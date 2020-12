Tarot gratis para hoy 24 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy jueves 24 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 24 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy te montas en la Rueda de la Fortuna para dar la vuelta alrededor del Mundo. Pero esta feliz agitación podría hacerte perder la cabeza y el punto de referencia, amigo. No aceptes dos invitaciones para dos fiestas que son a la misma hora, por ejemplo. Así no llegas a ninguna parte.

En tu entorno profesional, volverás a sentir tu libertad de acción en la escena competitiva. Puede que un reciente mal resultado haya limitado tus prerrogativas, pero ha llegado el momento de remontar la pendiente. La alianza de la Torre y la Rueda de la Fortuna te ofrece una oportunidad para recomenzar desde nuevas bases que te harán más independiente con relación a la estructura que te mantiene.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, la perspectiva de un nuevo amor anunciado por la alianza del Mago y el Sol llena tu rostro con una sonrisa muy feliz, amigo. Sientes renacer la pasión por tu pareja en tu corazón. Si eres soltero/a, sientes cosquilleo en el estómago por algún completo desconocido/a. El optimismo está a la orden del día en esta bonita jornada que sin duda tendrás que marcar en el calendario.

En el trabajo, te muestras muy abierto/a a las sugerencias de unos y otros para avanzar. La Fuerza te llena de una extraordinaria energía y te da más receptividad ante las invitaciones del Mago. ¡Los demás proponen, tú actúas! Fuerza, método, resistencia, éstas son tus armas para alcanzar estos nuevos objetivos. ¡Felicidades!

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Juicio te promete algunas sorpresas inesperadas, amigo. ¿Pero eres lo suficientemente abierto/a como para recibirlas como merecen? Todo es muy inseguro con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No faltarán salidas, diversiones, encuentros. Solo tu puedes hacer callar tus incertidumbres y aceptarlas con entusiasmo. Venga, un pequeño esfuerzo, muestra tu dinamismo.

Hoy tendrás muchas oportunidades en tu área profesional. La Rueda de la Fortuna y el Juicio te traen buenas noticias y hermosas oportunidades para mejorar tu vida cotidiana. No dudas en aprovechar tu suerte, dejándote guiar por tu intuición. Cuidado de todas maneras, no llenes los ojos antes que la tripa, el día sólo tiene 24 horas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vivirás el amor con todo sentimiento! La alianza de la Fuerza y el Diablo auguran relaciones apasionadas, aceleración de los latidos de tu corazón, relaciones intensas. ¡Qué buen programa, amigo! Pero no agobies a tu pareja con tantos cariñitos, declaraciones y besos. Si no moderas tus impulsos, puede que la agotes y consigas el efecto contrario del que buscabas.

En tu vida profesional, tu vitalidad y entusiasmo deslumbran a tus compañeros. Lleno/a de energía por la asociación del Sol y la Fuerza, eres capaz de vencer una montaña de trabajo sin perder la sonrisa y tu disponibilidad para los demás. Tus cualidades profesionales son evidentes y el éxito que sin duda conoces hoy es bien merecido. ¡Qué poder!

Leo, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones sentimentales inician hoy su vuelo, y la tirada de la Torre en asociación con el Loco es sinónimo de dolor y conflicto. Puede que vuelen platos, que las palabras superen los pensamientos y, finalmente, puede que una separación temporal sea la mejor solución, amigo. Trata de huir antes de enfrentarte, pues te arriesgas a arrepentirte de pronunciar hirientes palabras.

En tu área profesional se vislumbra un rayo de impulsividad que amenaza a lo largo de todo el día. Tú, tan conciliador/a como de costumbre, podrías mostrarte muy intransigente bajo la influencia conjunta del Emperador y la Torre. No pongas al mundo de testigo de tu impotencia o insatisfacción. Atacarás directo los problemas y las rupturas con tu entorno socio-profesional si te dejas llevar por ese camino.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Quieras o no, hay movimiento en tu universo afectivo, amigo. Bajo la dinámica influencia del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

En tu área profesional, este es un día ideal para adquirir conocimientos en todos los aspectos. Bajo la influencia del Juicio y el Sumo Sacerdote, tu curiosidad te abre nuevas perspectivas intelectuales o profesionales. Con calma y lucidez, podrás desarrollar un nuevo proyecto y ganar libertad de acción, especialmente si tu situación se encuentra en cierto estancamiento.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy, tienes más necesidad que de costumbre de estar seguro/a en tu entorno afectivo. Por ello, bajo la influencia del Mago, aumentas los intentos de acercarte a la persona amada, a tus familiares, a tus amigos. Estás muy atento/a y muestras tu ingenio para ser agradable con las personas que te rodean. Tampoco te esfuerces tanto, te quieren de todas maneras, amigo, con o sin tantas muestras de afecto.

