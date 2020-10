Tarot gratis para hoy 28 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy lunes 27 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy la franqueza no es tu fuerte, amigo. Por miedo a dañar tu imagen, mientes voluntariamente a tu entorno o, por lo menos, escondes la verdad. Esta hipocresía podría hacer nacer un malestar con los que te rodean. Más valdría ser honesto/a y simplemente revelarles tus pensamientos, como te aconsejan la Sacerdotisa y el Diablo.

En cuanto a tu actividad, serás el motor del cambio y las iniciativas. Pero cuidado, pues existe el riesgo de que tu entorno haga freno. Bajo la analítica influencia de la Sacerdotisa, ni tus colaboradores ni compañeros tendrán tu dinamismo. Pedirán sin cesar un tiempo de reflexión antes de lanzarse en una u otra aventura. Y sí, es un poco frustrante, pero la Rueda de la Fortuna te lleva a ti, no a ellos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores están situados a la vez bajo el signo del dinamismo y de la reflexión, amigo. Te abres a los demás, pero debes pensarte las cosas siete veces antes de hablar. La Sacerdotisa vela por ti. Todo esto crea una jornada afectiva bastante equilibrada que te permite satisfacer cierta necesidad de contacto sin caer sin embargo en la exuberancia y el exceso.

Profesionalmente, la alianza del Mago y el Sol aporta una claridad en tus nuevos proyectos que te asegura el éxito a corto plazo, pero ten cuidado con vender la piel del oso antes de cazarlo. Podrías iniciar un cambio de estatus, pues puede que hoy impresiones a tus superiores. ¡Empléate a fondo!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy tengas ganas de hacer una pausa en tu vida afectiva, amigo. La Muerte, asociado con el Mago, te sugiere que rompas el ritmo con una separación momentánea con la persona a la que amas o reflexionando sobre ti mismo/a. Necesitas encontrarte a solas para volver a confiar en ti y empezar sobre nuevas bases. Decidas lo que decidas, has de saber que este día te permitirá analizar la situación.

Por otra parte, tu vida profesional está sometida a un cambio de orden estructural o financiero que pondrá en tela de juicio tu estatus, o incluso tu actividad. La asociación del Sol y la Muerte cierra un ciclo y redistribuye las cartas profesionales. Este nuevo reparto no irá necesariamente en tu contra. Mantén la confianza y defiende tus intereses personales con tenacidad.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Un mundo de posibilidades se abre hoy ante ti, amigo. Arrastrado/a por la carrera de la seducción por el Carruaje cargando a la Muerte, te encuentras listo/a para poner fin a un pasado doloroso y lanzarte en una excitante aventura sentimental. Bravo, así es como debes abordar tu futuro sentimental, teniendo confianza en tu capacidad de reanimación.

En tu vida profesional, puede que haya un viaje en el programa. El Juicio y el Carruaje borran tus límites y te llenan de ambición. Con entusiasmo y voluntad sales a buscar nuevos clientes y mercados. No te faltan ni los medios ni el talento para alcanzar tus objetivos, así que ten alto aspiraciones y llegarás lejos.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada. Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el reencuentro.

No olvides que no estás solo/a en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La Torre y el Diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e invitarles a que se integren para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mundo te promete encuentros afectivos exóticos, ligados a un viaje o al extranjero, mientras que la Luna es reflejo de la sinceridad en tus relaciones. Tu dices lo que piensas, amigo, y piensas lo que dices. Es un buen día para declarar tus sentimientos amorosos o de amistad a tu entorno.

En tu área profesional, prefieres el aislamiento a toda relación con tu entorno socio-profesional. La influencia de la Luna y la Sacerdotisa es tal, que tu creativa imaginación se multiplica, mientras que tu apertura sentimental disminuye. Tus innovadoras ideas están bien, pero ni hablar de compartirlas por el momento. No te sorprendas si sientes cierta incomprensión por parte de tu entorno.

