Tarot gratis para hoy 26 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy lunes 26 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 26 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes contar con el apoyo franco y masivo de tu círculo afectivo para salir de tu rutina. El Mago aporta cierta fantasía al Emperador, que te empuja más bien a la seriedad y la austeridad. Es un buen día para cultivar la amistad y mantener una relación estable. ¡Sonríe, amigo!

Por otra parte, no te faltan ideas para dinamizar tu actividad profesional y conseguir nuevos clientes. La asociación de la Luna y el Mago te invita a favorecer la creatividad en todos tus proyectos, pues serán recompensadas las iniciativas más innovadoras. Es una excelente jornada para organizar una tormenta de opiniones en el trabajo. Hoy te sientes dispuesto/a a darlo todo de ti mismo/a para mejorar las ideas de los demás.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Puede que las cosas se hagan oficiales hoy, ¡se siente en el aire! Bajo la influencia de la Justicia y el Sol, tu vida afectiva toma un giro digamos "legal". Puede que tu pareja te pida matrimonio, amigo, o que vivan juntos, o, si comenzaron su relación hace poco, que te presente a tu familia o amigos. Se presiente una felicidad sincera y duradera.

En el trabajo, te tienta el ser demasiado alegre y actuar por impulsos, pero la Justicia vigila y calma tus ardores. En este contexto socio-profesional, recuperarás rápidamente tus puntos de referencia. Tus impulsos son controlados por tu entorno, que contribuye a mantener un equilibrio positivo entre tu fogosidad y lo que es razonable o no.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es un día muy chistoso para ti; tiran de ti un deseo de calma e intimidad (la Luna) y unas ganas locas de salir, de ver mundo y de divertirte (el Mundo). Tranquilízate, amigo. Sea cual sea tu programa, vas a vivir momentos de alegría y complicidad que te harán gritar que el amor ideal existe y que lo has encontrado.

En el trabajo, se favorece todo tipo de relaciones y desplazamientos con el Mundo y el Carruaje. Tu voluntad sin tacha y tu entusiasmo serán tus armas para alcanzar cierta forma de éxito al final del día. Te toca hacer uso de los contactos iniciados hace tiempo u organizar un pequeño desplazamiento profesional para buscar nuevos mercados o nuevos clientes.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, habrá muchas divergencias en las opiniones, muchas discusiones. No te fíes de la asociación de la Torre y el Emperador en el terreno sentimental, amigo. Hay tendencia a la intransigencia y la ruptura, así que no presumas de flexibilidad ante tus interlocutores. El lazo que te une a tu pareja puede romperse de tanto tirar de él, por muy flexible que sea.

Por otra parte, no puedes más con tu actividad cotidiana profesional bajo la influencia de la Torre. Te invade un sentimiento de incertidumbre e inseguridad. Calma los impulsos de la Justicia que te representa. Te empuja a tomar decisiones y a actuar, pero no es la mejor actitud que puedes adoptar hoy. Si te enfrentas a imprevistos o tensiones, pásate al bando de los observadores, te sentirás más seguro/a.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, tomas conciencia de que es necesario acabar con tu pasado afectivo para reconstruir tu equilibrio de otra manera. El la Muerte y el Juicio indican que es urgente una separación temporal o una ruptura definitiva, amigo. Sólo este acto radical te permitirá creer de nuevo en el amor o encontrar la confianza en ti y en tu amor propio.

En tu vida profesional, la tirada de la Luna y la Muerte marca el fin de una situación, de un contrato, de un proyecto. Es necesario que pases esta página que te pesa mucho. El futuro parece incierto y sin salida y estos pensamientos te deprimen. En lugar de mirar al pasado, considera esta ruptura como una oportunidad de empezar desde cero.

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy eres la encarnación de la fuerza tranquila, amigo. Sin excentricidad ni fútil entusiasmo, impones tu punto de vista a los que amas. Tu poder en el otro es casi magnético, él o ella te escucha sin pegas. Es el momento ideal para acabar con los pequeños conflictos de pareja o para acercarte a la persona deseada, si todavía eres soltero(a).

Tienes tendencia a distraerte en tu área profesional. Tu curiosidad se dirige en todas direcciones para terminar por despistarte y hacerte dudar. Necesitarás toda la perseverancia y coraje de tu entorno para volver al buen camino y recuperar la confianza en ti mismo/a. Escucha los consejos de los que te acompañan en las tareas cotidianas: no cambies de rumbo sin razón objetiva.

