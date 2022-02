¿Te zumban los oídos tras tener COVID-19? Podría ser una secuela del virus.

¿Tuviste COVID-19 y actualmente presentas molestias en el oído? En la investigación “Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie COVID-19-associated audiovestibular dysfunction” se reportan casos de pacientes que pierden el oído, tienen disfunción auditiva y tinnitus.

Pero, ¿Qué es el tinnitus? Así es como se les conoce a molestias como zumbidos o murmullos presentes en los oídos. La Verdad Noticias informa que, estos únicamente los oyen los afectados y no cuentan con una explicación basada en el entorno externo.

En la investigación citada fueron analizados 10 casos de pacientes que tuvieron COVID-19. Más tarde las personas tuvieron tinnitus. Los expertos en la materia consideran que el coronavirus pudo dañar las células del oído interno y por ello presentan esta secuela en su aparato auditivo.

¿Cuál es la relación entre COVID-19 y el tinnitus?

Es importante señalar que, para lograr investigar la relación causal entre el SARS-CoV-2 y la disfunción audiovestibular, los analistas examinaron el tejido del oído interno humano, los modelos celulares in vitro del órgano y el tejido del oído del ratón. El estudio no confirma una relación causal directa, pero sí podrá haber una conexión.

‘‘Ninguno de nuestros pacientes tuvo evidencia de infección del oído medio en el examen otológico o en las imágenes radiológicas, mientras que todas las personas presentaron en análisis una infección viral directa o inflamación del oído interno y el nervio cocleovestibular y esto pudo ser la causa de los malestares’', explicó el informe.

¿Cuáles son los síntomas de tinnitus?

Lo que se siente al padecer tinnitus es un zumbido, silbido, latidos o golpes en los oídos que solo escucha la persona que padece la afección, porque no provienen del entorno, a veces aparecen y desaparecen y en otras ocasiones pueden ser constantes, más leves o más fuertes, y pueden atormentar o generar acostumbramiento.



De hecho, el guitarrista Eric Clapton reveló en una entrevista con la cadena británica 'BBC' que tiene tinnitus y que se está quedando sordo. También lo sufren Pete Townshend, guitarrista de la banda The Who, y Luis Miguel.

