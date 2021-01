Tarot gratis para hoy 26 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 26 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hay felicidad en el aire en el amor, amigo. La Estrella te guía hacia la alegría, y el Carruaje te lleva. Te sientes en muy buena forma, demuestras tu entusiasmo y tu entorno afectivo responde con un cariño sincero. Ya estés soltero/a o vivas en pareja, has de saber que esta jornada está cargada de esperanza y armonía sentimental.

En el trabajo, conduces tu barco con control y serenidad. Apoyado/a por la Estrella y el Sumo Sacerdote, avanzas con ritmo tranquilo hacia los objetivos que te has fijado para el día. Afirmas tu confianza en ti mismo/a y sabes comunicarla a los demás si trabajas en equipo o en familia. Tienes la oportunidad de observar cómo algunas situaciones en suspenso se desarrollan favorablemente.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy la llama que surge de la unión del Diablo y la Muerte te despierta de un letargo sentimental, amigo. Te estiras como un gato y liberas tus articulaciones mentales paralizadas por la melancolía del ambiente. ¡Se acabaron las penas! ¡Viva el amor! Tu gente cercana estará encantada de ver que vuelve en ti el entusiasmo y la alegría.

En el aspecto profesional, la tirada de la Luna y del Diablo indica que tienes mucha capacidad creativa, pero que un compañero o competidor intenta dominarte y, a lo mejor, apropiarse del fruto de tu trabajo. Si tienes una buena idea, no dejes que otro presuma de haberla tenido él. Si no defiendes tu talento, puede que corten la hierba bajo tus pies.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mundo y el Sumo Sacerdote contribuyen a aumentar tu prestigio personal y tu magnetismo en tu entorno afectivo, amigo. Tienes todo lo necesario para seducir al público, para influenciar a los que merecen serlo y, finalmente, para imponerte con suavidad pero con brillantez. ¡Nada de dudas, el encanto está de tu parte!

En el trabajo, debes hacer frente a numerosas peticiones del exterior: clientes, compañeros de trabajo, superiores. Así, bajo la influencia del Ermitaño, no tienes disposición a reaccionar positivamente ante estas peticiones. Con humor apesadumbrado, prefieres aislarte para avanzar tranquilamente, a tu ritmo. Con este comportamiento, te arriesgas a dejar de lado estupendas oportunidades o consejos. ¡Qué pena! amigo

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La dulzura de la Templanza y el poder de la Fuerza te prometen hoy éxito en tus relaciones afectivas y amorosas, amigo. Despliegas un encanto loco, pues sabes seducir con tu amabilidad y vencer con tu sonrisa. No caigas en la manipulación, podría ser peligroso.

En el aspecto profesional, la combinación de la Torre y la Fuerza indican, por una parte, que habrá cambios estructurales, y por otra, que sentirás agresividad en tu entorno. Podría decirse que eres director de personal que puede despedir a parte de su equipo. Sin llegar hasta ese punto, puedes esperar una viva oposición a tus métodos de trabajo que puede que te obligue a cambiar de sistema.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tus amores se caracterizan hoy por lo insólito, amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y del Carruaje, vas por delante y decides dar a tus relaciones afectivas un toque de originalidad. Esta mezcla de fogosidad y fantasía puede llevarte lejos, pero cuidado con los encuentros sin futuro que pueden privarte de tu libertad a corto plazo.

Por otra parte, inviertes a fondo en tu profesión, impulsado/a por la alianza del sol y el Carruaje que simboliza el éxito. Defiendes tus convicciones con fuerza y tus proyectos se ponen en marcha. Puedes incluso darte el lujo de vender la piel del oso antes de matarlo, ¡esto está ganado!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Atraviesas hoy una fase de soledad, de retraimiento, y puede que de depresión, amigo. Tus sentimientos no son comprendidos o recibidos como esperabas. La alianza del Ermitaño y la Luna indica una turbación emocional poderosa debido a la frustración y la tristeza. No te dejes atrapar por esta depre pasajera. Reacciona mirando al futuro, no al pasado.

