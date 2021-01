Tarot gratis para hoy 4 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy lunes 3 de enero de 2021 en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 4 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy entras en el Mundo después de un periodo de relativa soledad simbolizada por la Muerte, quién aquí te representa. Un impulso dinámico e irresistible te empuja para que seas emprendedor, tanto en el amor como en amistad, y para que contagies a todos tu buen humor, amigo. Vives una verdadera liberación que te conduce hacia la felicidad.

Tu vida activa te trae una jornada que te permite cruzarte con mucha gente, y por qué no, apuntar teléfonos en tu agenda. Tu sentido de la comunicación, agudizado por el Mago y el Mundo, puede traerte la oportunidad de conocer a alguien en el momento perfecto. Abre los ojos, algunos puntos de vista pueden ser provechosos para el futuro.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Sientes un enorme peso sobre tus hombros hoy, como muestra la tirada del Ermitaño con la Muerte, y sientes una inmensa soledad, amigo. Incluso rodeado/a de gente, tienes la impresión de estar solo/a en el mundo. Sin duda, sientes el golpe de una ruptura o decepción. Tranquilízate y mira hacia tu futuro con otros ojos.

En tu área profesional, puede que el Ermitaño te haga sufrir contratiempos o retrasos en tus tareas del día. No te falta buena voluntad, es cierto, pero algunos obstáculos te obligan a detenerte, puede que también a reflexionar sobre tu forma de enfrentarte a los acontecimientos. ¿Es razonable correr tras el tiempo?

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hay tanta luz y alegría hoy en tu vida sentimental, amigo que ¿cómo no te vas a dejar llevar? El taciturno Ermitaño que te representa no te invita a expresar tu buen humor natural, pero el contexto afectivo es tan cálido a tu alrededor bajo la influencia del Sol, que no aguantarás mucho tiempo una actitud retraida. Déjate guiar por la luz que desprenden los que te aman.

En el trabajo, tu vivacidad y carisma son armas infalibles para ir directo hacia el éxito. Nada te frena con el Sol y la Rueda de la Fortuna como aliados. Tienes respuesta para todo, eres curioso/a y eficaz en todo lo relacionado a tu actividad. Es por tanto el momento ideal para obtener una recompensa o ascenso. A buen entendedor, pocas palabras.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Protegido/a por la Emperatriz, no te faltan armas para seducir hoy a todo el mundo, amigo. Lo que te falta, sin embargo, es constancia en tus esfuerzos. Bajo la influencia del Ahorcado, que te pone en una incómoda situación, te es difícil emplearte a fondo. Avanzas un paso y retrocedes dos. Cuidado, puede que algunas personas que te aprecian renuncien a ver más allá.

Tienes preocupación en el trabajo y tendrás contratiempos a lo largo del día. Entre el Ermitaño que tiene tendencia a retrasarte y aislarte, y el Ahorcado que provoca retrasos y bloqueos en el contexto socio-profesional, no te facilitan la vida precisamente. Es un día para ponerlo entre paréntesis, donde probablemente tendrás la impresión de estar atado/a de pies y manos, sin ninguna posibilidad de progreso. ¡Ánimo!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, tienes poca disposición hacia las relaciones afectivas, no te gusta la idea de nuevos encuentros, tienes poca inclinación a expresar tus sentimientos, te cierras en tu mundo interior. Será difícil liberarte, amigo. La tirada del Ermitaño y la Estrella es señal de una frustración afectiva que te encierra en un estado de soledad voluntaria.

En lo que a tu vida profesional se refiere, eres un Ferrari pero te obligan a conducir por una carretera secundaria. No puedes hacer nada, la energía que desprendes bajo la influencia el Carruaje es formidable pero encuentra obstáculos frente al Ermitaño. Este te pide que bajes el tono, que te tomes un tiempo para mirar el paisaje. Debes reflexionar antes de actuar.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Decir que hoy estás muy romántico/a sería un eufemismo, amigo. Bajo la influencia de la Estrella y el Sumo Sacerdote, puede que vivas un verdadero cuento de hadas con dulces palabras. Dulzura, sinceridad, fidelidad. Son tus palabras del día. Aprovecha para mejorar tus relaciones con tu pareja, tus amigos, tus hijos.

