Tarot gratis para hoy 25 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de lunes 25 de enero en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 25 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy estás especialmente sociable, abierto/a y receptivo/a a nuevos encuentros y experiencias, amigo. Toda invitación para salir será bienvenida pues estás deseando compartir información, puntos de vista, sentimientos. La alianza del Juicio y la Templanza marca una dinámica positiva en tu vida social y un deseo de vivir relaciones equilibradas y sanas.

En tu área profesional, habrá cambios totalmente inesperados, pero que tendrán la ventaja de ser deseados e iniciados por ti. El Juicio te propone novedades en este aspecto de tu vida, mientras que el Emperador dispone las cosas para ello. Es posible que esto te ofrezca la ocasión de abrirte a cosas nuevas, a nuevas pasiones, nuevos paisajes. Déjate llevar por el cambio o, por lo menos por la idea de que el cambio es posible.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te caracterizas por la arrogancia en el amor, amigo. La Rueda de la Fortuna, asociada con el Emperador, te trae sorpresas, te ofrece encuentros en bandeja de planta, y tu no desaprovechas la ocasión. Eres dinámico(a), voluntarioso(a), eficaz en tus relaciones y tu seducción. Todo esto te trae el éxito y puede estabilizar tu situación afectiva si no dejas que se te escape esta oportunidad.

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!

Géminis, así es tu lectura del tarot

A pesar de tu pequeña tendencia a las dudas y a la indecisión , amigo, el contexto afectivo es más bien tranquilizador. El Emperador protege tus relaciones con el entorno: te apoyan, te respaldan, te protegen. Te sientes querido/a hoy, y todo esto te permite atenuar la importancia de las eternas preguntas que te haces.

Profesionalmente, dominas los acontecimientos del día con autoridad, pero también con dulzura y diplomacia. Gracias a su sabiduría, el Sumo Sacerdote calma los ardores del Emperador, quién te ofrece poder espiritual. Te impones sin herir a los demás y resuelves los conflictos con buen sentido y generosidad. ¡A buena hora!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy no hay más que movimiento a tu alrededor, amigo . Bajo la influencia del Carruaje, tu entorno afectivo está en plena ebullición. Dinámicos cambios, desplazamientos, salidas. ¿y tú? Tu te encuentras en medio de todo, un poco perdido(a), aislado(a), pero sin embargo, contento con seguir el movimiento. Seguramente solo eres pasajero/a en el Carruaje, y no su piloto, no diriges nada, te contentas con seguirle.

Cuando se trata de trabajo, estás dotado/a de un formidable sexto sentido que te permite idear buenos planes, analizar las intenciones de tus compañeros y presentir por dónde viene el éxito. Las energías combinadas de la Luna (imaginación) y el Carruaje (entusiasmo) te hacen más eficaz. Si consigues canalizar tus impulsos, vas a hacer maravillas.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy se presiente el inicio de una nueva amistad, amigo, y ésta te aporta mucha satisfacción en el plano afectivo. El Mago, asociado a la dulzura de la Luna, te hace de nuevo disponible y abierto/a a los demás, incluso al amor, después de un periodo de soledad debido a una decepción sentimental. ¡Olvida las amarguras, la vida es bella!

En el trabajo, se perfila un nuevo acuerdo en el horizonte. La firma de un contrato, la obtención de un préstamo, un protocolo de venta con un cliente. ¡todo es posible! Bajo la influencia de la Justicia y el Mago, has de saber que posees las cualidades requeridas para abordar las novedades con seriedad, lógica e inteligencia, en todo caso, sabes sopesar los pros y los contras, y decidir con lucidez.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás en la mejor forma dentro del aspecto afectivo, amigo. Por más que la Emperatriz busca tu sonrisa, tu te empeñas en apoyarte en el Ahorcado que consume tu buen humor y contraría tus relaciones. A pesar de la buena voluntad de tu entorno, las relaciones con las personas cercanas son vividas como obligaciones o cargas. Intenta superar todo esto si no quieres debilitar tus lazos afectivos.

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Tu vida sentimental está en pleno movimiento! Entre el Carruaje, que te trae mucha energía, y la Emperatriz, que te guiña el ojo para que caigas en su trampa, podría decirse que no vas a aburrirte en el amor hoy. Te acercas a los demás, amigo, y el entorno afectivo responde de la misma manera. Das el primer paso y te responden con una sonrisa. ¡Es tu turno!

En el trabajo cumples tu posición con gran aceptación y obtienes muchas satisfacciones de tus proyectos actuales y tus diversas colaboraciones. La alianza de la Templanza y la Emperatriz es símbolo de una verdadera aptitud para trabajar en equipo y negociar con diplomacia importantes acuerdos. Sabes adaptarte a toda nueva situación con inteligencia y buen humor.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, tu vida afectiva va demasiado deprisa para tu gusto. La pareja formada por el Loco y el Mundo indica que tienes necesidad de independencia y relacionas mal este deseo con las exigencias de tu pareja que te pide pruebas de amor. Toma distancia para ver cómo conjugar libertad y seguridad afectiva, independencia y ternura.

En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy eres la seducción personificada, amigo. El magnetismo del Diablo asociado al poder de actuación del Mago hace que corra sangre caliente por tus venas. Deseas ardientes amores y una excitante vida afectiva y social. De esto a imponer a tu entorno tus ideas festivas no hay más que un paso que tu darás rápidamente.

En el trabajo, te muestras muy abierto/a a las sugerencias de unos y otros para avanzar. La Fuerza te llena de una extraordinaria energía y te da más receptividad ante las invitaciones del Mago. ¡Los demás proponen, tú actúas! Fuerza, método, resistencia, éstas son tus armas para alcanzar estos nuevos objetivos. ¡Felicidades!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La Torre anuncia hoy obstáculos emocionales, amigo. Mientras que el Ermitaño es señal de un poderoso sentimiento de soledad y melancolía, te sientes abandonado/a por tu entorno, incomprendido/a por los que amas y totalmente desarmado/a frente a tu futuro sentimental. Aíslate, toma distancia y medita claramente sobre las opciones de vida que se perfilan en el horizonte.

Podría decirse que en tu trabajo empleas mal tus conocimientos y tu experiencia. La unión del Diablo y el Ermitaño reflejan un estancamiento en tus proyectos debido a una falta de flexibilidad frente a tus compañeros de trabajo y de reflexión estratégica. Por querer ir demasiado deprisa y no delegar, haces desaparecer las posibilidades de progreso.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy confías en tu poder de seducción, amigo, pero la tirada de la Sacerdotisa y la Estrella hace pensar que, a pesar de todo, te costará expresar tus sentimientos amorosos. Cierto pudor te impide confesar lo más profundo de tus pensamientos y, sobre todo, de tu corazón. No dejes que tu timidez limite tus iniciativas afectivas.

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Aspiras hoy a mucha serenidad en el amor, amigo. ¿Pero estás seguro/a de estar haciéndolo todo para conseguirlo? Bajo la turbadora influencia de la Luna, puede que te falte claridad y confianza en ti en los tiernos mensajes que transmites, en especial en los dirigidos a la persona amada. No dejes lugar a la equivocación o a ambigüedades. Tus palabras deben reflejar tus pensamientos y deseos.

Tu energía para imaginar soluciones creativas para los problemas profesionales se ve limitada por la alianza de la Torre y la Luna. Esta tirada indica que eres pasivo/a y te desanimas rápidamente con el primer obstáculo. En vez de darle vueltas al asunto, invierte en el trabajo en equipo. La unión hace la fuerza, y el entusiasmo de tus compañeros de trabajo te sacará de tu torpeza.

