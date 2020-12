Tarot gratis para hoy 28 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy lunes 28 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 28 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

El día de hoy se presenta agradable, amigo. La Templanza y el Juicio te aseguran un afecto sincero por parte de las personas cercanas. Evolucionas en un clima simpático y abierto que se presta a nuevos encuentros amistosos que te aportarán múltiples satisfacciones. No habrá conflicto que venga a turbar tus relaciones. Puedes incluso dejar el tubo de la pasta de dientes abierto, que no habrá reproches.

En el aspecto profesional, te encuentras totalmente sereno/a. Tus proyectos avanzan lentamente pero con seguridad, las cosas caen en su sitio sin problema y tus relaciones con los clientes son fluidas. Déjate guiar por tu intuición, representada por la Luna, y no encontrarás ninguna resistencia en tu entorno, como asegura la Templanza. ¡Tu tienes las cartas, es tu turno!

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no hay descanso para los valientes, amigo ! Arrastrado/a por el Mundo, encontrarás la felicidad y el bienestar afectivo en un torbellino de encuentros y desplazamientos. Tendrás que elegir entre una fiesta en casa de Fulano, una cena en casa de Mengano o un viaje sorpresa a Londres con un/a amigo/a desorientado(a). La Justicia y su sentido práctico te ayudarán sin duda a elegir correctamente.

En tu área profesional, no dudas en llamar a las puertas para observar nuevos horizontes profesionales. El Mundo te abre los ojos hacia lo que hacen los demás y la Fuerza te permite distinguir lo que es bueno y lo que lo es malo. Desarrollar así tu curiosidad te permite comprender mejor tus propias motivaciones.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tranquilidad es la palabra clave de tu vida afectiva hoy. La tirada de la Templanza y la Luna marca la presencia de un ambiente dulce, anticiclónico y sin nubes. Nada turbará el sentimiento de serenidad que te invade, amigo. Sin embargo, ten cuidado con que esta pasividad haga nacer el aburrimiento en tu vida en pareja.

En cuanto a tu vida de trabajo, tu lema es "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Con la Templanza a tu lado, no esperes un día de trabajo especialmente activo. Al contrario, se trata de una rutina muy tranquila. Nada perturbará tu serenidad en el entorno socio-profesional. Si has tenido dificultades últimamente, has de saber que desaparecerán, como por arte de magia.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Hay mucho movimiento a tu alrededor, amigo! Sales, entras, vas con amigos, tienes encuentros inesperados, cenas sorpresa con tu pareja. Ya no sabes donde parar con la Rueda de la Fortuna y el Mago que influyen en tu vida sentimental. Te toca hacer malabarismos entre unos y otros para intentar satisfacer a todo el mundo. Las sorpresas no se han acabado, pero cuidado con el cansancio a final del día.

Cualquiera que trabaje a tu lado tendrá interés en obedecerte. La alianza del Diablo y del Mago es símbolo de una voluntad inquebrantable que te empuja a adoptar un comportamiento autoritario. Menos mal que tienes el carisma necesario para pasar este trago con dulzura. ¿Quién podría resistirse a este entusiasmo y fuerza de convicción? ¡Nadie!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Qué hermoso día, amigo! La asociación celeste del Sol y la Estrella ilumina tu vida afectiva e indica que tus relaciones serán tiernas, sinceras, felices. Amas y eres amado/a. Nada puede ensombrecer tu cielo ni turbar tus relaciones. Has de saber aprovechar estos momentos privilegiados y crear recuerdos felices para los días menos favorecidos.

En tu vida profesional, no puede haber nada mejor que la asociación de la Fuerza y el Sol para protegerte hoy. Estas dos cartas combinan energía y poder de realización en el trabajo. La puerta del éxito y la prosperidad está hoy abierta para ti. Te toca arriesgar con coraje y sobriedad. El éxito que esperas se encuentra sin duda al final del camino.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no estarás tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Emperatriz te empuja hacia los demás con encanto y espontaneidad. Evolucionarás en tu pareja hacia la realización afectiva. Si estás soltero(a), este día es el indicado para dejarte llevar un poco.

