Tarot gratis para hoy 30 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 30 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tranquilidad es la palabra clave de tu vida afectiva hoy. La tirada de la Templanza y la Luna marca la presencia de un ambiente dulce, anticiclónico y sin nubes. Nada turbará el sentimiento de serenidad que te invade, amigo. Sin embargo, ten cuidado con que esta pasividad haga nacer el aburrimiento en tu vida en pareja.

En el trabajo, si tienes proyectos profesionales u objetivos que alcanzar, es el momento de aprovechar. El Mago, asociado con la Templanza, te apoya en todas tus tareas. Una sana dinámica te anima y tu razón calma la inquietud de tu imaginación. Resultado: un excelente potencial para obtener resultados muy positivos en tu vida profesional.

Aries, así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado es demasiado, amigo! Bajo la influencia de la Fuerza y del Carruaje, no sabes cómo ni cuándo va a parar esta impulsividad. Soltero(a), calma tu instinto de seducción y no confundas cantidad con calidad. Si tienes pareja, no dictes tu la ley y evita dirigir a tu pareja según tus deseos. Hay límites para la fogosidad y la pasión, límites que tienes tendencia a sobrepasar e ir demasiado lejos .

En el trabajo, la Fuerza está en ti. ¡pero también el Diablo! Este último te ofrece el gusto del poder y la dominación. Poco preocupado/a por el amor propio de tus compañeros de trabajo, intentas brillar tu solo/a en la escena profesional y atribuirte todo el mérito de tu éxito. Aprende a compartir o te buscarás enemigos en el trabajo.

Tauro, así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran necesidad de libertad en tu vida amorosa. Especialmente en pareja, donde sientes que los lazos que te unen al otro te hacen sentirte a disgusto. Necesitas aire y ver caras nuevas. ¿Por qué no, amigo? Pero cuidado con ir demasiado lejos. No olvides que tu libertad empieza donde termina la de los demás.

Por otra parte, te invadirá cierta melancolía relacionada con tu vida activa laboral. El Loco te hará dudar de ti mismo/a y prefieres tomarte un tiempo para reflexionar, aunque la aventura te espere a la vuelta de la esquina. Esta es la actitud que pide el Sumo Sacerdote: resignarte con tranquilidad ante las incertidumbres que te provoca el Loco, antes de huir hacia nuevos horizontes.

Géminis, así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás sin duda cierto brillo interior, amigo. Es hora de aprovechar la meditación que te ofrece la Sacerdotisa para hacer evolucionar tu estado de ánimo. El Sol te otorga los medios psicológicos para dar un poco de brillo a tu vida sentimental. por ejemplo, para encontrar o re descubrir el amor. ¡Aprovecha!

En tu actividad profesional, te sientes realizado/a. El Mundo te toma bajo su protección para abrirte las puertas del éxito, mientras que el Sol descubre tu talento y te dota de un carisma irresistible. Te esperan glorias, reconocimientos y agradecimientos, pero no dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Sé humilde y comparte tus victorias con tus compañeros de trabajo.

Cáncer, así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Como sus nombres indican, la Templanza y el Sol te prometen relaciones afectivas armoniosas y calurosas para el día de hoy, amigo. Tus sentimientos coinciden con los de tu ser amado, pasas muchas horas hablando de la vida, del futuro, su relación es tierna y sincera. Este ambiente de confianza y fidelidad progresa y te hace brillar.

En el aspecto profesional, te encuentras totalmente sereno/a. Tus proyectos avanzan lentamente pero con seguridad, las cosas caen en su sitio sin problema y tus relaciones con los clientes son fluidas. Déjate guiar por tu intuición, representada por la Luna, y no encontrarás ninguna resistencia en tu entorno, como asegura la Templanza. ¡Tu tienes las cartas, es tu turno!

Leo, así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Felicidad asegurada en tu vida sentimental, amigo! La pareja real Emperatriz-Emperador te protege y te confiere un áurea de seducción estabilizante. Si tienes pareja, tendrás excelentes relaciones con la persona amada. Soltero(a), posees suficiente encanto para acercarte a la persona que te interesa. Buena suerte y que tengas un buen día.

Le falta flexibilidad a tu actitud en el terreno del trabajo. No puede decirse que la Torre y el Emperador te inciten a la cooperación. Estás tan seguro/a de ti mismo/a que avanzas sin cesar y sin preocuparte por lo que destrozas a tu paso. Pero como tus compañeros no están dispuestos a ceder terreno, tus relaciones serán tensas y duras.

