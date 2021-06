Temporada de huracanes en Los Cabos: ¿cuál es la mejor época para viajar?

La temporada de huracanes en Los Cabos es oficialmente del 15 de mayo al 30 de noviembre. Parece mucho tiempo, pero en realidad, la mayoría de las tormentas ocurren en septiembre, muy pocas tormentas o huracanes realmente “tocan tierra” en Los Cabos y los mejores meses para viajar a este lugar son mayo y junio.

Los huracanes y las tormentas extremas durante la temporada de tormentas rara vez llegan a Cabo, pero es más probable que ocurran desde mediados de agosto hasta mediados de octubre. Cabo permanece relativamente seco la mayor parte del tiempo, con al menos 300 días soleados al año y aproximadamente 10 pulgadas de precipitación anual promedio. Aun así, las fuertes lluvias repentinas pueden causar inundaciones repentinas en caminos rurales y en áreas desérticas.

Si estás planeando unas vacaciones a esta región, tómese un tiempo para investigar la temporada de huracanes en Los Cabos, así como las medidas necesarias en caso de tormentas extremas.

Temporada de huracanes en Los Cabos

Septiembre es el mes con mayor probabilidad de huracanes

La temporada de huracanes en Los Cabos inició oficialmente el 15 de mayo en el Océano Pacífico Oriental. Los Cabos San Lucas se encuentra en Baja California sur, México, desafortunadamente cuando se trata del daño provocado por los huracanes todo depende de la ubicación. La península de Baja California toca el borde de la trayectoria de los huracanes del Pacífico oriental. Esto significa que es susceptible a los huracanes a medida que avanzan hacia el noroeste a lo largo de la península.

Afortunadamente, este movimiento del noroeste significa que los ciclones tropicales tienden a ocurrir principalmente en el mar. De tal forma que la mayoría de los huracanes en la cuenca del Pacífico oriental no llegan a tocar tierra. Lamentablemente, los que lo hacen llegan por lo general a Baja California Sur.

¿Cuál es la mejor temporada para viajar a Los Cabos?

La mejor época para viajar a los cabos es en mayo

La mejor época para visitar Cabo es de mayo a junio, cuando las multitudes de invierno se han ido a casa y las tormentas de verano aún no han llegado. La temporada es lo suficientemente cálida para tomar el sol en las playas o hacer snorkel. Este es también un momento ideal para conseguir una buena oferta de viaje a medida que bajan los precios de los hoteles.

Por otro lado el otoño ofrece la mejor temporada para la pesca, además las tarifas del hotel son más razonables que durante los meses de invierno. El atún, el marlín azul y el pez vela son algunas de las especies nadadoras que se encuentran en las aguas de Cabo.

El mejor momento para visitar Los Cabos para avistar ballenas es de mediados de noviembre a marzo, cuando las ballenas jorobadas y grises pasan durante sus temporadas de migración y apareamiento. Sin embargo, los hoteles deben reservarse con mucha anticipación para viajar durante este tiempo, ya que también son meses de mayor turismo

Recuerde: la temporada de huracanes en Los Cabos (y en general en el Pacífico) se extiende desde mediados de mayo hasta noviembre. Aunque Cabo generalmente solo experimenta tormentas tropicales durante la temporada de huracanes. Además la temporada de huracanes más activa es septiembre y hay poca lluvia a principios del verano o en noviembre.

Si elige visitar Cabo durante la temporada de huracanes, es muy probable que experimente restricciones en las actividades marítimas y acuáticas debido a los fuertes vientos y olas.

Y existe una pequeña posibilidad de que experimente los efectos de una tormenta tropical o un huracán. No hay garantías, es posible que no experimente nada más que un clima fantástico y un cielo azul.

¿Cuándo empieza el frío en Los Cabos?

En septiembre hay más lluvias y en diciembre más frío

De diciembre a febrero son los meses más fríos en Los Cabos, aunque todavía bastante cómodos con temperaturas de alrededor de los 23 ° C. Sin embargo, debe tomar en cuenta la temporada de huracanes en Los Cabos y evitar vacacionar en esta región en el mes de septiembre.

Como hemos informado en La Verdad Noticias las mejores épocas para visitar Los Cabos, un paraíso de aventura y diversión con días soleados, agua cálida y temperaturas agradables son desde mayo hasta mediados de julio y desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre. Los Cabos es seco y cálido la mayor parte del año, con una corta temporada de lluvias a fines del verano y principios del otoño.

La mayor parte de la lluvia golpea en agosto y septiembre. Abril y mayo son los meses más secos y casi no llueve. Las temperaturas son más calientes de julio a octubre, rondando los 30 ° C durante esos meses. Mientras que diciembre a febrero son los meses más fríos, con temperaturas de alrededor de 23 ° C. Por otro lado la temporada de huracanes en Los Cabos es de mayo a noviembre.

