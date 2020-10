Tarot gratis para hoy 25 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy jueves 25 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 25 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres que haya movimiento en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, no dudas en dejarte llevar por un torbellino de encuentros y placeres. Con fogosidad y entusiasmo, aceptas las invitaciones y las salidas de todo tipo. Esto presagia encuentros, éxito y, quien sabe, amor.

En otro aspecto, tu jornada profesional estará marcada por un acontecimiento totalmente inesperado. Son el Loco y el Juicio los que distribuyen las cartas, y puede decirse que te miman. Tendrás los medios necesarios para alcanzar una excelente oportunidad o conseguir un acuerdo con un socio sobre un proyecto que te interesa muchísimo. ¡No está mal!

Aries, así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Recuerda que en el amor, cuando se espera mucho, se obtiene poco, amigo. Bajo la influencia del Ahorcado y el Emperador, podrías hoy comprobar este dicho. Puede que hoy tu pareja no quiera someterse a tu ley y tus deseos. Si tu dices negro, el o ella dice blanco. Eso te impacienta y hace crecer en ti una frustración pasajera, pero así es: a veces los polos opuestos se atraen.

En el trabajo, tienes la impresión de ser el punto de todas las críticas y agresiones. El dúo bastante negativo que forman la Torre y el Ahorcado marca un periodo de ruptura, de renuncia y sobre todo, de desánimo. Ten fe en ti mismo/a. Conseguirás animarte.

Tauro, así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tu agresividad podría costarte caro hoy, amigo. La alianza del Mago y de la Torre indica una modificación positiva de la tirada afectiva tras una explicación franca y directa a alguien cercano. Di lo que siente tu corazón, pero sólo los reproches fundados tendrán efectos positivos, más no la violencia sin razón.

Cualquiera que trabaje a tu lado tendrá interés en obedecerte. La alianza del Diablo y del Mago es símbolo de una voluntad inquebrantable que te empuja a adoptar un comportamiento autoritario. Menos mal que tienes el carisma necesario para pasar este trago con dulzura. ¿Quién podría resistirse a este entusiasmo y fuerza de convicción? ¡Nadie!

Géminis, así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Buena jornada en perspectiva en el plano amoroso, amigo. La Emperatriz y el Sumo Sacerdote te dotan de un particular sentido de la escucha que te hace muy atractivo/a y seductor/a para los que amas, y especialmente para la persona que hace latir tu corazón. Las relaciones afectivas están situadas bajo el signo de la felicidad y la espontaneidad, ¡aprovecha!

En el trabajo, te enfrentas a tus tareas diarias con gran sentido de la responsabilidad. Protegido/a por el Sumo Sacerdote y la Justicia, avanzas serenamente en un contexto socio-profesional muy seguro. Los objetivos que te has fijado son alcanzados con regularidad, rigor y firmeza. Todo esto no es muy emocionante y a la vez seguro y no te hace falta nada más para estar satisfecho/a del día de hoy.

Cáncer, así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

El ambiente afectivo del día mezcla cierto gusto por lo secreto (la Luna) en tu vida sentimental y una ternura sincera (el Juicio) hacia las personas más cercanas, amigo. Si vives una historia de amor reciente, intentarás conservar la intimidad. Pero si tu pareja es sólida y comenzasteis hace tiempo, un nuevo impulso os empujará al uno en los brazos del otro.

En el trabajo, no te falta dinamismo ni destreza para hacer que las cosas evolucionen hoy favorablemente, aunque todavía hay que ser prudente con la Luna en este sector. Desconfía de las situaciones poco claras o poco seguras. En este contexto de inestabilidad lunar, no tendrá lugar nada bueno sin un máximo de vigilancia por tu parte.

Leo, así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, das prioridad a la política del avestruz, amigo. Ante el autoritarismo ambiente que simboliza el Emperador, tú prefieres encerrarte en ti mismo. El Ermitaño te aconseja no entrar en conflicto con los que quieran imponer sus puntos de vista. Calma y serenidad eliges discreción antes que discusión. ¡Bien hecho!

En el aspecto profesional te comportas como un/a tirano/a. Cualquiera que trabaje a tu lado debe someterse a tus reglas y métodos. No hay ni siquiera la posibilidad de una posible discusión, como indica la alianza del Diablo y el Emperador. ¿Quiere esto decir que vas a perder la oportunidad? ¡De eso nada! Esta increíble fuerza que te empuja te permitirá alcanzar tus objetivos.

