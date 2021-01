Tarot gratis para hoy 24 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de domingo 24 de enero en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 24 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy la tirada sentimental no es excelente. La alianza de la Torre con la Muerte indica que atraviesas una fase de destrucción previa a la fase de reconstrucción que te devolverá la sonrisa. ¿Te viene a la cabeza una antigua historia, amigo? Recuerda que hay que romper con el pasado doloroso antes de empezar con otras cosas. ¡Libérate!

En el trabajo, no es el día ideal para polemizar sobre asuntos que te molestan. La Torre y el Carruaje difunden un perfume de conflicto en tu entorno socio-profesional. Conviene dejar pasar las discusiones estériles y no intentar defender con uñas y dientes tu posición frente a personas no muy inteligentes. Opta por la retirada en solitario en vez de por la batalla, si es que puedes.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy predomina una actitud reservada en el amor, amigo. Son el Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa los que te empujan hacia este estado de ánimo. Te haces el(la) tímido/a cuando no huyes para evitar un enfrentamiento con tu entorno. Si tienes pareja, esta vibración es positiva, te reafirmas en lo que es más importante para ti: ¡tu pareja!

En tu área profesional, la jornada transcurrirá como una balsa de aceite. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Justicia, tu vida profesional está en un equilibrio perfecto, pero poco dinámico. Reflexiona serenamente sobre el futuro, no es muy emocionante, pero hay que sembrar para poder recoger los frutos después.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Felicidad asegurada en tu vida sentimental, amigo! La pareja real Emperatriz-Emperador te protege y te confiere un áurea de seducción estabilizante. Si tienes pareja, tendrás excelentes relaciones con la persona amada. Soltero(a), posees suficiente encanto para acercarte a la persona que te interesa. Buena suerte y que tengas un buen día.

En el trabajo, hoy no te sientes seguro/a de ti mismo/a. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas o decisiones. Por suerte, el Emperador que representa este contexto es, por el contrario, estable y tranquilizador. No tienes por tanto de qué preocuparte, pues puedes construir este día sobre sólidas bases. ¡Olvida tus preocupaciones y avanza!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy priman la indecisión y la inestabilidad en el amor, amigo. El Emperador te impone cierta voluntad de estabilidad, mientras que el Loco te libera de tus obligaciones. Guiado/a por principios rigurosos y una importante necesidad de libertad, puede que optes por el retraimiento en las relaciones afectivas. No es de todas maneras una razón para encerrarte en tu cuarto.

En el aspecto profesional no tienes los pies en la tierra. Tu imaginación desenfrenada por la Luna te llena de ideas fantasiosas que se aplican mal a la realidad encarnada por el Loco. De ahí el aturdimiento, los errores de apreciación, los actos irreflexivos que te harán pasar por una persona inestable o extravagante. Si quieres ser más eficaz, sé más realista y menos idealista.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hay mucha gente a tu alrededor, demasiada para tu gusto. Bajo la influencia del Ahorcado, no te sientes preparado/a para afrontar este torbellino de gente. Y sin embargo, amigo, toda esa gente que te quiere solo quiere lo mejor para ti. Sal de tus dudas afectivas y acepta tus relaciones, ganarás felicidad y amor.

Profesionalmente, ¿eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo? Al menos eso es lo que sugiere la tirada del Diablo y del Mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean si fueras menos fanfarrón/a. Pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes tentación a encerrarte en tu caparazón para hacer un viaje interior iluminado por la asociación de la Sacerdotisa y el Sol. ¡Qué pena, amigo! No te interesa abrirte, compartir la riqueza de tu imaginación y tus ideas con los demás. Sal de ese encierro y no seas tan modesto/a. Tienes mucho que ofrecer.

Por otro lado, el éxito profesional se hace esperar un poco, pero tienes razón en dar prioridad a la reflexión estratégica frente a la acción. La pareja Mundo-Sacerdotisa te enseña la virtud de la lentitud. Avanzando a tu ritmo, sin precipitarte ni dispersarte, tienes la oportunidad de estabilizarte y reforzar tu posición. Tu evolución profesional se instala a largo plazo.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimentalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.