En tu vida activa, la diplomacia no es tu fuerte, como indica la alianza de la Torre y la Emperatriz. Evita también negociar, pues tu actitud inflexible jugará en tu contra. Superada la primera fase del bloqueo, conseguirás sin duda iniciar un diálogo constructivo. Dicho esto, conténtate con llevar tus asuntos al día, teniendo el mínimo contacto comercial posible.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

Tu día laboral irá con calma y eficiencia. Si atraviesas dificultades en tus tareas cotidianas, alcanzarás tus objetivos con total serenidad. Tu energía y poder de análisis te ayudarán a saber cómo y cuándo actuar para acabar con los problemas y aprovechar las oportunidades. ¡Perfecto!

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En tu vida profesional, es difícil desestabilizarte. La asociación de la Luna y el Sumo Sacerdote muestra una gran confianza en ti mismo/a y en tu capacidad para encontrar soluciones creativas e ingeniosas a los problemas. Incluso si tu sensibilidad está exacerbada, sabes conservar una calma aparente en toda circunstancia, lo que te permite reaccionar muy bien. ¡Tu tranquilizas!

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy te montas en la Rueda de la Fortuna para dar la vuelta alrededor del Mundo. Pero esta feliz agitación podría hacerte perder la cabeza y el punto de referencia, amigo. No aceptes dos invitaciones para dos fiestas que son a la misma hora, por ejemplo. Asi no llegas a ninguna parte.

En el trabajo, la situación evoluciona rápido, pero sientes que no estás en el origen del movimiento. La Rueda de la Fortuna inicia cambios en el contexto laboral. El entorno es dinámico, todo el mundo se activa a tu alrededor. Pero el Ermitaño que te representa te aisla de esta dinámica. No te preocupes, encuentra contento en seguir adelante.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy está sembrada la cizaña en tu cabeza y en la de las personas que amas, amigo. Habrá muchas situaciones inciertas, raros sentimientos y falsas intenciones en este contexto lunar. Por más que empleas toda tu energía para ver más claro, de nada sirve. Dudas del otro, el otro duda de ti, dudas de ti mismo/a y también el otro duda de si mismo(a). Esto no es sencillo ni agradable para tus amores.

Profesionalmente, pasas el día en las nubes en compañía del Loco, pero, sobre todo, de la Luna. ¿Se trata de pereza intelectual, o al contrario, de una formidable creatividad? Solo tú puedes contestar esta pregunta. Sea lo que sea, no estarás muy agradable con tus compañeros, y a algunos les cuesta seguirte la corriente. Vuelve a la tierra para explicarles.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy, tienes poca disposición hacia las relaciones afectivas, no te gusta la idea de nuevos encuentros, tienes poca inclinación a expresar tus sentimientos, te cierras en tu mundo interior. Será difícil liberarte, amigo. La tirada del Ermitaño y la Estrella es señal de una frustración afectiva que te encierra en un estado de soledad voluntaria.

Hoy podrías cerrar la puerta de tu despacho, buscando con urgencia calma y soledad para reflexionar sobre tus proyectos, elaborar una estrategia, tratar un asunto delicado. La alianza de la Templanza y el Ermitaño indica que a tus compañeros de trabajo les costará comprender este mutismo repentino. No escatimes razones a la hora de explicarles tu necesidad de tranquilidad, es mejor que lo digas.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy actúa tu encanto natural! La alianza de la Emperatriz y la Estrella, arcanos altamente positivos, es señal de una feliz complicidad con las personas cercanas. Tienes la inteligencia del corazón, amigo, y la evidente sinceridad de tus declaraciones actúa como un imán. Se te respeta, se te admira y se desea conocer tu punto de vista sobre todo. ¡Cuántas discusiones en perspectiva!

Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a.

Piscis, así es tu lectura del tarot

