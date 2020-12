Tendencias para 2021 que triunfarán entre las mujeres mayores de 55 años

El 2020 está a punto de terminar las tendencias para el 2021, por lo que si tienes más de 55 años de edad estas tendencias de maquillaje, cosmética y medicina estética te encantarán.

Algunas tendencias que asomaron tímidamente la nariz en 2020 se afianzarán, como las mechas melting, otras seguro que las copiarás porque te resultarán muy sorprendentes y prácticas o porque resultan muy beneficiosas para tu piel, como el uso de los polihidroxiácidos, con la gluconolactona como uno de los ingredientes más destacados, que ayuda a mejorar la textura, iguala el tono y aporta luminosidad.

Y todavía quedan otras tendencias que es muy posible que las tengas en cuenta para alguna ocasión puntual, porque siempre hay momentos en los que apetece aventurarse con propuestas diferentes como la manicura Milky, que rejuvenece las manos, o colores de pelo diferentes pero ideales para mujeres de 55 años.

Es tiempo de pasearse por nuestra galería y dejarse seducir por las novedades estéticas y cosméticas que nos harán estar (todavía) más guapas y rejuvenecidas en 2021.

El boom de la remodelación de los labios

Sí, lo sabemos. Si permanecen ocultos detrás de la mascarilla, ¿por qué se está incrementando la demanda de los retoques de labios? Pues precisamente porque de esta manera se pueden esconder los posibles efectos secundarios que pueden derivarse de los rellenos con ácido hilaurónico (hinchazón, pequeños hematomas, rojeces), y que pueden durar horas o días, dependiendo de la piel.

Todas sabemos que algún día "colgaremos" definitivamente la mascarilla y los labios volverán a ocupar el lugar protagonista que han tenido hasta hace muy poco. El incremento de estos retoques se está produciendo porque la tendencia es apostar por resultados muy naturales.

Y esto tiene mucha aceptación, igual que saber que el ácido hialurónico es una sustancia que no provoca alergias (porque forma parte de nuestro organismo de forma natural) y el efecto es temporal (el material se reabsorbe al cabo de un año aproximadamente).

La tendencia que se impone es inyectar ácido hialurónico para corregir asimetrías o solo en el perfil de los labios para realzarlos, ya que pierden definición con el paso del tiempo. Los labios se engrosan sutilmente, se huye de volúmenes exagerados y en muchas ocasiones se aprovecha para borrar las arruguitas verticales que aparecen con el tiempo en el contorno de los labios (el famoso código de barras).

Pequeños retoques para conseguir unos Foxy Eyes

Cada vez son más las que quieren imitar la mirada rasgada y felina de Bella Hadid, sobre todo ahora que en público mostramos los ojos y poco más por culpa de la mascarilla. Aunque se puede lograr con maquillaje, la buena noticia es que los centros de medicina estética se han volcado para que los Foxy Eyes duren meses y meses con un resultado lo más natural posible.

Estas son algunas de las técnicas, según el Instituto Médico Láser, con las que se pueden conseguir unos ojos Foxy, con efecto lifting (ascendentes) y sin rastro de cansancio:

Elevación externa de las cejas mediante la colocación de hilos tensores. En este caso el resultado es bastante evidente y se realiza en 30 minutos con anestesia local.

Microinyecciones de ácido hialurónico. Consiste en depositar una o dos líneas de ácido hialurónico de alta densidad justo debajo del arco de la ceja. La técnica genera una línea de apoyo en esta zona, que es reversible, según se reabsorbe el relleno. El resultado es muy natural.

Toxina botulínica. Se trata toda la zona orbicular. Con infiltraciones de bótox se relaja profundamente la zona de las patas de gallo, se inyecta en la parte más alta de la ceja y se consigue además un ensanchamiento del entrecejo.

Láser. Para las mujeres que prefieren no recurrir a los hilos tensores, se puede recurrir a un tensado de toda la región temporal (sienes) con 3 sesiones de láser colagenizador Ydun Frax o 3 sesiones de láser CO2 en modo barrido, que se realizan cada 15 ó 21 días. Solo se precisa anestesia local tópica.

Manicura Milky

La manicura Milky o Milky Nails es una de las tendencias que despuntarán en 2021, una tendencia que ayuda a aportar luminosidad y rejuvenecer las manos. Como habrás deducido, el el esmalte blanco será el protagonista, "pero no un blanco nuclear y opaco, sino más bien translúcido, nude", comenta Jennifer Silverio, manicurista de ORLY.

Para conseguirlo, conviene aplicar una sola capa de esmalte y reforzar el brillo con un buen top coat. "La idea es que se vean las uñas con un tono acuoso y, si se quiere innovar y aportar una nota de fantasía, también se pueden pintar de otro color las puntas o las lúnulas de las uñas, la parte más cercana a las cutículas", concluye.

¿Pensabas que con las uñas multicolor de este verano o las manicuras navideñas ya habíamos tocado techo? Imaginación al poder y en cuestión de manicura, no hay límites.

Esta tendencia rejuvenece el tono de la piel

Perfilados de ojos multicolor

Hay vida más allá del negro, y lo hemos podido comprobar este invierno con los eyeliners y máscaras de pestañas de color presentes en más de una firma. Pero la explosión de colorido no se queda aquí: las colecciones de maquillaje de primavera vienen cargaditas de propuestas en verde, lila y ¡Por no hablar del azul!, que ha vuelto a resurgir con fuerza gracias a la serie The Crown y el famoso perfilado de ojos de Diana de Gales.

El maquillaje Eye-Lipstick

En los últimos meses el uso del labial ha quedado relegado a un segundo plano porque con el uso de la mascarilla quienes han cobrado un protagonismo excepcional han sido los ojos. Pero los maquilladores profesionales, que no paran de reinventarse, han apostado por darle un segundo uso a las barras de labios. ¡Rescátalas de tu neceser, porque esto te va a interesar!

"¿Por qué no usar el pintalabios para dar intensidad a la mirada?", se pregunta David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD y RevitaLash Cosmetics.

El mismo ha bautizado esta tendencia como Eye-Lipstick y asegura que es perfecta para las que no poseen una gran destreza en la aplicación de sombras de ojos. Para un look sofisticado puedes jugar con tonos oscuros , sin olvidarnos de los rosas y los nudes, muy rejuvenecedores en un maquillaje de día.

Una forma fácil de utilizar tu labial como sombra.

"Simplemente se debe depositar un pequeño toque de color en la cuenca, difuminando el producto hacia el exterior en dirección ascendente con ayuda de las yemas de los dedos. No olvidemos la importancia del equilibrio y la armonía, aplicando una pequeña cantidad en el exterior de las pestañas inferiores de manera muy difuminada para terminar de rasgar la mirada", comenta el maquillador.

