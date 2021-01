Tarot gratis para hoy 6 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy miércoles 6 de enero en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 6 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy tu vida sentimental sufre muchos altibajos y te obliga a ser prudente, amigo. Bajo la influencia de la Muerte, se presiente una ruptura con el pasado. Puede que alguien a quien amabas se aleje de ti sin saberlo tu siquiera. No cuentes demasiado con tu buena suerte para arreglar los problemas afectivos. Afronta tus responsabilidades, posees todas las armas para hacer girar la Rueda a tu favor.

QUIZÁ QUIERAS LEER:Significado de las cartas del Tarot “LA LUNA”

En la esfera socio-profesional, todo indica que debes marcar el paso en relación con ciertos elementos de tu pasado. La Muerte y el Ermitaño te invitan a reflexionar sobre lo que no te conviene en tu vida laboral y a tomar la distancia necesaria para ponerle fin. Métodos anticuados, materiales obsoletos, colaboraciones ineficaces; tu debes determinar qué es lo que debe cambiar en tu manera de trabajar.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy entras en el Mundo después de un periodo de relativa soledad simbolizada por la Muerte, quién aquí te representa. Un impulso dinámico e irresistible te empuja para que seas emprendedor, tanto en el amor como en amistad, y para que contagies a todos tu buen humor, amigo. Vives una verdadera liberación que te conduce hacia la felicidad.

En tu área profesional, el Mundo y la Sacerdotisa te incitan a hacer valer los contactos o las relaciones que mantienes desde hace tiempo. A través de relaciones privilegiadas con tu entorno socio-profesional podrás salir del estancamiento o hacer evolucionar tu situación. No dudes en hacer caso de los consejos de los demás para poner en práctica tus ideas.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, das prioridad a la política del avestruz, amigo. Ante el autoritarismo ambiente que simboliza el Emperador, tú prefieres encerrarte en ti mismo. El Ermitaño te aconseja no entrar en conflicto con los que quieran imponer sus puntos de vista. Calma y serenidad eliges discreción antes que discusión. ¡Bien hecho!

En cuanto a la vida activa, te caracterizas por tu fuerza tranquila. Tu poder sobre el entorno, simbolizado por el Emperador, se expresa con la inteligencia y dulzura que representa la Templanza. No tienes necesidad de imponer tus ideas con autoridad para que te sigan. Tu manera de imponerlas con dulzura basta para convencer a tus compañeros. Este es un augurio situado bajo el signo de un acuerdo constructivo.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva alcanza un punto de equilibrio, amigo. La señora Justicia y el señor Mundo te orientan hacia la estabilidad, la fidelidad, y puede que a hacer oficial una relación secreta hasta ahora. Te sientes estable sobre tus pies y no tienes miedo de mirar hacia el futuro de tu relación amorosa con confianza. Hay matrimonio en el aire.

En tu área profesional, priman la búsqueda del equilibrio y la seguridad a lo largo de todo el día. La Justicia y la Emperatriz te predisponen a afirmar o aclarar tu situación socio-profesional. Despliegas por lo tanto toda tu inteligencia y conocimiento para proteger lo que tanto te ha costado conseguir o para arreglar los conflictos que pueden desestabilizarte.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy puede haber un cambio de orientación imprevisible en tu vida sentimental, amigo. La Rueda de la Fortuna favorece la suerte y la expansión, mientras que el Sumo Sacerdote desarrolla tus facultades de adaptación y juicio. Se dan todas las condiciones para que se presenten buenas oportunidades que sabrás aprovechar. ¿Quizá un flechazo a la vuelta de la esquina?

Tu vida activa se acelera bajo el impulso del Diablo y la Rueda de la Fortuna. La suerte está de tu parte y muchas oportunidades te permiten ir más deprisa de lo esperado o aumentar tu margen de maniobra. Tienes una bonita carta para jugar, así que no dudes en aceptar nuevas responsabilidades o una proposición inesperada. ¡Avanza directo hacia el éxito!

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy intentarás encontrar el equilibrio y la serenidad en el amor, amigo. ¡Y lo conseguirás! Pues la Justicia y la Emperatriz te apoyan en esta empresa. Tus relaciones afectivas serán armoniosas, mientras que los encuentros que puedas tener se desarrollarán bajo el signo de la ternura y el encanto. En resumen, mucha felicidad.

