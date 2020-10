Tarot gratis para hoy 27 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy jueves 27 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 27 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Los problemas del pasado pesan hoy en ti como como plomo sobre tus hombros, amigo. La alianza de la Muerte y la Luna indica una separación dolorosa o un periodo de soledad. No volverás a sonreir hasta que el tiempo haya hecho su trabajo y cure las heridas que tanto te hacen sufrir hoy. Paciencia.

En el trabajo, el la Muerte es el indicio de que hoy comienza una transformación. Cambio de lugar de trabajo, de compañeros de trabajo, de métodos. Las cosas evolucionan con o contra tu voluntad. Desconfía de los impulsos que este cambio podría provocar en ti. Cálmate y juega la carta del negociador en vez de la del combatiente, será mejor para tu futuro profesional.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Menudo jaleo hay a tu alrededor, amigo! Por más que pides calma y estabilidad en el amor, tu entorno afectivo no deja de pedir movimiento, salidas. Estas dos cosas no son muy compatibles y pueden provocar tensiones en las relaciones. Venga, un pequeño esfuerzo, muéstrate flexible y todo el mundo estará contento.

Dentro de tu profesión, la tirada de la Estrella y el Carruaje anuncia un nuevo contrato en relación con el extranjero o un viaje de negocios muy agradable. Tus ambiciones se concretan con facilidad, entusiasmo y buen humor. Tu curiosidad te impulsa a explorar nuevos métodos de trabajo. No dudes en apoyar a tus compañeros de trabajo si tienes la impresión de que están al punto del derrumbe.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy no eres más que amor y afecto, amigo. La Estrella te da fe en ti mismo/a y te coloca en un estado de ánimo entusiasta, favorable al encuentro de nuevas amistades o a un encuentro favorecido por el Mago. Aquella persona que encuentras tan atractiva será ciertamente especial y tendrá el tipo de vivacidad que encuentras estimulante. Puede que nazca una bella historia.

Cualquiera que trabaje a tu lado tendrá interés en obedecerte. La alianza del Diablo y del Mago es símbolo de una voluntad inquebrantable que te empuja a adoptar un comportamiento autoritario. Menos mal que tienes el carisma necesario para pasar este trago con dulzura. ¿Quién podría resistirse a este entusiasmo y fuerza de convicción? ¡Nadie!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras muy sociable, amigo, tu caracter se presta a la amistad y el amor. La alianza del Mago y la Templanza es indicio de un encuentro si es que eres soltero/a; y de una relación armoniosa con tu pareja si ya la tienes. Todo va bien cuando pones de tu parte.

En tu área profesional, te atrae la novedad. El Carruaje y el Mago te incitan al movimiento, a lanzarte en nuevas aventuras profesionales, a poner en marcha tus proyectos. Tu dinamismo es impresionante y tu voluntad es evidente, pero no olvides terminar lo que has empezado. No progresarás si haces para después deshacer.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes una mirada un poco inquisidora, amigo. Inspirado/a por la Rueda de la Fortuna, tienes necesidad de comprender los mecanismos que ralentizan el curso de tu vida sentimental. Preguntas a unos y a otros, investigas cada situación un poco ambigua. ¿Para llegar a dónde?, a la carta de los Enamorados, que perturba tu universo afectivo.

En tu área profesional, el adoptar una actitud reservada para reflexionar mejor sobre algo es una cosa, pero el olvidar cumplir tus responsabilidades es otra muy distinta. Bajo la influencia de los Enamorados y el Sumo Sacerdote, el peligro te come terreno: huyes de las discusiones y los problemas para evitar tomar partido. Debes estar más seguro/a de ti mismo/a si quieres que las cosas avancen.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy buscas la armonía y equilibrio en tus relaciones, amigo, y rechazas toda discusión con personas cercanas y amigos. Bajo la influencia de la Justicia y la Estrella, te comunicas con sinceridad absoluta, actitud que contribuye a reforzar el sentimiento de bienestar que provoca tu presencia. ¡Es un buen día para pedidas de mano!

En tu profesión, se confirma un acuerdo, se firma un contrato o te cae una proposición del cielo que te hace mirar el futuro con confianza. La Justicia y el Juicio son símbolo de seriedad, de compromiso y de una evolución ascendente en tu carrera. Tus proyectos se desarrollan sin mayores problemas y tus métodos de trabajo se revelan eficaces. Vas superando tranquilamente pero con seguridad los escalones del éxito.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy sales de un periodo de soledad con la decisión de dirigirte hacia los demás y acoger con benevolencia el afecto o el amor que te ofrecen, amigo. La tirada del Juicio y de la Muerte es señal de un nuevo punto de partida en tu vida profesional. Es momento de encuentros y sobre todo, alegría de vivir. ¡Aprovéchalo!

Por otra parte, tu vida profesional te reserva una sorpresa agradable. Un acontecimiento inesperado va a trastornar la tirada, pero en el buen sentido. Todo lo que pase después será favorable a la buena evolución de tus negocios y al progreso de tu carrera. La alianza de la Luna y el Juicio favorece la creatividad y las nuevas ideas. Déjate guiar por tu intuición.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Protegido/a por la Emperatriz, no te faltan armas para seducir hoy a todo el mundo, amigo. Lo que te falta, sin embargo, es constancia en tus esfuerzos. Bajo la influencia del Ahorcado, que te pone en una incómoda situación, te es difícil emplearte a fondo. Avanzas un paso y retrocedes dos. Cuidado, puede que algunas personas que te aprecian renuncien a ver más allá.

El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

En el trabajo, la situación no es nada fácil. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, eres dinámico/a y te sientes preparado/a para aprovechar las oportunidades que se te presenten. Pero el contexto socio-profesional se encuentra bajo la influencia de los Enamorados que provocan dudas antes de cada de decisión. Debido a esta falta de apoyo, tendrás que actuar solo/a y evitar contacto con personas que podrían sembrar la duda en tu desarrollo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy se te promete felicidad y armonía. El Sumo Sacerdote y el Sol te ofrecen relaciones serias y fluidas. No necesitas grandes cosas para ser feliz, amigo. Te bastan pequeñas atenciones de las personas cercanas para sentirte querido/a y devolver toda la ternura de la que eres capaz.

En el trabajo, el Mago y el Sumo Sacerdote te llevan a analizar con sabiduría los acontecimientos que tendrán lugar en tu jornada de trabajo. Tu gran objetividad te permitirá superar los problemas que se te presenten. En todo caso, das prioridad a la armonía frente a la discordia si la situación se complica.

Acuario, así es tu lectura del tarot

El Carruaje, asociado con el Mundo, te lleva hoy en un impulso a una vida mundana y social desenfrenada. Habrá muchos encuentros en el programa, especialmente con desconocidos. Sumergido/a en el remolino de la vida, te arriesgas a embalarte con una fogosidad desbordante y sin prudencia. No olvides, amigo, que la pasión es un licor que hay que consumir con moderación.

En el trabajo, da prioridad a los desplazamientos o pequeños viajes. Estarán especialmente protegidos bajo la doble influencia el Carruaje y el Sumo Sacerdote. Si no tienes la posibilidad de dejar tu lugar de trabajo, descuelga el teléfono y utiliza tus contactos. Serán muy productivos y enriquecedores en el futuro.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

En tu vida activa, puede que brutales acontecimientos socaven parte de tu trabajo hoy, pero bajo la claridad del Sol aliado con la Torre, sabrás recuperarte para comenzar desde bases más sólidas. No lamentes que tus planes se estropeen. Si tienes confianza en ti, rápidamente te introducirás en un nuevo proyecto que promete un éxito brillante.