Teoría conspirativa afirma de Bill Gates y la OMS crearon el coronavirus

Durante el día de ayer, la frase “Bill Gates Hacked” se volvió tendencia en redes sociales, luego de darse a conocer una supuesta filtración de más de 25 mil contraseñas que involucran en una teoría conspirativa a la OMS, Fundación Bill y Melinda Gates el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y el Banco Mundial en torno a la pandemia del coronavirus.

El largo listado de miles de contraseñas fue presuntamente difundido por un grupo de piratas informáticos o “hackers” a través de redes sociales y foros como 4Chan, e incluyen correos electrónicos que también implican al Instituto de Virología de Wuhan, donde supuestamente habría sido creada la nueva cepa del coronavirus que ha provocado más de 170 mil muertes en todo el mundo.

Un grupo de hackers rusos filtraron emails y contraseñas de la Fundación Bill Gates, el Instituto de Virología de Wuhan (China) y la OMS. Los documentos revelan que el nuevo coronavirus (COVID-19) se creó en el Laboratorio P4 de Wuhan y habría llegado al mercado de mariscos

Vinculan nuevamente a Bil Gates con el coronavirus

Entre los internautas ha rondado la teoría conspirativa que acusa al multimillonario Bill Gates por aparecer en un supuesto documento de esta institución en Wuhan, desde donde se habría creado el virus para ser posteriormente inducido a través de un cubo de hielo salido del laboratorio p4 chino, durante octubre del año pasado.

Algunos internautas incluso han recordado un discurso dado por el propio Gates en el año 2015, en una presentación para TED, en donde el empresario y filántropo estadounidense advierte sobre un virus que, “en las próximas décadas” podría matar a 10 millones de personas y se trataría de “un virus muy infeccioso, más que una guerra”.

En el 2015 Bill Gates



¿Coincidencia? Hackean Fundación Bill Gates, OMS, Instituto de Virología de Wuhan.

Revelan miles de documentos,

Recuerdan lo que hizo con steve Jobs?

Asi mismo pensará jugar con la humanidad?

De acuerdo con The Washington Post, no ha sido posible verificar que las contraseñas sean auténticas, toda vez que la OMS no ha dado a conocer su postura al respecto, mientras que del lado de Bill Gates aseguran que no existen indicios de haber sido víctimas de un hackeo.

Un grupo de hackers rusos supuestamente filtraron emails que revelan que el virus fue creado en el Laboratorio P4 de Wuhan, y llegó al mercado de mariscos de manera intencional

El grupo SITE, encargado de monitorear grupos de terrorismo y extremistas en línea, dijo que la información se dio a conocer el domingo, y que el lunes se usó casi de inmediato para provocar el acoso por parte de extremistas de extrema derecha en torno a la polémica de seguir en aislamiento, que ha causado protestas de algunos sectores en Estados Unidos.