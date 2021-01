Tarot gratis para hoy 29 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 29 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El Loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La Justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las íes. Puede que seas mal recibido(a), pero al menos sabrás a qué atenerte.

En el trabajo, no te hace falta inteligencia o eficiencia. Pero a esta hermosa vivacidad, aportada por la Emperatriz, puede faltarle estructuración bajo el inestable Loco. Tu pensamiento puede evolucionar de forma errática y a veces desordenada, pero siempre en un contexto positivo y optimista. ¡No te despistes si no quieres encontrarte exhausto/a final del día!

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

El Carruaje te lleva hacia amores apasionados, amigo. Así, bajo la influencia del Ahocado, debes tener cuidado con que tu vehículo no se encuentre un gran piedra en el camino. No te faltarán hoy obstáculos. Cálmate y reflexiona antes de iniciar de nuevo la marcha.

Por otra parte, parece que tus proyectos profesionales están bloqueados por el momento. La alianza de la Estrella y del Ahorcado indica una situación de espera muy frustrante. No te faltan ideas, pero no dispones de los medios para ponerlas en marcha. Tu margen de maniobra es reducido y no confían en ti como mereces. No te desesperes y sigue esforzándote.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida amorosa se sitúa bajo el signo de los encuentros y las relaciones, amigo. Con el Mundo y el Mago como aliados, tendrás la suerte de cruzarte con nuevos rosotros y, por qué no, de conocer gente nueva. Comidas con amigos, cenas, fiestas en discotecas. tu programa puede estar muy cargado. Tienes que ver si te apetece dejarte llevar por este torbellino.

Tendrás un buen día en el trabajo, especialmente en lo relativo a tu desarrollo personal. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y del Mundo, haces lo posible para dejar una huella positiva y ganar más oportunidades para expresarte. Esta expansión será más representativa si tienes la oportunidad de desplazarte o emprender un viaje de negocios.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tienes hoy tendencia al retiro, amigo, y tu aire reservado mantiene alejado a tu entorno. La Sacerdotisa y el Juicio te invitan a un viaje introspectivo. Buscas en tu interior una respuesta a tus preguntas y das prioridad a la meditación frente a la vida social. Intelectualizas demasiado tus sentimientos, lo que perjudica tu espontaneidad emocional.

En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la Torre asociada a la Sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El Diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los Enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, ¡estate atento(a)!

Por otra parte, la Estrella y el Diablo son señal de una verdadera pasión por tu profesión. Resuelves una montaña de trabajo por hacer sin sentir la más mínima fatiga. Te aplicas a fondo en tus proyectos, creando de un golpe condiciones para un éxito arrollador también a nivel personal. Incluso si no solo te motiva el dinero, has de saber que tus esfuerzos serán recompensados en su justa medida.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Frustración, desánimo, renuncia. Estas palabras califican tu estado de ánimo de hoy, amigo. La alianza del Ahorcado y la Luna indica que tienes la impresión de vivir una historia sin salida, de encontrarte bloqueado/a en tu vida afectiva. Esta tirada confirma la necesidad de una ruptura y anuncia que tus esperanzas de reconcialiación se verán frustradas. Es un día difícil.

En el trabajo, esta jornada se caracteriza por la frustración y la decepción. El Emperador no te da alas para conseguir lo que quieres ya que tus ambiciones son muy elevadas. Y el Ahorcado te recuerda la triste realidad. Los resultados que te esperan son más bien mediocres, las recompensas tardan en llegar y no se te hace fácil ir por el camino ambicioso que has trazado. No te preocupes, algunos retrasos son necesarios para poder avanzar más tarde.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Mundo y el Emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también. La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán/a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita.

