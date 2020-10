Tarot gratis para hoy 29 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy jueves 29 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 29 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. En La Verdad Noticias te traemos lo que depara tu destino.

Aries, así es tu lectura del tarot

La conciliación y la armonía están a la orden del día hoy. Te sientes bien contigo mismo/a y, a juzgar por la alianza del Juicio y la Estrella, aceptas las nuevas experiencias con entusiasmo. A tus propias iniciativas les falta un poco de fantasía, amigo, pero no pones mala cara al aceptar los momentos de evasión y las actividades originales que te propone tu entorno.

En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconforta. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Celos, conflictos de interés, palabras que superan los pensamientos. Puede que hoy estés de nervios y tengas serias discusiones con las personas cercanas. La fogosidad del Carruaje te lleva al terreno peligroso de la provocación y la Torre que te representa es señal de serias peleas, amigo. ¡Puede que duerman en habitaciones separadas!

En el trabajo, eres a la vez ambicioso/a y paciente, lo que aumenta las posibilidades de progreso en tu carrera. La tirada de la Templanza y el Carruaje muestra que sabrás aprovechar con serenidad las oportunidades que se te presenten y, sin precipitarse, aceptarlas o rechazarlas. Todo esto aumenta las posibilidades de éxito de tus empresas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy te sientes conciliador/a, al igual que tu entorno. Nadie duda en satisfacer a los demás, en cumplir sus deseos, en suscitar su admiración. La Estrella y la Templanza unen sus energías benéficas para ofrecerte relaciones sinceras y ternura compartida. Evolucionar en un universo afectivo idílico que te reconcilie, si es necesario, con la idea de que el amor da la felicidad, amigo.

Hoy, te apetece hacerle frente a tus tareas cotidianas, sobre todo si se trata de trabajo. La Estrella y el Carruaje te ofrecen este humor conquistador que te abre todas las puertas del éxito. Eres cálido/a y brillante con tus compañeros, clientes, superiores. Y todo esto va a ser tenido en cuenta. Esta jornada es ideal para ver por fin realizadas sus esperanzas y ambiciones.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Hoy eres una brasa ardiendo, amigo! El Diablo y el Mundo incitan tu pasión por las "cosas" y el amor. Una sensibilidad diabólica corre por tus venas y quieres pasión o nada. Al buscar sensaciones extremas (deseo, celos, éxtasis.), te falta romanticismo. ¡Esperemos que tu pareja esté en la misma onda!

Por otra parte, tu éxito profesional se anuncia brillante. Motivado/a por la energía para vencer que te ofrece la asociación del Sol y el Diablo, te transformas en ambición e inteligencia preparada para todo. Tu éxito será arrollador, pero cuidado con los obstáculos. Tu megalomanía podría crear oposición y ganarte algunos enemigos. ¡Vence con modestia!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, la perspectiva de un nuevo amor anunciado por la alianza del Mago y el Sol llena tu rostro con una sonrisa muy feliz, amigo. Sientes renacer la pasión por tu pareja en tu corazón. Si eres soltero/a, sientes cosquilleo en el estómago por algún completo desconocido/a. El optimismo está a la orden del día en esta bonita jornada que sin duda tendrás que marcar en el calendario.

En el trabajo, despliegas tu ingenio para encontrar nuevas personas o cambiar tu rutina profesional. Bajo la influencia conjunta del Mago y el Emperador, es hora de novedades, de tomar la iniciativa, y tienes el poder de transformar los proyectos en realidad sin correr demasiados riesgos. ¡Aprovecha!

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy solo hay felicidad en el amor, amigo! Bajo la doble influencia de la Estrella y la Rueda de la Fortuna, evolucionas en un clima afectivo caluroso y agradable. Das lo mejor de ti mismo/a en tus relaciones, y te lo devuelven multiplicado por cien. Ternura, afecto y armonía son las palabras clave del día, ¡aprovecha!