En el terreno profesional vas remontando la pendiente. El periodo de vacas flacas ha terminado e inicias nuevos proyectos. La alianza de la Muerte y de la Estrella anuncia bellas iniciativas que aportarán sus frutos en un futuro no muy lejano. Inicias el ascenso de la montaña con valor, confianza y entusiasmo. ¡Bravo!

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

En el programa de tu jornada sentimental hay pasiones tumultuosas y exaltantes, amigo. Resulta difícil ser de piedra mientras baila el Diablo, introduciendo al sabio Juicio en una loca rueda que te dejará del todo aturdido(a). Vives tus relaciones con intensidad, lo que produce un efecto magnético en tu entorno. ¡Te adoran!

Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudas en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy es una jornada turbadora en el aspecto sentimental, amigo. La Luna y los Enamorados trabajan juntos para sembrar el desánimo y la incertidumbre en tu universo afectivo. Tienes tendencia a dudar de la buena fe de tu entorno y a dudar del amor que dicen que te tienen. Todo esto es muy descorazonador y siembra cierta melancolía. ¡cuidado con la tristeza!

En tu área profesional, la influencia conjunta de la Luna y el Emperador te conduce a sentir que eres un/a malabarista a lo largo del día, con la tentación de parar cuando sólo le quedan veinte centímetro de cuerda por andar. El invertir todas tus capacidades y explorar tus límites puede que te detenga cuando vas por buen camino. Confía en ti mismo/a y ve hasta el final, no te decepcionarás.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Emperatriz y la Rueda de la Fortuna colorean tus relaciones afectivas con encanto, belleza y sensualidad. ¡Todo el mundo te quiere hoy, amigo! Se dirigen a ti, te escuchan, te admiran incluso. Si tienes pareja, ésta sólo tendrá ojos para ti; si estás libre, tu humor de conquistador/a causa estragos en los corazones solitarios, ¡aprovecha!

En el trabajo cumples tu posición con gran aceptación y obtienes muchas satisfacciones de tus proyectos actuales y tus diversas colaboraciones. La alianza de la Templanza y la Emperatriz es símbolo de una verdadera aptitud para trabajar en equipo y negociar con diplomacia importantes acuerdos. Sabes adaptarte a toda nueva situación con inteligencia y buen humor.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Jornada a medias tintas en el amor, amigo. Representado/a por los Enamorados, dudas de los demás y de ti mismo(a), lo que te impide vivir alegremente tus relaciones con tu entorno afectivo. Por suerte, la Emperatriz contrarrestra estas dudas permitiéndote comunicárselas a los interesados. Esta forzada comunicación te ayudará a distinguir entre los que te escuchan y los que no.

En tu área profesional, la influencia de la Emperatriz te permite realizar las tareas cotidianas con lógica y paciencia. Eres especialmente analítico/a y riguroso(a), y eso te promete ciertas satisfacciones al final del día. Puedes tranquilizarte, tus proyectos van por buen camino.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.

En el trabajo, no te libras hoy de una decepción relativa a un acuerdo o contrato con el que contabas desde hace tiempo. El Ahorcado, que representa el contexto socio-profesional, trae malas noticias y frustraciones; obstaculiza la realización de la Justicia que te representa. Así, esta jornada puede colocarte en un clima de inseguridad y tensión en este aspecto de tu vida. ¡Ánimo!

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Te falta hoy confianza en ti mismo/a en tus relaciones afectivas, amigo. Te gustaría avanzar, pero no te atreves a dar el primer paso. Los Enamorados frenan tus impulsos y el dinamismo de la Emperatriz, crean dudas en tu comportamiento y te incitan a hacerte miles de preguntas más que a decir lo que sientes en el corazón. Es una pena, pues tu encanto se esconde ahí, tras todas estas incertidumbres.

Por otra parte, debes de confiar en tus cualidades profesionales si quieres hacer evolucionar tu carrera. El Sol te empuja a lo alto, a afirmarte, mientras que los Enamorados despiertan todas tus dudas. No tengas miedo de no estar a la altura de lo que se espera de ti. Posees las cualidades y habilidades necesarias para tal posición. ¡Sitúate por delante!

Piscis, así es tu lectura del tarot