Profesionalmente, hay contactos positivos que dejan entrever bellas perspectivas para tus negocios y desarrollo personal. El Juicio, en asociación con el Mundo, te ayuda a ampliar tu campo de acción y tu esfera de influencias. Tienes campo libre para adelantarte y conseguir iniciar ambiciosos proyectos, algunos de los cuales proponen una prometedora apertura hacia el extranjero.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Espíritu de contradicción en tu vida afectiva, amigo! El Emperador y la Sacerdotisa desarrollan un espíritu de crítica y ponen distancia entre tú y los demás. No puedes impedir oponerte a las ideas y maneras de tu entorno. Autoritario y de mal humor, puede que provoques las iras de tu pareja o un/a pretendiente. Un consejo: mantente al márgen de las discusiones.

Profesionalmente, dominas los acontecimientos del día con autoridad, pero también con dulzura y diplomacia. Gracias a su sabiduría, el Sumo Sacerdote calma los ardores del Emperador, quién te ofrece poder espiritual. Te impones sin herir a los demás y resuelves los conflictos con buen sentido y generosidad. ¡A buena hora!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy te falte energía en tus relaciones afectivas, amigo. Ya sea por una bajada de tono o por la simple necesidad de un poco de libertad, pero te costará muchísimo avanzar. El Loco y la Sacerdotisa te incitan a evitar la insoportable levedad del ser, a retraerte en ti mismo/a para enfrentarte mejor a tu destino. En resumen, el ambiente es pesado y más bien solitario en el amor.

En el ámbito profesional, tienes tendencia a dispersarte. El Loco y el Mago te incitan a tener nuevas ideas y a ser original, pero ninguna de las dos láminas te dota de la estructura para racionalizar tus pensamientos. Te arriesgas a dispersarte en muchas y distintas direcciones, a pasar de una actividad a la otra, y finalmente, a encontrarte desbordado/a al final del día. Intenta controlar aunque sea un poco el curso de los acontecimientos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Ternura, alegría, dulzura. Hoy vas a conquistar el mundo, amigo . La Templanza se asocia maravillosamente con la energía de la Fuerza para ofrecerte un día idílico en el aspecto sentimental y amistoso. Lo tendrás todo en tus manos para seducir y ser seducido/a por tu pareja, tu pretendiente, tus padres, tus hijos, amigos. En resumen, no hay más que felicidad en el ambiente.

En cuanto al trabajo, el ambiente está en calma. Acabas de pasar por un momento de tranquilidad y la actividad vuelve pero despacio. Dicho esto, la tirada de la Muerte y de la Templanza debe incitarte a considerar el porvenir profesional con confianza. No habrá destellos inmediatamente, pero el periodo se presenta prometedor y gratificante. ¡No pierdas la cabeza!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

A decir verdad, hoy tu universo afectivo te hace indiferente. Una gota ha colmado el vaso y prefieres despegarte para reflexionar calmadamente sobre la situación, lejos de la agitación y las pasiones. La alianza de la Sacerdotisa y la Muerte indica un encierro en ti mismo/a, amigo, etapa necesaria para avanzar hacia una posible reconciliación.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El Loco y la Sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad.

Acuario, así es tu carta del tarot

TE PUEDE INTERESAR: Significado de las cartas del Tarot “EL MUNDO”

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Espíritu de contradicción en tu vida afectiva, amigo! El Emperador y la Sacerdotisa desarrollan un espíritu de crítica y ponen distancia entre tú y los demás. No puedes impedir oponerte a las ideas y maneras de tu entorno. Autoritario y de mal humor, puede que provoques las iras de tu pareja o un/a pretendiente. Un consejo: mantente al márgen de las discusiones.

En cuanto a la vida activa, te caracterizas por tu fuerza tranquila. Tu poder sobre el entorno, simbolizado por el Emperador, se expresa con la inteligencia y dulzura que representa la Templanza. No tienes necesidad de imponer tus ideas con autoridad para que te sigan. Tu manera de imponerlas con dulzura basta para convencer a tus compañeros. Este es un augurio situado bajo el signo de un acuerdo constructivo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.