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu situación afectiva no es la mejor hoy, amigo. Ni el Ahorcado ni la Sacerdotisa te dan valor para liberarte del peso de lo cotidiano. Sientes cierto desánimo y cansancio en todas las actividades que practicas con las personas cercanas o tu pareja. No te dejes vencer por la depre, mañana lo verás todo de otro color.

Profesionalmente, pasas por una fase de desánimo. Cuanto más luchas por algo, más tienes la sensación de que tus esfuerzos no son tenidos en cuenta y que tendrás que trabajar mucho para conseguir una gratificación, o al menos una sonrisa por parte de tus superiores o asociados. No dejes que el Ahorcado tiña los positivos efectos del Sol.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy confías en tu poder de seducción, amigo, pero la tirada de la Sacerdotisa y la Estrella hace pensar que, a pesar de todo, te costará expresar tus sentimientos amorosos. Cierto pudor te impide confesar lo más profundo de tus pensamientos y, sobre todo, de tu corazón. No dejes que tu timidez limite tus iniciativas afectivas.

En tu área profesional, no te falta dinamismo ni voluntad para avanzar bajo la influencia del Carruaje. Pero la Sacerdotisa frena esta necesidad de acción pidiéndote tiempo para reflexionar. Ponle el freno, es una oportunidad para no meter la pata. Dejando de hablar a tu impulsividad, no verás todos los problemas que debes solucionar.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la impresión de que las piezas del puzzle de tu vida afectiva se van colocando, asegurando la perpetuidad de las relaciones. El Emperador y el Juicio hacen todo lo posible para ofrecerte encuentros inteligentes y asegurarte constancia en tus amistades. Cualquiera que se cruce hoy en tu camino tendrá ganas de caminar un rato contigo.

Por otra parte, un brillante éxito profesional sitúa esta jornada entre las que marcan una carrera. Influenciado/a por la asociación del Sol y el Emperador, no dudas en hacerte valer, en buscar el éxito y promocionarse ante la dirección. Es una excelente iniciativa, pues les gustará reconocer tus méritos y recompensarlos en su justa medida.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu vida amorosa se bloquea, frena, se estanca, amigo . Bajo la influencia de la Torre, no hay descanso en tus relaciones con las personas amadas. Los obstáculos se suceden. Por suerte, dispones de una tenacidad y un coraje a prueba de bombas bajo la influencia de la Fuerza. Es el momento de mostrar que tu ternura y sinceridad son más fuertes que todo eso.

En tu área profesional, un acontecimiento brutal te pone entre la espada y la pared. Te piden que justifiques los malos resultados y tu amor propio sufre las consecuencias. Bajo el impacto del Sol y la Torre, no podrás evitar las relaciones de fuerza, las reprimendas y los conflictos con tu entorno profesional. Ármate de valor y sigue un perfil bajo este día.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Recuerda que en el amor, cuando se espera mucho, se obtiene poco, amigo. Bajo la influencia del Ahorcado y el Emperador, podrías hoy comprobar este dicho. Puede que hoy tu pareja no quiera someterse a tu ley y tus deseos. Si tu dices negro, el o ella dice blanco. Eso te impacienta y hace crecer en ti una frustración pasajera, pero así es: a veces los polos opuestos se atraen.

Profesionalmente, te falta libertad, y eso te frustra. La combinación de las cartas de la Templanza y el Ahorcado muestra que sabes adaptarte a las situaciones, pero que una gota de agua podría fácilmente derramar el vaso. No aceptes hacer sacrificios de los que te arrepientas después, salvo si te parece que merece realmente la pena.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos amorosos y romanticismo exacerbado por la Luna triunfan hoy. La energía victoriosa del Carruaje te llena de pasión, amigo. Tu no amas, adoras. Un fogoso impulso dirige tus pasos, tus palabras, tus acciones y te cuesta trabajo canalizar tus sentimientos. No declares tu pasión a todo el mundo, puede que provoque situaciones delicadas y difíciles de llevar.

En cuanto a tu vida profesional, te anima un hermoso espíritu de conquista y te conduce directamente hacia el éxito en cuanto a negocios. Irás lejos, muy lejos, gracias al Carruaje dirigido por el Emperador. Cuidado de todas maneras con propasarte, no vaya a ser que te caigas del Carruaje. Conduces bien tu vida activa, pero las situaciones no son siempre iguales.