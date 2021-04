Tarot gratis para hoy 26 de abril ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 26 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

La decepción causada por una prominente figura pública que siempre has admirado podría causarte una crisis ética hoy. Podrías encontrarte dudando de las creencias y valores que habías aceptado sin discusión durante la mayor parte de tu vida. Ten en cuenta que esto es en realidad un proceso saludable. Para mañana es probable que hayas hecho la paz contigo mismo/a, y deberías haber madurado algo desde entonces. ¡Ten paciencia!

Aries, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

La falta de contacto entre tú y tu pareja romántica podría hacerte sentir bastante depresión hoy. Puedes tener la tentación de llegar a la conclusión errónea de que tu amor ya no se preocupa por ti y que es por eso que el teléfono no está sonando. No caigas en esta trampa. Si tratas de tener objetividad, te darás cuenta de que esto no es cierto. Lo más probable es que tu amor se entretuvo en algo y te llame tan pronto como haya una oportunidad.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tiendes a tener mucha intuición, pero hoy podrías sentir un bloqueo total. No puedes sentir lo que otros sienten y oráculos como el "I Ching" simplemente ya no tienen sentido. Puedes tratar de regresar a la lógica, pero no te funciona hoy tampoco. Sin embargo, no creas que esta es una situación permanente. Tus biorritmos mentales son bajos. Debes de estar de vuelta a la normalidad en pocos días.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Normalmente eres una persona muy trabajadora, ya se trate de un empleo, proyecto personal o simplemente de los quehaceres de la casa. Hoy, sin embargo, sientes un ataque de pereza. Es probable que no quieras hacer nada excepto relajarte y leer o ver la televisión. Está bien. Todos necesitamos tiempo para relajarnos. No sufras un exceso de culpa por no tener ganas de trabajar.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy es posible que quieras aislarte del mundo y esconderte. El patio trasero o el dormitorio parecen especialmente atractivos en este momento, y puede que acabes de adquirir un nuevo libro que te mueres por leer. Ni siquiera te apetece compartir una comida con el resto de la familia. No te preocupes por esto. Todos queremos un poco de tiempo a solas de vez en cuando. Tu familia debe comprenderlo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Un cambio de profesión puede estar en las estrellas para ti, o por lo menos un cambio de afición. Los últimos avances tecnológicos han conseguido capturar tu interés. Los visuales en particular consiguen que tu creatividad fluya. Tal vez es el momento de inscribirse en un taller de fin de semana o derrochar en esa cámara de vídeo que has estado mirando durante un tiempo. La diversión va a hacerte mucho bien

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy sientas pesadumbre cuando te enfrentes a tu situación financiera. Puedes haber tenido muchas cuentas que pagar, y por lo tanto tus cuentas podrían tener menos dinero del que te gustaría. Sin embargo, esto es sólo temporal y probablemente te haga sentir bien el no tener facturas que pagar. Encuentra algo barato, como la lectura, que te mantenga en distracción y deja de pensar en eso. ¡Seguro que te irá muy bien!

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Puede que esta mañana te mires en el espejo y te horrorice lo que veas. Has estado trabajando duro y tienes estrés, por lo que probablemente se te notará el cansancio. Sin embargo, tiendes a exagerar las cosas y creer que te ves mucho peor de lo que te ves en realidad. Disfruta de algo de ropa nueva y de un paseo y luego descansa un poco. Mañana es probable que te veas tan genial como siempre. Ten paciencia.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Algo que podría suceder durante el día inconscientemente te recordará a algo desagradable que te ha sucedido en el pasado. Puede que ni siquiera recuerdes el evento de hoy, pero los recuerdos del pasado podrían perseguirte durante todo el día y ponerte de un humor muy negro. Trata de analizar por qué ese recuerdo te afecta tanto. Luego, cuando ya sepas el porqué, déjalo ir. Puedes sentir como si te hubieses quitado un gran peso de los hombros.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede que ninguno de tus amigos esté en casa hoy, y por ello probablemente no serás capaz de tener conversaciones telefónicas o visitarles. Esto podría hacer que sientas mucha soledad. Puede que te entre la melancolía y te convenzas de que nadie se preocupa por ti ¡Deja ya eso! Sabes muy bien que este no es el caso. Lee o ve vídeos hasta que alguien llame porque lo harán.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy puede suceder que te veas en la obligación de quedarte en casa por alguna razón. Tal vez estás esperando un visitante que llega tarde o una entrega de algún tipo. Por lo tanto, podrías sentir un poco de ansiedad. Te gusta quedarte en casa, pero sólo si eliges hacerlo. Encuentra algo creativo para matar el tiempo que tengas que pasar esperando. Eso puede hacer que te sientas como si estuvieses eligiendo incluso si no lo estás haciendo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

La construcción de calles o edificios podría hacer que sea difícil que puedas moverte por tu barrio hoy. Podría haber atasco de tráfico en varias cuadras. Si tienes que hacer mandados, ve a pie o hazlos temprano. Las obras podrían también estropear las líneas telefónicas, al menos por un tiempo, por lo que podrías perderte algunas llamadas que necesitas atender. Este podría ser un día frustrante. Ocúpate en casa.

Piscis , así es tu lectura del tarot

