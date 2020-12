Tarot gratis para hoy 8 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy martes 8 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 8 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy tus sentimientos se dividen entre el deseo de aislamiento y meditación que te ofrece el Ermitaño y el de expresar tu amor con calidez, como te invita el Sol. En efecto, amigo, esta tirada indica que ganarás exteriorizando tus sentimientos y saliendo de tu caparazón para acercarte a los demás. Sin ser exageradas, tus declaraciones serán sinceras y profundas.

En tu área profesional, el contexto es favorable a la evolución y las iniciativas, pero a tu ánimo le faltan propósitos. El Ermitaño te bloquea en tus elecciones, te incita a reflexionar antes de actuar y te quita toda espontaneidad. Las ideas y los proyectos florecen a tu alrededor, pero pides tiempo para reflexionar antes de lanzarte. Cuidado, puedes perder la oportunidad o acumular retrasos al final del día.

Aries, esta es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Te encuentras un poco a disgusto en tu universo afectivo, amigo! Entre la necesidad de claridad que te provoca la Justicia, y la indecisión que reina a tu alrededor bajo la influencia de los Enamorados, hay un conflicto de interés que no sabes hoy cómo resolver. Pides estabilidad, rigor, honestidad y te responden con mensajes vagos y sentimientos inciertos. El malestar se instala en ti.

En tu área profesional, es posible que el Mago y los Enamorados te sitúen ante una elección. Nueva proposición, cambio inesperado, oferta o ascenso. Puede que tengas que tomar una decisión importante a lo largo del día. No te quedes atrás a la hora de aprovechar las buenas oportunidades que puede que se te presenten.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tu vida amorosa se bloquea, frena, se estanca, amigo . Bajo la influencia de la Torre, no hay descanso en tus relaciones con las personas amadas. Los obstáculos se suceden. Por suerte, dispones de una tenacidad y un coraje a prueba de bombas bajo la influencia de la Fuerza. Es el momento de mostrar que tu ternura y sinceridad son más fuertes que todo eso.

En tu área profesional, se ven muchos imprevistos y dificultades que te desestabilizan. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación socio-profesional muy delicada, llena de dudas y de oposiciones. Susceptible y agresivo/a, te costará mucho creer que no todo el mundo te quiere y no dudarás en entrar en conflicto con quien ose a ponerse en tu camino. Debes controlar tus emociones, sino, prepárate para la catástrofe.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy entras en el Mundo después de un periodo de relativa soledad simbolizada por la Muerte, quién aquí te representa. Un impulso dinámico e irresistible te empuja para que seas emprendedor, tanto en el amor como en amistad, y para que contagies a todos tu buen humor, amigo. Vives una verdadera liberación que te conduce hacia la felicidad.

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy buscas la armonía y equilibrio en tus relaciones, amigo, y rechazas toda discusión con personas cercanas y amigos. Bajo la influencia de la Justicia y la Estrella, te comunicas con sinceridad absoluta, actitud que contribuye a reforzar el sentimiento de bienestar que provoca tu presencia. ¡Es un buen día para pedidas de mano!

En el aspecto profesional, trabajas con perspectivas a largo plazo. Con perseverancia y tacto para alcanzar tus objetivos, te comprometes en caminos constructivos para el futuro. Bajo la influencia de la Templanza y la Justicia, poco a poco construyes tu nido consolidando las bases existentes. Es un método que te traerá frutos, ya sea a corto o a largo plazo

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy decides controlar la marea de tus sentimientos. El Emperador te da la voluntad para concretar tus proyectos personales y echar el ancla en tus relaciones, mientras que la Luna desarrolla tu sensibilidad e imaginación. Para seducir, no dudas en mostrarte original, amigo. Pero bajo tu aparente fantasía, se presiente que tu corazón late con sinceridad y que busca una relación sólida.

En el trabajo, no te falta ni dinamismo ni seguridad para alcanzar tus objetivos del día. Bajo la doble influencia del Emperador y el Carruaje, dispones de los medios necesarios para llevar con éxito cualquier negocio que te encuentres haciendo. Sin embargo, deberías tener cuidado y no provocar relaciones demasiado impulsivas con tu entorno profesional. Evita las relaciones de fuerza con tus superiores y todo irá mejor.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Es hoy tiempo de sosiego, de renovación espiritual, amigo. La alianza del Sumo Sacerdote y de la Muerte favorece los momentos de cariño y ternura. Vives horas felices, consiguiendo alejarte de todo aquel que pueda ser fuente de dolor o enfados. La sinceridad prima tus relaciones y no dejas de repetirte que eso te va muy bien.

En tu vida activa, unes a la perfección las brillantes ideas que te da el Sol con la sabiduría y perfección que te ofrece el Sumo Sacerdote. Eres capaz de realizar los mayores logros siendo modesto/a y compartiendo generosamente los laureles de la gloria con tus compañeros de trabajo. Un comportamiento que atraerá la simpatía y admiración de tu entorno.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes el alma a flor de piel, amigo. La Luna, que representa tu estado de ánimo, marca una sensibilidad exacerbada, gran imaginación, una visión romática de la relación amorosa. La Emperatriz es símbolo de realización, y el matrimonio de estos dos arcanos muestra una vida afectiva marcada por sentimientos compartidos y sinceros. Sigue tu intuición, no te equivocarás.

Por otra parte, si trabajas en el sector de la comunicación, es un día que debe ser marcado en el calendario. La asociación del Mundo y la Emperatriz refuerza tu poder de persuasión y tu sentido innato para la diplomacia. Se perfila una salida al extranjero, así que empieza desde hoy a repasar el inglés. "My tailor is rich" y tu también.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy te beneficias de un cálido ambiente afectivo, relajante y tranquilo. La alianza de la Estrella y la Luna te ofrece un cielo luminoso donde tus sentimientos brillan como astros. El amor está ahí, la amistad también y los nuevos encuentros te aportan mucha satisfacción, amigo. Aprovecha este día dedicado a la felicidad para tomar confianza en tu poder de seducción.

En tu vida activa, ponte del lado del más fuerte, es decir, adopta el punto de vista de la jerarquía. La tirada de la Torre y la Estrella muestra que la diplomacia trae consecuencias y un comportamiento flexible te permitirá salir del apuro, sean cuales sean los cambios anunciados en la organización o en los métodos de trabajo.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

En el amor, das prioridad a la política del avestruz, amigo. Ante el autoritarismo ambiente que simboliza el Emperador, tú prefieres encerrarte en ti mismo. La carta del tarot del Ermitaño te aconseja no entrar en conflicto con los que quieran imponer sus puntos de vista. Calma y serenidad eliges discreción antes que discusión. ¡Bien hecho!

En el trabajo, estás decidido/a a crear bases sólidas para tus proyectos profesionales o asociativos. La Sacerdotisa te llena de paciencia, mientras que el Emperador te otorga rigor. Tienes las ideas claras y una voluntad de hierro para dejarlo todo preparado para el futuro. Es un día ideal para establecer estrategias de desarrollo o reorientación en la carrera.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

En tus tareas profesionales te dejas vencer por el pesimismo y el desánimo de la alianza Luna-Enamorados podría provocar una crisis con tu entorno. No dejes que la duda te invada, te paralice o dejes que otros decidan por ti. Reponte, fíjate una línea de conducta e intenta mantenerte. Si no, te quedarás estancado/a.

Piscis, así es tu lectura del tarot

