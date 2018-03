Tema minero, el lastre que ensombrece a Trudeau

“Hay serias acusaciones de violaciones de derechos humanos y abusos ambientales que involucran a la minería canadiense, y [las organizaciones] afirman que el gobierno de Canadá ha desempeñado un papel clave en el apoyo a tales operaciones. Esto supone incluir la financiación mediante ‘ayuda ligada’, entre otros medios, así como contribuir a los cambios en las leyes mineras favorables a las empresas canadienses, impedir que las personas afectadas por la minería busquen recursos legales, ignorar las quejas, explotar tratados de inversión y acuerdos comerciales”, publicó The Guardian.

“La Trudeaumania avanza con pasos específicos, un estilo fresco y palabras aterciopeladas. Pero Trudeau se ha quedado en silencio cuando se trata de una cuestión clave para los latinoamericanos, un tema que ha ensuciado la imagen de Canadá con gruesas capas de lodo: el comportamiento reprensible de las compañías mineras en la región. […] Los informes del Consejo de Asuntos Hemisféricos y del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa han mostrado cómo algunas empresas canadienses perjudican el medio ambiente, ignoran los intereses de las comunidades indígenas, presionan a los gobiernos para que redacten leyes locales favorables y apoyen la criminalización de la protesta social”, expuso el periódico.

A un año de la gestión de Trudeau, en noviembre del 2016, el diario estadounidense The New York Times volvió a señalar su gran omisión respecto a un sistema de monitoreo y acciones legales contra las mineras canadienses que pisoteen el territorio donde operan.El Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA) ha exigido que el gobierno canadiense reconozca que cuando sus empresas operan en países subdesarrollados, como los de América Latina, no hay ninguna garantía de que los gobiernos locales se aseguren de que las empresas extranjeras cumplan con las normas sociales y éticas de operación.