En tu área profesional, prestas atención a todas las situaciones en las que se debe respetar el derecho. Te interesan los procesos, los litigios y los conflictos interpersonales. Bajo la influencia conjunta de la Justicia y el Sumo Sacerdote, darás muestras de rigor y sabrás hacer para poner fin a las ambigüedades que pueden subsistir en el universo socio-profesional.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Jucio te promete algunas sorpresas inesperadas, amigo. ¿Pero eres lo suficientemente abierto/a como para recibirlas como merecen? Todo es muy inseguro con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No faltarán salidas, diversiones, encuentros. Solo tu puedes hacer callar tus incertidumbres y aceptarlas con entusiasmo. Venga, un pequeño esfuerzo, muestra tu dinamismo.

En el trabajo, el día se sitúa bajo el signo del cambio. El Juicio y el Mago se asocian para ofrecerte novedades en tu trabajo cotidiano. Nuevas proposiciones, nuevos clientes o desplazamientos imprevistos. Esta renovación te hace dinámico/a y te pone de buen humor para el resto del día. ¡Te irá de lo mejor!

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, hay Fuerza en ti y tienes el Mundo a tus pies, amigo. Tu encanto funciona a las mil maravillas y nadie puede resistirse al magnetismo sensual que desprende tu persona. Puedes sentirte tentado/a de abusar de tu poder de seducción para obtener lo que quieras de tus amigos y relaciones. Si funciona, ¡pues mejor para ti!

En tu trabajo, luchas por ganar más responsabilidades. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen rapidez y eficacia, lo que te permite pensar y sentir tu trabajo de otra manera. Ampliar tu conocimiento y tu grado de implicación en tu empresa constituye uno de los principales fundamentos de tu actividad a lo largo del día. Bravo, llegarás hoy lejos en ésta área de tu vida.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, hay Fuerza en ti y tienes el Mundo a tus pies, amigo. Tu encanto funciona a las mil maravillas y nadie puede resistirse al magnetismo sensual que desprende tu persona. Puedes sentirte tentado/a de abusar de tu poder de seducción para obtener lo que quieras de tus amigos y relaciones. Si funciona, ¡pues mejor para ti!

En tu trabajo, luchas por ganar más responsabilidades. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen rapidez y eficacia, lo que te permite pensar y sentir tu trabajo de otra manera. Ampliar tu conocimiento y tu grado de implicación en tu empresa constituye uno de los principales fundamentos de tu actividad a lo largo del día. Bravo, llegarás hoy lejos en ésta área de tu vida.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!

Tu energía para imaginar soluciones creativas para los problemas profesionales se ve limitada por la alianza de la Torre y la Luna. Esta tirada indica que eres pasivo/a y te desanimas rápidamente con el primer obstáculo. En vez de darle vueltas al asunto, invierte en el trabajo en equipo. La unión hace la fuerza, y el entusiasmo de tus compañeros de trabajo te sacará de tu torpeza.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Sostenido/a por un fondo permanente de estabilidad, haces todo lo posible por suavizar hoy tus relaciones afectivas. El Sumo Sacerdote y el Emperador te impulsan hacia la conciliación, la benevolencia y la disponibilidad hacia la persona amada. Buscas el equilibrio en todo y este clima de confianza que te rodea hará que tengas algunos fans.

En tu vida activa, la reflexión vence a la acción. Tranquilizado/a por la presencia del Loco y el Emperador, no te lanzas a lo loco contra los obstáculos, sino que te tomas tu tiempo para estudiar la mejor manera de superarlos. Este control podría empujar a un cliente o superior a confiarte un proyecto o responsabilidad. Sigue con tal seguridad.

Acuario, así es tu carta del tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “EL SOL”

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no das rodeos para decir la verdad a las personas que quieres, amigo. Consideras que tienes que ser sincero/a en tus relaciones y rechazas toda manifestación de hipocresía. La tirada de la Justicia y la Templanza muestra que algunos apreciarán tu franqueza, pero otros se sentirán heridos. Sin embargo, sabes que ese es el precio que tendrás que pagar par alcanzar el equilibrio afectivo que necesitas.

En el trabajo, se divisa en el horizonte un acuerdo o un ascenso. El Mundo y la Justicia hacen evolucionar tu carrera en la buena dirección y te ayudan a alcanzar tus ambiciones. Pon tinta en tu pluma, pues podrías necesitarla para escribir un contrato o una carta de motivación. ¡Tienes el viento a tu favor!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.