Tarot gratis para hoy 31 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 31 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

La intensidad de tus sentimientos es tal bajo la influencia del Diablo que intentas dominar tu entorno afectivo, amigo. Pero la tirada del Emperador indica que las personas cercanas no son hoy muy maleables. De ahí las relaciones de fuerza, los rechazos a obedecer o hacer concesiones. Utiliza tu energía amorosa con mayor delicadeza y obtendrás lo quieras de los demás.

Profesionalmente, los proyectos que estás llevando actualmente asientan tu poder e influencia. Tu plan de carrera parece ya trazado. Pero, de todas maneras, desconfía de tu tendencia a querer controlar a los demás e imponer tus ideas por la fuerza más que por un proceso democrático. La Estrella te invita a buscar el consenso, mientras que el Emperador indica un comportamiento autoritario.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Si no controlas hoy tus impulsos amorosos, es posible que provoques una catástrofe, amigo. La alianza de la Torre y del Diablo indican un comportamiento excesivo de tu parte que será mal recibido en tu entorno. De ahí que vengan los conflictos, las voces, arrepentimientos. Los celos son un defecto vil. Trata de entender antes de que sea demasiado tarde.

Por otra parte, no hay más que contrariedades en el trabajo. Los elementos se unen contra ti para hacerte perder la sangre fría. La alianza de la Estrella y la Torre reflejan cierta agresividad mal contenida. Si no controlas tu estado emocional, te arriesgas a que te tomen por una persona versátil, incapaz de enfrentarse serenamente a los problemas. Cuidado que hay peligro.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy no soportas la idea de verte encerrado/a en un universo afectivo agobiante, amigo. Necesitas aire, soledad y reflexión para poner en orden tus sentimientos. Las obligaciones de la vida conyugal te agobian y sueñas con pasar algunos días tu solo lejos de la rutina cotidiana.

En el trabajo, cada uno va a lo suyo a lo largo del día. Bajo la influencia del Ermitaño prefieres aislarte para reflexionar serenamente sobre tu situación profesional del momento. Por su parte, tus compañeros de trabajo o socios, representadas por el Loco sienten una gran necesidad de libertad y autonomía. Así cada uno va a lo suyo, sin preocuparse por los demás.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

No te fíes hoy de los demás, amigo. La alianza del Diablo y la Luna muestra una situación problemática, un ambiente eléctrico, un riesgo de estafa. Corres el riesgo de enamorarte de la persona incorrecta o de dejarte seducir por alguien que no tendrá intenciones muy claras. En efecto, puede que el Diablo te juegue malas jugadas. ¡Ten prudencia!

El Diablo tiene tendencia a exacerbar los celos y la ambición de las personas que te rodean. Por más que quieres hacer que las cosas avancen en el trabajo, constatas que siempre aparecen obstáculos que frenan tu actividad. Tienes que hacer uso de tu delicadeza y saber hacer para evaluar tus dificultades de relación. En todo caso, no dejes que tus emociones dirijan el baile.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sopresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!

En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigoamigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad.

En cuanto a tu profesión, demasiada agitación te impide avanzar con serenidad hacia los objetivos que te has marcado. Bajo la influencia del Loco y la Rueda de la Fortuna, tienes tendencia a ir demasiado deprisa en todo lo que haces o dices hoy. Precipitación, dispersión, falta de concentración. Las pequeñas contrariedades se acumulan a pesar de tus esfuerzos. En este contexto desestabilizante, te conviene detenerte para reflexionar.

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saboréalas, amigo.

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Si sueñas con hacer oficial tu relación amorosa o situación, el Sumo Sacerdote y el Juicio te invitan a hacerlo hoy, amigo. Parece que tu vida sentimental puede ofrecerte la felicidad y la tranquilidad buscada. Tu pareja te ama sinceramente y compartís bonitos momentos de complicidad y armonía. ¡No sigas buscando, la(le) has encontrado!

En el trabajo, hoy eres maestro/a en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Esta en camino de volverte un verdadero gurú del saber.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes mucha capacidad de sacrificio, amigo. La alianza del Ahorcado y la Templanza muestra que sabes ser menos orgulloso o abandonar algunas de tus prerrogativas para mantener la armonía en una relación afectiva o amorosa. Si tu objetivo es conservar el amor de esa persona, harás lo que sea para satisfacerla. ¡Qué bello espíritu de abnegación!

Puede que tengas la sensación de que en el trabajo no se reconocen tus méritos. A pesar de los evidentes talentos otorgados por la Emperatriz, el Ahorcado estropeará la apreciación que tus compañeros de trabajo o socios te tengan. Aunque hagas las cosas correctamente, te dirán que lo has hecho mal, así que ni siquiera intentes romperte la cabeza.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones afectivas son complicadas, amigo. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a las personas que te rodean, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

En tu actividad profesional, posees excelentes medios para progresar. Con gran autoridad, otorgada por el Diablo y la Emperatriz, las ideas de los demás no se resisten a tu voluntad de hacer que las cosas se muevan, incluso si eso significa que se pongan en tela de juicio, lo que no es del gusto de todos. Tus argumentos e ideas dan en el blanco, pero no te conviertas en un tirano/a.

Acuario, así es tu carta del tarot

Si tu relación llega a un punto crítico, amigo, la tirada de la Justicia y la Torre indica que puede presentirse la idea de una separación o divorcio. Si no quieres que la situación se envenene o alcance un punto sin retorno, habrás de ser más flexible y tolerante.

En el trabajo, la Justicia te invita a seguir un camino de renovación. Pago de facturas, litigios, conflictos relacionales en el seno de tu grupo o con tus superiores. Con la Fuerza apoyándote, posees armas excelentes para actuar con eficacia y hacer valer tus argumentos llegado el caso. Tu tarea de renovación se ve facilitada por tu energía interna, ¡bravo!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Si sueñas con hacer oficial tu relación amorosa o situación, el Sumo Sacerdote y el Juicio te invitan a hacerlo hoy, amigo. Parece que tu vida sentimental puede ofrecerte la felicidad y la tranquilidad buscada. Tu pareja te ama sinceramente y compartís bonitos momentos de complicidad y armonía. ¡No sigas buscando, la(le) has encontrado!

En tu vida activa, la reflexión vence a la acción. Tranquilizado/a por la presencia del Loco y el Emperador, no te lanzas a lo loco contra los obstáculos, sino que te tomas tu tiempo para estudiar la mejor manera de superarlos. Este control podría empujar a un cliente o superior a confiarte un proyecto o responsabilidad. Sigue con tal seguridad.