Libra, así es tu lectura del tarot

La tentación de la fruta prohibida es hoy el gusano de la manzana, que es tu espíritu. La tirada de los Enamorados y el Diablo es símbolo de un violento deseo por dos personas, con la imposibilidad de elegir una u otra, amigo. ¿Será suficiente el sentimiento de culpabilidad para mantenerte alejado/a de las infidelidades?

En la esfera profesional, sin duda te encontrarás frente a una elección bajo la influencia de los Enamorados: la elección de un proyecto profesional, de organización, entre compañeros de trabajo o clientes. Por suerte, la Justicia dirige tu estado de ánimo, lo que significa que posees las cualidades necesarias para tomar una decisión equilibrada y rigurosa. Es el momento ideal para elegir una nueva orientación o emprender un nuevo proyecto.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes el alma a flor de piel, amigo. La Luna, que representa tu estado de ánimo, marca una sensibilidad exacerbada, gran imaginación, una visión romántica de la relación amorosa. La Emperatriz es símbolo de realización, y el matrimonio de estos dos arcanos muestra una vida afectiva marcada por sentimientos compartidos y sinceros. Sigue tu intuición, no te equivocarás.

Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, elegirás la opción "placeres a la carta" en vez del menú tradicional, amigo. Para que seas feliz, el Sumo Sacerdote modera el lado pasional y agresivo del Diablo y mantiene el equilibrio en tus ambiciones afectivas. Te dedicas con buen humor a los placeres que te ofrece este día. Estás abierto/a y seductor(a), sin trastornar todo a tu alrededor.

En el trabajo, vuelves a tus posiciones, fijas las bases de tus próximos negocios. La magia del Loco y el Diablo podría reaccionar y darte una idea genial para obtener nuevos clientes o iniciar un proyecto que te motive. Con aparente calma, rebosas creatividad e inteligencia. Tu carisma te abre hoy muchas puertas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy está sembrada la cizaña en tu cabeza y en la de las personas que amas, amigo. Habrá muchas situaciones inciertas, raros sentimientos y falsas intenciones en este contexto lunar. Por más que empleas toda tu energía para ver más claro, de nada sirve. Dudas del otro, el otro duda de ti, dudas de ti mismo/a y también el otro duda de si mismo(a). Esto no es sencillo ni agradable para tus amores.

En el trabajo, puedes contar con una excelente intuición y un dinamismo sin tacha. La Emperatriz y la Luna se ponen de acuerdo para aportar esta inspiración que te permite sentirte bien después de una jornada laboral activa. Terminarás tus tareas cotidianas con habilidad y alcanzarás tus objetivos. En resumen, ¡estás en buena forma!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy puede haber un cambio de orientación imprevisible en tu vida sentimental, amigo. La Rueda de la Fortuna favorece la suerte y la expansión, mientras que el Sumo Sacerdote desarrolla tus facultades de adaptación y juicio. Se dan todas las condiciones para que se presenten buenas oportunidades que sabrás aprovechar. ¿Quizá un flechazo a la vuelta de la esquina?

En tu ambiente profesional, tu vida activa se vuelve hoy hiperactiva. La alianza de la Templanza y la Rueda de la Fortuna es señal de aceleración en tus proyectos, lo que te devuelve el entusiasmo. Tu margen de maniobra aumenta y sientes que has alcanzado el punto más alto. ¡Bravo! Es hora de que recojas los frutos de tu perseverancia. Puede que obtengas una gratificación.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Sostenido/a por un fondo permanente de estabilidad, haces todo lo posible por suavizar hoy tus relaciones afectivas. El Sumo Sacerdote y el Emperador te impulsan hacia la conciliación, la benevolencia y la disponibilidad hacia la persona amada. Buscas el equilibrio en todo y este clima de confianza que te rodea hará que tengas algunos fans.

En el trabajo, tampoco hay un ambiente demasiado entusiasta. Por suerte, tu entorno profesional muestra su comprensión y bondad bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Puedes contar con los demás para subirte la moral y apoyarte llegado el caso. No dudes en seguir los consejos de los que comparten contigo las preocupaciones cotidianas, podrían ser muy útiles.