En tu área profesional, te espera un día un poco triste, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Enamorado, te haces preguntas sobre tu vida socio-profesional y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a. Por lo tanto hoy predomina un sentimiento de soledad y aislamiento. Tienes que reflexionar serenamente sobre la situación para sacarle provecho. Hazte preguntas, si quieres, pero que sean las correctas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!

Por otra parte, te encanta tu actividad profesional y te aporta muchas satisfacciones y oportunidades de progreso. Bajo la benévola influencia del Juicio y la Estrella, despliegas energías positivas que consigues canalizar en prometedores proyectos. Te preparas para poner todos tus esfuerzo e inversión personal para alcanzar tus objetivos. Sigue así, tu voluntad será recompensada.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Hay movimiento en el amor, amigo! Si sufres cierta soledad estos últimos tiempos, el Mundo se encarga de hacerte salir de ese aislamiento. Tu vida relacional se enriquece, llaman personas nuevas a tu puerta. Es hora de cambios, tan numerosos como enriquecedores. ¡Se acabaron las cenas en solitario!

¡Tu vida laboral se sitúa hoy bajo el signo de la comunicación y las relaciones! Abre las puertas y ventanas al mundo, pues te lleva una corriente muy dinámica que te empuja a ir más lejos. Los contactos son múltibles, se favorecen las transacciones hipotecarias y se protegen las relaciones con la clientela. ¡Es el momento perfecto para hacer negocios!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

No dejes hoy que se te escape la felicidad delante de tus narices, amigo. El Mundo te ofrecerá sin duda un encuentro apasionate, pero los Enamorados harán crecer en ti la duda, empujándote hacia cierta pasividad frente a los acontecimientos. Has de saber reconocer la promesa de la felicidad cuando se presente, y salir de tu caparazón para lanzarte hacia lo desconocido.

En la esfera profesional, sin duda tendrás que elegir entre una actitud calmada o un deseo profundo de cambios. Los Enamorados siembran la duda, mientras que el Carruaje te empuja a actuar. En este contexto desestabilizante, más vale darse tiempo para reflexionar antes de lanzarte a hablar. Calma los caballos de tu carruaje, estás ante una bifurcación y es peligroso ir demasiado deprisa hacia un camino o el otro.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tienes la sensación de ver el final del túnel en tu vida amorosa. Después de haber luchado tanto por mantener la libertad, aquí estás hoy, bajo la influencia del Mago y el Loco, dispuesto/a a sentar la cabeza en la primera historia de amor. La niebla se ha dispersado, tus dudas ya no te paralizan y vuelve tu alegría de vivir. Sal, amigo, ¡te esperan nuevos encuentros hoy!

Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La Emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en tus relaciones con el exterior, mientras que el Mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado: un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado/a y apreciado/a por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. ¡ Es tu turno!

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy no es un buen día en el amor, amigo. Las dudas y los conflictos te ganan terreno, sientes la necesidad de ver más claro. Si vives en pareja, te cuesta mucho escapar del análisis crítico de ésta, con puestas en tela de juicio como necesaria consecuencia. Soltero(a), llevarás mal tu soledad, teniendo conciencia de que quizá tengas que renovar tu círculo de amigos para avanzar.

En el trabajo, la presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de dificultades pasajeras y puestas en tela de juicio. Es posible que un proyecto termine prematuramente o que no se firme un contrato. Sin embargo, ¡eso no significa que sea el final de todas tus oportunidades! Conviene que aproveches estas contrariadas iniciativas para recuperarte, en vez de quedarte con dudas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Hay mucho movimiento a tu alrededor, amigo! Sales, entras, vas con amigos, tienes encuentros inesperados, cenas sorpresa con tu pareja. Ya no sabes donde parar con la Rueda de la Fortuna y el Mago que influyen en tu vida sentimental. Te toca hacer malabarismos entre unos y otros para intentar satisfacer a todo el mundo. Las sorpresas no se han acabado, pero cuidado con el cansancio a final del día.

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida bajo la claridad gratificante de la alianza del Mundo y del Mago. Posees los medios para brillar en tu profesión y asumir responsabilidades en relación con una salida al extranjero. Do you speak English? Si la respuesta es no, es hora de pensar en una formación acelerada para aprender la lengua de Shakespeare.

