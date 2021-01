Tarot gratis para hoy 28 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 28 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

En el amor, bailarás hoy el vals de los sentimientos, amigo. Influenciado/a por el Ermitaño que tiene tendencia a aislarte de tu entorno afectivo, oscilas entre las ganas de participar en la euforia del ambiente y la de salir corriendo. Necesitas calma y serenidad, y esta dinámica de grupo iniciada por la Rueda de la Fortuna puede parecerte desfasada en comparación con tus profundas aspiraciones.

Por otra parte, tu vida profesional toma un nuevo impulso. Tu dinamismo, impulsado por la alianza del Juicio y la Rueda de la Fortuna, aporta rápidos y beneficiosos cambios. Tus iniciativas personales obtienen recompensa y si la idea de montar tu propia empresa te obsesiona, has de saber que el día para ello se acerca. Hoy obtendrás una mayor independencia en el trabajo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

No dejes hoy que se te escape la felicidad delante de tus narices, amigo. El Mundo te ofrecerá sin duda un encuentro apasionate, pero los Enamorados harán crecer en ti la duda, empujándote hacia cierta pasividad frente a los acontecimientos. Has de saber reconocer la promesa de la felicidad cuando se presente, y salir de tu caparazón para lanzarte hacia lo desconocido.

En la esfera profesional, sin duda tendrás que elegir entre una actitud calmada o un deseo profundo de cambios. Los Enamorados siembran la duda, mientras que el Carruaje te empuja a actuar. En este contexto desestabilizante, más vale darse tiempo para reflexionar antes de lanzarte a hablar. Calma los caballos de tu carruaje, estás ante una bifurcación y es peligroso ir demasiado deprisa hacia un camino o el otro.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy gira la rueda en el aspecto sentimental, amigo. Tu comportamiento evoluciona y te sientes capaz de aprovechar la suerte si ésta se te presenta. Soltero(a), la asociación con la Sacerdotisa y la Rueda de la Fortuna es prueba de éxito en el amor, resultado de una larga operación de seducción. Si tienes pareja, es hora de renovar los proyectos en común y tener más libertad relacional.

Por otra parte, tu actividad se desarrolla bajo el efecto de las láminas positivas de la Estrella y la Rueda de la Fortuna. La comunicación es la palabra clave de tu jornada profesional. Descuelga el teléfono, organiza una reunión para exponer tu estrategia, sal a la conquista de nuevos clientes. La suerte te acompaña y tu sentido para el contacto te abrirá puertas que estaban cerradas hasta ahora.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy el arcano de la Fuerza asociado al Juicio impulsa un nuevo dinamismo en tu vida sentimental. Sale de ti un encanto magnético hecho de fantasía y candidez que atrae a todo el mundo. Abierto(a), sonriente y a la búsqueda de la sinceridad, estás preparado/a para tener el encuentro del año, amigo.

En tu área profesional, la pareja Fuerza-Mago te da la determinación y voluntad que necesitas a lo largo de todo el día. Nada podrá pararte en tu deseo de hacer que las cosas se muevan y de solucionar los problemas. Es un día ideal para hacer limpieza de papeles y cajones, por ejemplo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, un gran optimismo caracteriza tus amores, amigo. Impulsado/a por las favorables influencias del Sol y del Carruaje, avanzas con valentía hacia el éxito amoroso, hacia el encuentro de alguien interesante si estás soltero(a), hacia el amor radiante si vives en pareja. Reina una atmósfera muy estimulante en tu entorno afectivo, te toca aprovecharte de tu suerte y vivir esta jornada con pasión y locura.

Por otra parte, tu ambición profesional no tiene límites. La asociación de la Estrella y el Sol te asegura el brillo en tu profesión gracias a tu vivacidad intelectual y tu excelente facultad para analizar en un abrir y cerrar de ojos la fuerza y debilidades. Nadie podrá molestarte hoy, pero no aproveches para manipular a tus compañeros.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy sales de un periodo de soledad con la decisión de dirigirte hacia los demás y acoger con benevolencia el afecto o el amor que te ofrecen, amigo. La tirada del Juicio y de la Muerte es señal de un nuevo punto de partida en tu vida profesional. Es momento de encuentros y sobre todo, alegría de vivir. ¡Aprovéchalo!