Virgo, así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes tentación a encerrarte en tu caparazón para hacer un viaje interior iluminado por la asociación de la Sacerdotisa y el Sol. ¡Qué pena, amigo! No te interesa abrirte, compartir la riqueza de tu imaginación y tus ideas con los demás. Sal de ese encierro y no seas tan modesto/a. Tienes mucho que ofrecer.

En tu área profesional, no te falta dinamismo ni voluntad para avanzar bajo la influencia del Carruaje. Pero la Sacerdotisa frena esta necesidad de acción pidiéndote tiempo para reflexionar. Ponle el freno, es una oportunidad para no meter la pata. Dejando hablar a tu impulsividad, no verás todos los problemas que debes solucionar.

Libra, así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Bajo el aguijón del Diablo, hoy quieres proclamar tu amor a los cuatro vientos. Tienes mucha seguridad, orgullo y elocuencia, amigo. No puede decirse que la discreción te agobia. Esperemos que este despliegue de sentimientos no hiera la sensibilidad de tu pareja o le de la impresión de que te gusta montar un show, y que eres, por tanto, muy superficial.

En el trabajo, vas a tener, a tu pesar, muchas relaciones con el mundo exterior. El Mundo, que simboliza el contexto socio-profesional del día, es señal de apertura, mientras que el Ahorcado que te caracteriza refleja retraimiento. En una situación tan contradictoria, conviene que te liberes del yugo de tus propios bloqueos y te dejes llevar por las oportunidades propuestas por los demás. ¡Ánimo, abrirse es progresar!

Escorpio, así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy predomina una actitud reservada en el amor, amigo. Son el Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa los que te empujan hacia este estado de ánimo. Te haces el(la) tímido/a cuando no huyes para evitar un enfrentamiento con tu entorno. Si tienes pareja, esta vibración es positiva, te reafirmas en lo que es más importante para ti: ¡tu pareja!

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!

Sagitario, así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tus intercambios afectivos representan mucho amor, amigo. Sentirás menos impulso, buscarás relaciones sinceras y calurosas. La Templanza calma el fuego del Diablo y te permite reconciliarte con un ser cercano, consolar a un amigo, desarrollar relaciones armoniosas en familia. ¡Eres la dulzura y el encanto personificados!

Por otra parte, tu actividad profesional se beneficia de la alianza del Mundo y la Templanza, unión de encanto, apertura y reconocimiento. Si trabajas con el extranjero, tus negocios florecerán y puede que un importante contrato sea la clave de esta jornada. Te comunicas con facilidad, consigues fácilmente meterte en el bolsillo a tus interlocutores y convencer a tus socios para que te sigan

Capricornio, así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy llevas tus relaciones afectivas con mano de hierro. La asociación del Emperador y la Torre reflejan relaciones de fuerza. Eres igual de testarudo/a e intratable que tu pareja, amigo, y ninguno de los dos quiere rendirse. Haz un esfuerzo, porque nadie dice que vayas a ganar en el juego.

En tu área profesional, una gran impulsividad y demasiada energía te condenan a cierta prudencia. La autoridad del Emperador, aliada a la energía de la Fuerza, te pone un velo ante los ojos haciéndote creer que todo está permitido. Pues no, amigo , hay límites que no puedes atravesar. No te creas invencible y evita las relaciones de fuerza, especialmente con tus superiores. Podrías tener una torpe caída.

Acuario, así es tu lectura del Tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA ESTRELLA”

������ Conoce el significado de las cartas del #tarot ������https://t.co/6rYo6cBkdK — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 21, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

Es un día excelente para cultivar el amor y la amistad, amigo. La Estrella y la Emperatriz te hacen perder conciencia de lo que es importante en tus relaciones afectivas. Estás atento(a), siempre a la escucha de las dificultades de tu pareja, y estas cualidades que hoy desarrollas son importantes armas de seducción. Las vibraciones son por tanto favorables a las reconciliaciones, pero también, a nuevos encuentros.

En el aspecto profesional, sabes acabar con los conflictos y superar las dificultades con diplomacia. La tirada de la Templanza y la Estrella muestra que tu serenidad y confianza te sitúan en la posición de un líder conciliador. Tienes el don de motivar a tu entorno para que cada uno, a su manera, contribuya para que avance un proyecto común.