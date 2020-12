Tarot gratis para hoy 25 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy viernes 25 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 25 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy el clima afectivo no es el mejor del mundo, amigo. La tirada de la Muerte y la Templanza señala una ruptura, un abandono que te dejará el amargo sabor del fracaso. Antes de intentar retener a alguien cercano que desea alejarse, ordena tus propios deseos. Te darás cuenta sin duda de que un periodo de separación es necesario.

En tu área profesional, tu situación evoluciona, lo hayas decidido o no, algunas cosas llegan a su fin, mientras que otras empiezan. Bajo la influencia de la Muerte, deberás enfrentarte a los cambios en tu contexto de trabajo y tomar las decisiones que se imponen para comenzar sobre nuevas bases. La Justicia que te representa, te ayudará a reaccionar mejor y cambiar de página.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el amor, intenta no desenterrar hoy el hacha de guerra, amigo. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación afectiva tensa donde se mezclan las dudas y la agresividad. No tienes confianza en ti, ¿es esa una razón para no creer en el otro? Cuidado con los conflictos que puedan crear los malentendidos. Es posible que, bajo tales auspicios, tenga lugar una ruptura momentánea o una separación.

En el trabajo, hay muchas contrariedades que vienen a sembrar la cizaña. La Torre es un factor desestabilizante en el contexto socio-profesional, provoca discordias y contratiempos. Frene a estas dificultades, conviene que utilices toda la sabiduría del Ermitaño que te representa: enciérrate en ti mismo/a sin huir de tus responsabilidades. Tómate tiempo para reflexionar y actúa con calma para superar las dificultades.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy no eres más que amor y afecto, amigo. La Estrella te da fe en ti mismo/a y te coloca en un estado de ánimo entusiasta, favorable al encuentro de nuevas amistades o a un encuentro favorecido por el Mago. Aquella persona que encuentras tan atractiva será ciertamente especial y tendrá el tipo de vivacidad que encuentras estimulante. Puede que nazca una bella historia.

En cuanto a tu vida activa, lo que te motiva son tus ganas de cambio a lo largo de todo el día. Bajo la dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y el Mago, te decides a repasar tus métodos de trabajo, lo que te obliga a empezar de nuevo proyectos que podrían demostrar más tarde su eficacia. Inviertes en un futuro más acorde con tus ambiciones.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu vida social ocupa el papel principal hoy bajo la influencia del Mundo y el Sol que te sumergen en un remolino de actividades y encuentros. Conjugas los verbos compartir y discutir en todos sus tiempos y modos, amigo. Puedes esperar cruzarte con personas tan interesantes como seductoras y evolucionar en un ambiente dinámico y alegre.

En el trabajo, vas a tener, a tu pesar, muchas relaciones con el mundo exterior. El Mundo, que simboliza el contexto socio-profesional del día, es señal de apertura, mientras que el Ahorcado que te caracteriza refleja retraimiento. En una situación tan contradictoria, conviene que te liberes del yugo de tus propios bloqueos y te dejes llevar por las oportunidades propuestas por los demás. ¡Ánimo, abrirse es progresar!

Leo, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de los Enamorados, te haces hoy muchas preguntas, amigo. ¿Es razonable dudar del amor cuando la Justicia te dice que todo va bien? Con tus dudas, puede que hieras la sensibilidad de los que tienen las ideas más claras que tu. Debes creer en el otro y en ti mismo(a).

En tu área profesional, prestas atención a todas las situaciones en las que se debe respetar el derecho. Te interesan los procesos, los litigios y los conflictos interpersonales. Bajo la influencia conjunta de la Justicia y el Sumo Sacerdote, darás muestras de rigor y sabrás hacer para poner fin a las ambigüedades que pueden subsistir en el universo socio-profesional.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tranquilidad es la palabra clave de tu vida afectiva hoy. La tirada de la Templanza y la Luna marca la presencia de un ambiente dulce, anticiclónico y sin nubes. Nada turbará el sentimiento de serenidad que te invade, amigo. Sin embargo, ten cuidado con que esta pasividad haga nacer el aburrimiento en tu vida en pareja.

En tu vida laboral, situada bajo la influencia de la Templanza y el Loco, buscas seguridad y relaciones duraderas. Lentamente pero con seguridad, consolidas tus experiencias para ser inamovible en tu puesto o profesión. Ciertamente, estás pasando por dificultades, pero si tienes confianza en ti, todo debería salir bien.

Libra, así es tu lectura del tarot

La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El Loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La Justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las íes. Puede que seas mal recibido(a), pero al menos sabrás a qué atenerte.

Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia estructura, con no depender de nadie. La alianza de la Templanza y el Loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Es posible que hoy te falte valor y tenacidad en tus relaciones afectivas, amigo. El Mago te aporta la energía para evolucionar, pero el Ahorcado crea la duda en cada una de tus iniciativas. Esto podría traducirse en un sentimiento de frustración, especialmente tenaz si intentas iniciar una relación amorosa. Un consejo: deja para mañana las iniciativas en el terreno sentimental.

En el trabajo, deberás mostrarte muy paciente y con mucha voluntad para superar los obstáculos con los que te encontrarás hoy. El Ahorcado actúa como freno para tus ambiciones. Te impide aumentar tus éxitos, perturba la gestión de tus tareas cotidianas con retrasos. Sé valiente, ya que posees una gran destreza con la Rueda de la Fortuna como aliada.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La Fuerza y el Mago te invitan a seguir avanzando en tu vida sentimental, amigo . Si tienes pareja, haces lo posible por profundizar en tu relación, para llegar al fondo de las cosas con la persona amada. Si estás libre, esta dinámica influencia te invita a organizar un pequeño viaje o a emprender una salida imprevista al caer la noche. ¿Cuál es el objetivo? ¡Conocer a alguien, por supuesto!

Cualquiera que trabaje a tu lado tendrá interés en obedecerte. La alianza del Diablo y del Mago es símbolo de una voluntad inquebrantable que te empuja a adoptar un comportamiento autoritario. Menos mal que tienes el carisma necesario para pasar este trago con dulzura. ¿Quién podría resistirse a este entusiasmo y fuerza de convicción? ¡Nadie!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del Mago y el Juicio que te reserva algunas sopresas muy agradables, amigo. Mantente abierto/a a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Éstos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un/a desconocido(a). ¡Asombro garantizado!

Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La Emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en tus relaciones con el exterior, mientras que el Mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado: un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado/a y apreciado/a por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. ¡ Es tu turno!

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy no das rodeos para decir la verdad a las personas que quieres, amigo. Consideras que tienes que ser sincero/a en tus relaciones y rechazas toda manifestación de hipocresía. La tirada de la Justicia y la Templanza muestra que algunos apreciarán tu franqueza, pero otros se sentirán heridos. Sin embargo, sabes que ese es el precio que tendrás que pagar par alcanzar el equilibrio afectivo que necesitas.

En el trabajo, la Justicia te invita a seguir un camino de renovación. Pago de facturas, litigios, conflictos relacionales en el seno de tu grupo o con tus superiores. Con la Fuerza apoyándote, posees armas excelentes para actuar con eficacia y hacer valer tus argumentos llegado el caso. Tu tarea de renovación se ve facilitada por tu energía interna, ¡bravo!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la confusión en tu vida sentimental, amigo. Frente a las tormentas que amenazan con estallar, tú sueñas con darte media vuelta y huir lejos de tu entorno familiar donde nadie te conozca y donde nadie te moleste. La alianza del Loco y de la Torre señala una necesidad irreprimible de libertad. ¡Ánimo!

En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Piscis, esta es tu lectura de cartas del tarot.