En el trabajo, es posible que tenga lugar un encuentro o noticia inesperada, provocada por el Jucio, que puede hacer callar las dudas e incertidumbres engendradas por los Enamorados. Sólo tú puedes aprovechar las oportunidades que se te presenten. Todo es posible. Es el momento de actuar y mostrar tu confianza en el futuro. Si dudas o dejas hablar a tus inquietudes, no hay más que decir.

Libra, así es tu lectura del tarot

Te falta audacia hoy en tu vida sentimental, amigo. Sin embargo, el contexto afectivo es muy positivo con el Mago como compañero, pero el Ahorcado que representa tu estado de ánimo del día te hace un poco inseguro/a e incapaz de actuar positivamente. Tienes por tanto la impresión de que todo va bien a tu alrededor pero que tu no participas en la fiesta. Todo esto es muy frustrante y te sitúa en un estado de desarraigo.

Por otra parte, esta jornada se presenta agradable desde el punto de vista de la actividad. El Mago aporta una energía innovadora que te permitirá mostrar tu iniciativa, mientras que el Sumo Sacerdote te ofece el sentido del contacto y de la escucha. Si ejerces una profesión "humana" o estás buscando trabajo, es el momento de hacer valer tus cualidades frente a tus interlocutores.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!

En lo profesional, avanzas con confianza y control en tus actividades del día. La Estrella y la Fuerza te permiten concretar tus aspiraciones más profundas y obtener tranquilidad. Las eventuales dificultades que has podido sufrir estos últimos días se ven ahora superadas, lo que te permite recuperar la confianza en ti mismo/a.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Hoy actúa tu encanto natural! La alianza de la Emperatriz y la Estrella, arcanos altamente positivos, es señal de una feliz complicidad con las personas cercanas. Tienes la inteligencia del corazón, amigo, y la evidente sinceridad de tus declaraciones actúa como un imán. Se te respeta, se te admira y se desea conocer tu punto de vista sobre todo. ¡Cuántas discusiones en perspectiva!

Con tanta seguridad y motivación en tu actividad profesional, encadenas reuniones sin sentir la más mínima fatiga o pérdida de entusiasmo. La tirada del Diablo y de la Emperatriz denota fe en tus proyectos. Tienes los medios para hacer progresar tus asuntos y para alcanzar los objetivos fijados. Despliega tu diplomacia en tus relaciones e irás todavía más lejos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Todo es dulzura y bondad a tu alrededor, y sin embargo, parece que no te quieres dar cuenta. En el amor, la Templanza es símbolo de un entorno a la vez paciente y protector, así que no es momento de dudas. Haz poco caso de las incertidumbres y las dudas que te provocan los Enamorados. Escucha a tu corazón y asume el hecho de que se puede amar sin pedir nada a cambio, así de simple.

En el trabajo, la moderación predomina en todas tus iniciativas. La Templanza suaviza la fuga del Emperador, que te lleva a canalizar tu energía y voluntad de dominación de tu entorno y tus situaciones. Controlas tu ambición sin ser un aguafiestas, actúas con autoridad sin ser tiránico. ¡Hoy llegarás muy lejos!

Acuario, así es tu carta del tarot

El Mago te abre hoy las puertas de un nuevo Mundo, amigo. Gracias a tu apertura de espíritu y a tu fabulosa sociabilidad, buscas nuevos encuentros, tanto amistosos como sentimentales. Habrá nuevas amistades que enriquecerán tu vida afectiva y quizá te plantees hacer un viaje al extranjero para visitar a una persona importante para ti.

En tu área profesional, te atrae la novedad. El Carruaje y el Mago te incitan al movimiento, a lanzarte en nuevas aventuras profesionales, a poner en marcha tus proyectos. Tu dinamismo es impresionante y tu voluntad es evidente, pero no olvides terminar lo que has empezado. No progresarás si haces para después deshacer.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu universo afectivo puede derrumbarse y unos y otros se agitan en todas las direcciones, pero tu te mantienes alegre, amigo. Bajo la influencia de la Templanza y la Torre, miras tu entorno directo con cierto desapego, lo que algunos interpretarán como desprecio. Tranquílizales. No se trata de indiferencia, sino de confianza en el futuro y en la felicidad.

Por otra parte, tu jornada de trabajo será beneficiosa en el aspecto humano y racional. La ambición que te inspira el Diablo se transforma en deseo de comprensión y entendimiento representado por la Templanza. Querrás desarrollar un proyecto en equipo sin intentar quedarte con todos los beneficios. ¡Bravo! Con este espíritu de cooperación construirás bases sólidas para tu futuro.