En el aspecto profesional, dispones de fabulosas armas si ejerces una profesión relacionada con la creatividad, el arte, la belleza o la decoración. La alianza celeste de la Luna y la Estrella te llena de una sensibilidad estética fuera de lo común. Tu inspiración te impulsa hacia territorios imaginarios inéditos y trabajas hoy con un toque de genialidad. ¡Algunos incluso te apodarán Picasso!

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, la prudencia es hoy tu palabra clave, amigo. No te comuniques con los unos y los otros sin haber reflexionado bien sobre lo que vas a decir. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, eres a la vez abierto/a hacia los demás y reservado(a). Nada de charlatanería inútil con los amigos, nada de bla bla con el ser amado, tu escuchas sabiamente y no tomas la palabra más que para lo esencial.

En tu vida profesional, la tirada de la Emperatriz y la Muerte indica una transformación en tu actividad competitiva que pasa por una mejor comunicación con tu entorno. Debes expresar tus deseos sin imaginar cada vez que tus interlocutores no te van a escuchar. Tienes que liberarte de los esquemas preconcebidos para evolucionar en tu carrera en el sentido que te conviene.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estarás tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Emperatriz te empuja hacia los demás con encanto y espontaneidad. Evolucionarás en tu pareja hacia la realización afectiva. Si estás soltero(a), este día es el indicado para dejarte llevar un poco.

En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los Enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la Emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tómate un tiempo para reforzar los lazos con tus viejos amigos o con tu familia, amigos. El Juicio te invita a cultivar tus antiguas relaciones, incluso si el Mundo provoca encuentros con nuevas personas. Instaura un equilibrio entre tus flechazos y la fidelidad. No solo por conocer a alguien has de meter a los demás en el armario.

Por otra parte, tu vida profesional te reserva una sorpresa agradable. Un acontecimiento inesperado va a trastornar la tirada, pero en el buen sentido. Todo lo que pase después será favorable a la buena evolución de tus negocios y al progreso de tu carrera. La alianza de la Luna y el Juicio favorece la creatividad y las nuevas ideas. Déjate guiar por tu intuición.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Te espera un día un poco triste en el amor, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y de los Enamorados, te preguntas sobre tu vida sentimental y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a). Es por tanto un sentimiento de soledad y aislamiento el que predomina hoy. Tienes que reflexionar serenamente sobre la situación para sacarle provecho. Hazte preguntas, si quieres, pero que sean las correctas.

En el trabajo, puede un acontecimiento ajeno a tu voluntad y fuera de tu control retrase la puesta en marcha de un proyecto que tenía luz verde. La asociación del Sol y el Ermitaño muestra que tus deseos se ven contrariados. Un ascenso muy deseado se hace esperar, hay un acuerdo que no llega a firmarse. Mantén la confianza y ten paciencia. La situación se va a desestancar.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tu vida social y afectiva se enriquece con nuevas amistades y encuentros. La Templanza y el Mundo te ofrecen un ambiente alegre, feliz y lleno de armonía. Se favorecen las relaciones con el extranjero previendo un viaje, pero también puede que un encuentro con un/a desconocido/a que venga de fuera. Do you speak english, my dear amigo?

En cuanto a tu vida profesional, combinas dinamismo y dulzura, fogosidad individual y capacidad para escuchar. El Carruaje y la Templanza forman un tándem muy equilibrado que te permite avanzar con entusiasmo sin dejar a los demás tras de ti. Se favorecen los proyectos en equipo, los contactos con la clientela. Con un poco de persuasión, conseguirás que todo el mundo se monte en tu carro.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Se te presenta una jornada excelente en el aspecto sentimental, amigo! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Emperador, estás resplandeciente. Las vibraciones del día permiten a los solteros tener agradables encuentros, y a los que ya tienen pareja, conocer las delicias del amor compartido. En resumen, todo va viento en popa.

Puede que haya recompensas en tu área profesional. El Sol y la Sacerdotisa te ofrecen éxito o un resultado positivo para una empresa que iniciaste hace tiempo. El mensaje de esta pareja está claro: en el trabajo, la paciencia y la tenacidad obtienen siempre una recompensa, aunque tarde en llegar.