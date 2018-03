Tenía guardado el cadáver de su bebé en el refrigerador

LIMA.- Una mujer se vio obligada a guardar el cadáver de su bebé en el refrigerador de su casa debido a que en un hospital de Lima no le entregaron a tiempo los documentos para tramitar el certificado de defunción para enterrarlo, informaron hoy medios locales. De acuerdo con la información, la mujer dio a luz el sábado pasado a un bebé prematuro, que falleció dos días después en el hospital estatal del distrito de Comas, en el norte de Lima.

"Cuando la madre, agotada física y psicológicamente por la pérdida, quiso salir del hospital para encontrarse con su familia, trabas administrativas le complicaron aún más el doloroso momento", reseñó hoy el diario El Comercio.

“Ningún cadáver puede salir del hospital sin un certificado de defunción. Se han roto todos los protocolos, esto no debió ocurrir", declaró.

Te puede interesar

La mujer, identificada como Mónica Palomino, declaró a la cadena local América Televisión, que el lunes fue dada de alta, pero no le entregaron un documento indispensable para tramitar elde su hijo. Al intentar retirarse, la encargada del área de vigilancia del hospital le dijo que debía llevarse el cadáver de su bebé, por lo que finalmente tuvo que sacarlo en brazos y guardarlo en el refrigerador de su casa, ya que no podía enterrarlo por carecer del certificado oficial de defunción. Tras conocerse hoy la denuncia, el director del nosocomio, Julio Silva, lamentó la actuación del personal de seguridad y aseguró que se tomarán medidas para que no vuelva a ocurrir un caso de este tipo.Representantes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) acompañaron hoy a la madre al hospital y anunciaron el inicio de una investigación.