Profesionalmente, la alianza del Mago y el Sol aporta una claridad en tus nuevos proyectos que te asegura el éxito a corto plazo, pero ten cuidado con vender la piel del oso antes de cazarlo. Podrías iniciar un cambio de estatus, pues puede que hoy impresiones a tus superiores. ¡Empléate a fondo!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida amorosa se sitúa bajo el signo de los encuentros y las relaciones, amigo. Con el Mundo y el Mago como aliados, tendrás la suerte de cruzarte con nuevos rostros y, por qué no, de conocer gente nueva. Comidas con amigos, cenas, fiestas en discotecas. tu programa puede estar muy cargado. Tienes que ver si te apetece dejarte llevar por este torbellino.

En el trabajo, se favorecen hoy los intercambios y la comunicación. La asociación del Mundo y el Emperador es muy benéfica para todos aquellos que ejercen una profesión humana o de servicio al público. Tu comprensión hacia los demás se amplía y se afirma tu sentido para los negocios. Tienes los medios para convencer y valorar todos tus contactos, ¡aprovéchalos!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tus intercambios afectivos representan mucho amor, amigo. Sentirás menos impulso, buscarás relaciones sinceras y calurosas. La Templanza calma el fuego del Diablo y te permite reconciliarte con un ser cercano, consolar a un amigo, desarrollar relaciones armoniosas en familia. ¡Eres la dulzura y el encanto personificados!

Por otra parte, tu actividad profesional se desarrolla en un ambiente de armonía y confianza favorable al trabajo en equipo. La alianza de la Estrella y la Templanza es señal de creatividad, de saber hacer y de diplomacia. No haces nada que pueda perjudicar tu entorno profesional y esta preocupación por la equidad te hace ganar muchas simpatías. Preséntate a las elecciones, saldrías elegido/a sin duda alguna.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un encuentro embriagador si te vas de viaje o te cruzas en el camino de un/a extranjero(a). El Mundo te abre las puertas del desconcierto mientras que el Juicio te asegura vivir relaciones basadas en la sinceridad. ¡No hay más que fabulosos encuentros en perspectiva, amigo! Si hay en el programa una fiesta, no dudes en ir. ¡No será una decepción!

En tu área profesional, no dudas en llamar a las puertas para observar nuevos horizontes profesionales. El Mundo te abre los ojos hacia lo que hacen los demás y la Fuerza te permite distinguir lo que es bueno y lo que lo es malo. Desarrollar así tu curiosidad te permite comprender mejor tus propias motivaciones.

Acuario, así es tu carta del tarot

En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El Diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los Enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, ¡estate atento(a)!

En el trabajo, vuelves a tus posiciones, fijas las bases de tus próximos negocios. La magia del Loco y el Diablo podría reaccionar y darte una idea genial para obtener nuevos clientes o iniciar un proyecto que te motive. Con aparente calma, rebosas creatividad e inteligencia. Tu carisma te abre hoy muchas puertas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Te cuesta trabajo controlar hoy tu fogosidad natural. Los excesos del Diablo, apenas controlados por el arcano de la Justicia, marcan tus relaciones con una tendencia a la dominación. Deseas poseer a tu pareja, amigo, y obligarla a hacer tu voluntad. No es necesariamente la mejor estrategia para ganar o conservar el amor de una persona. Aprende esto para el futuro.

En cuanto a tu trabajo se refiere, puede que tengas hoy luz verde para algo que estabas esperando. La pareja la Muerte-Justicia indican que una situación se desbloquea, avanzas un paso y tu futuro profesional se inclina hacia la seguridad. Si has estado trabajando bajo contrato y tal está llegando a su fin, puede que tu empresa te ofrezca una posición permanente.

