Europa llegó en agosto, con la farmacéutica AstraZeneca, meses después del contrato de Estados Unidos. Y aunque Europa negoció como un poderoso comprador, carecía de los poderes de adquisición en tiempos de guerra que el gobierno del entonces presidente Donald Trump.

Europa no cuenta con suficientes vacunas COVID-19

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en días pasados el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, pidió a los alemanes seguir las reglas de seguridad del coronavirus, advirtiendo que las vacunas no llegarán a Europa lo suficientemente rápido como para prevenir una tercera ola de la pandemia de COVID-19, pues las nuevas infecciones en Alemania están aumentando a una "tasa claramente exponencial".

"Todavía no hay suficientes dosis de vacunas en Europa para detener la tercera ola solo con la vacunación...Incluso si las entregas de los pedidos de la UE son fiables, todavía pasarán algunas semanas hasta que los grupos de riesgo estén completamente vacunados", según cita Deutsche Welle.

Cabe señalar que Alemania y otros países de Europa reanudaron la administración de la vacuna AstraZeneca COVID-19 el viernes después de que la Agencia Europea de Medicamentos reiteró que el fármaco es "segura y eficaz" en la lucha contra el coronavirus.

Tercera ola de COVID-19 en Europa

Europa enfrenta su tercera ola de COVID-19 en medio de hospitales a punto del colapso por nuevas variantes, confinamientos totales y escasez de vacunas. Desde el 19 de marzo, Francia se encuentra en su tercer confinamiento, el cual según medios locales durará al menos un mes, esto como medida desesperada para aplanar el número de contagios.

Los negocios no esenciales volverán a cerrar sus puertas y se restringirán los desplazamientos en las regiones afectadas, pero las escuelas permanecerán abiertas y se autorizará el ejercicio al aire libre en un radio de 10 kilómetros alrededor del domicilio, siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y el distanciamiento social.

Italia, una de las ciudades más azotadas por el COVID-19, cumple las nuevas restricciones impuestas en plenas vacaciones por Semana Santan debido al temor de que desborden los hospitales y en particular las unidades de cuidados intensivos.

Rebrote en Europa fue advertido por la OMS

Previo a la emergencia que actualmente se vive en Europa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió a finales del 2020 que la variante del Reino Unido circulaba en la mayor parte del continente y el cual dijo, podría causar un rebrote en diversos países.

“Una vez que se convierta en dominante, puede afectar la curva de la epidemia en general y llevar a la necesidad de un enfoque más restrictivo para las medidas sociales y de salud pública que deben implementarse. De modo que las tasas de transmisión puedan disminuir”, advirtió en ese momento la principal funcionaria de emergencias de la OMS, Catherine Smallwood.

Durante las últimas semanas, la variante de COVID-19 hallada en Reino Unido se convirtió en la predominante en los contagios en países de Europa. La nueva variante también es responsable de la mayoría de los casos nuevos en Francia. Mientras que en España, la B.1.1.7 es ahora la cepa dominante en nueve de las 19 regiones del país.

Manifestaciones por confinamientos en Europa

Diversos países de Europa se vieron en la necesidad de alargar o decretar un nuevo confinamiento ante la tercera ola de COVID-19 que se vive en el país. Las nuevas restricciones no fueron aceptadas por los residentes de países como Alemania, el Reino Unido, Suiza, Holanda y Austria, en donde las personas salieron en multitudes a las calles, en muchos casos con violencia para expresar su repulsa por las medidas en vigor para frenar la pandemia.

En medio de la rápida propagación del COVID-19, diversos países europeos se han vistos obligados a tomar medidas drásticas para hacer frente a una nueva ola. Y es que según expertos, Europa perdió su oportunidad de detener la tercera ola de la epidemia antes de que se saliera de control y ahora deberá pagar un alto precio, con la imposición de nuevos confinamientos.