Virgo, así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Es un día muy chistoso para ti; tiran de ti un deseo de calma e intimidad (la Luna) y unas ganas locas de salir, de ver mundo y de divertirte (el Mundo). Tranquilízate, amigo. Sea cual sea tu programa, vas a vivir momentos de alegría y complicidad que te harán gritar que el amor ideal existe y que lo has encontrado.

En el trabajo, hoy aparece un aspecto brillante y representativo de tus cualidades profesionales, sociales o mundanas. Bajo la influencia del Mundo y el Sumo Sacerdote, controlas con coraje el arte de la conversación y la diplomacia. Tu popularidad va creciendo, tu jerarquía se hace notar. Te toca aprovechar las oportunidades que se te presenten en las conversaciones.

Libra, así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tu vida amorosa se bloquea, frena, se estanca, amigo . Bajo la influencia de la Torre, no hay descanso en tus relaciones con las personas amadas. Los obstáculos se suceden. Por suerte, dispones de una tenacidad y un coraje a prueba de bombas bajo la influencia de la Fuerza. Es el momento de mostrar que tu ternura y sinceridad son más fuertes que todo eso.

En tu área profesional se vislumbra un rayo de impulsividad que amenaza a lo largo de todo el día. Tú, tan conciliador/a como de costumbre, podrías mostrarte muy intransigente bajo la influencia conjunta del Emperador y la Torre. No pongas al mundo de testigo de tu impotencia o insatisfacción. Atacarás directo los problemas y las rupturas con tu entorno socio-profesional si te dejas llevar por ese camino.

Escorpio, así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, tu vida afectiva va demasiado deprisa para tu gusto. La pareja formada por el Loco y el Mundo indica que tienes necesidad de independencia y relacionas mal este deseo con las exigencias de tu pareja que te pide pruebas de amor. Toma distancia para ver cómo conjugar libertad y seguridad afectiva, independencia y ternura.

En el trabajo, la asociación del Emperador y el Loco podría provocar curiosos cambios en tu comportamiento. Unas veces sentirás rigurosidad y voluntad, otras sentirás despreocupación y desentendimiento. Lo más sabio sería el optar por agarrar lo mejor de cada una de éstas dos actitudes para encontrar el equilibrio, de lo contrario, vivirás una jornada un poco caótica e incierta.

Sagitario, así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La rueda gira hoy y eres arrastrado/a por el alegre movimiento de la Rueda de la Fortuna asociada con el Loco. Tu vida afectiva se enriquece con nuevos encuentros y amistades, lo que no te impide conservar tu independencia de espíritu y corazón. Libre como el viento, alegre como unas castañuelas. ¡eres el optimismo y el entusiasmo personificados, amigo!

Por otra parte, tu actividad se desarrolla bajo el efecto de las láminas positivas de la Estrella y la Rueda de la Fortuna. La comunicación es la palabra clave de tu jornada profesional. Descuelga el teléfono, organiza una reunión para exponer tu estrategia, sal a la conquista de nuevos clientes. La suerte te acompaña y tu sentido para el contacto te abrirá puertas que estaban cerradas hasta ahora.

Capricornio, así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

¡Menudo dinamismo en el amor, amigo! Mientras el Diablo pedalea furiosamente, la Rueda de la Fortuna gira a tu favor. Tus armas de seducción están presentes, actúan tu encanto y tu magnetismo. Sin embargo, no te muestres muy posesivo/a con tu pareja ni demasiado ansioso/a por obtener los favores de una nueva conquista. No es difícil que se embale esta máquina de seducción.

En el trabajo, tienes tendencia a dejarte llevar por la energía y la ambición de los que te rodean. El Diablo, quién anima tu contexto socio-profesional, provoca un comportamiento muy materialista en unos y otros. Por otra parte, el Ermitaño quién te representa, se opone a tales actitudes. Ambos te invitan a dejar a tus compañeros de trabajo pelearse por el pan y recoger las migajas. ¡Eso te basta hoy perfectamente!

Acuario, así es tu lectura del Tarot

TE PUEDE INTERESAR: Significado de las cartas del Tarot “EL MUNDO”

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mundo te promete encuentros afectivos exóticos, ligados a un viaje o al extranjero, mientras que la Luna es reflejo de la sinceridad en tus relaciones. Tu dices lo que piensas, amigo, y piensas lo que dices. Es un buen día para declarar tus sentimientos amorosos o de amistad a tu entorno.

Tu energía para imaginar soluciones creativas para los problemas profesionales se ve limitada por la alianza de la Torre y la Luna. Esta tirada indica que eres pasivo/a y te desanimas rápidamente con el primer obstáculo. En vez de darle vueltas al asunto, invierte en el trabajo en equipo. La unión hace la fuerza, y el entusiasmo de tus compañeros de trabajo te sacará de tu torpeza.

Piscis, así es tu lectura del Tarot

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.