Profesionalmente, pasas por una fase de desánimo. Cuanto más luchas por algo, más tienes la sensación de que tus esfuerzos no son tenidos en cuenta y que tendrás que trabajar mucho para conseguir una gratificación, o al menos una sonrisa por parte de tus superiores o asociados. No dejes que el Ahorcado tiña los positivos efectos del Sol.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hay predomina la soledad en tu vida sentimental, amigo. El Ahorcado, que representa tu estado de ánimo, indica que hay algo que te impide ir hacia los demás, mientras que la Sacerdotisa, que simboliza el contexto afectivo, muestra mucha reserva en el comportamiento de las personas que te rodean. Es por tanto una jornada un poco triste. Ánimo, mañana será otro día.

En el trabajo, los retrasos y los obstáculos retrasan tu desarrollo a lo largo del día. Provocados por los Enamorados y la Sacerdotisa, estos inconvenientes generan en ti serias dudas. Aunque esto pueda parecerte hoy difícil, oblígate a expresar tus angustias y tus inquietudes hacia tu entorno profesional o familiar. Puede que los consejos te ayuden a salir del agujero.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La Estrella que hoy te representa favorece el equilibrio interior y el brillo exterior, amigo. Asociada a la Rueda de la Fortuna que simboliza la suerte, tu buena Estrella te indica que has de tomar las oportunidades de felicidad que se te presentan y acoger con benevolencia todo nuevo encuentro, sentimental o amistoso. Será en el intercambio donde te desarrollarás, así que sal de tu casa y avanza hacia nuevas experiencias.

En tu ambiente profesional, tu vida activa se vuelve hoy hiper activa. La alianza de la Templanza y la Rueda de la Fortuna es señal de aceleración en tus proyectos, lo que te devuelve el entusiasmo. Tu margen de maniobra aumenta y sientes que has alcanzado el punto más alto. ¡Bravo! Es hora de que recojas los frutos de tu perseverancia. Puede que obtengas una gratificación.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de humor compasivo, amigo, ni tampoco las personas que te rodean. La alianza de la Fuerza y la Torre echan leña al fuego y avivan las brasas de incomprensiones recíprocas. Pon al mal tiempo buena cara y acepta soltar un poco las riendas. Llegado el caso, los llantos marcarán la tónica en tus relaciones afectivas y amorosas.

En tu vida profesional, tu vitalidad y entusiasmo deslumbran a tus compañeros. Lleno/a de energía por la asociación del Sol y la Fuerza, eres capaz de vencer una montaña de trabajo sin perder la sonrisa y tu disponibilidad para los demás. Tus cualidades profesionales son evidentes y el éxito que sin duda conoces hoy es bien merecido. ¡Qué poder!

Acuario, así es tu carta del tarot

Tranquilidad es la palabra clave de tu vida afectiva hoy. La tirada de la Templanza y la Luna marca la presencia de un ambiente dulce, anticiclónico y sin nubes. Nada turbará el sentimiento de serenidad que te invade, amigo. Sin embargo, ten cuidado con que esta pasividad haga nacer el aburrimiento en tu vida en pareja.

En tu trabajo u oficina, las cosas avanzan bien, pero evolucionan lentamente. La Templanza tiene tendencia a frenar el dinamismo de la Rueda de la Fortuna en el aspecto profesional. Tus iniciativas y tu actividad encuentran respuesta favorable por parte de tus colaboradores, pero no suscitan un entusiasmo particular. En este contexto, conviene que quites el freno y dejes que las cosas evolucionen con tranquilidad.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la pareja real Emperador-Emperatriz, encuentros aparentemente anodinos podrían transformarse en relaciones más apasionadas. Nada se resistirá a este talante conquistador que posees, amigo. Es el día perfecto para adelantarte a los demás y compartir momentos cálidos y relajantes.

Por otra parte, tu jornada profesional es rica en relaciones bajo la influencia del Loco y la Emperatriz, pero sobre todo, debes ser original en las proposiciones. Si te limitas, por facilidad o comodidad, al papel que se espera de ti, vas a encontrarte ahogado en peticiones. Hazte a un lado y te dejarán trabajar en paz en un proyecto que será diferente al que estás acostumbrado/a.

