Tarot gratis para hoy 24 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 24 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva está hoy falta de reflexión, amigo. En efecto, sientes a la vez una gran necesidad de libertad y un sentimiento de soledad. ¿Será tu necesidad de amor suficientemente fuerte como para empujarte a que te comprometas sentimentalmente? Deja hablar a tu corazón, es la lección que te enseña la alianza del Loco y la Estrella. Confía en tus sentimientos.

En cuanto a tu profesión, demasiada agitación te impide avanzar con serenidad hacia los objetivos que te has marcado. Bajo la influencia del Loco y la Rueda de la Fortuna, tienes tendencia a ir demasiado deprisa en todo lo que haces o dices hoy. Precipitación, dispersión, falta de concentración. Las pequeñas contrariedades se acumulan a pesar de tus esfuerzos. En este contexto desestabilizante, te conviene detenerte para reflexionar.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu seducción está al más alto nivel en tu vida sentimental, amigo . El poder creativo del Juicio, asociado al dinamismo de la Rueda de la Fortuna, te ofrece muchas oportunidades de éxito. Si estás libre, ¡hazte un regalo! Si tienes prospecto, diviértete pero no vayas demasiado lejos para evitar los problemas. Todo esto es muy divertido, pero no demasiado serio.

En tu área profesional, habrá cambios totalmente inesperados, pero que tendrán la ventaja de ser deseados e iniciados por ti. El Juicio te propone novedades en este aspecto de tu vida, mientras que el Emperador dispone las cosas para ello. Es posible que esto te ofrezca la ocasión de abrirse a cosas nuevas, a nuevas pasiones, nuevos paisajes. Déjate llevar por el cambio o, por lo menos, por la idea de que el cambio es posible.

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el programa de tu jornada sentimental hay pasiones tumultuosas y excitantes, amigo. Resulta difícil ser de piedra mientras baila el Diablo, introduciendo al sabio Juicio en una loca rueda que te dejará del todo aturdido(a). Vives tus relaciones con intensidad, lo que produce un efecto magnético en tu entorno. ¡Te adoran!

En el trabajo, vuelves a tus posiciones, fijas las bases de tus próximos negocios. La magia del Loco y el Diablo podría reaccionar y darte una idea genial para obtener nuevos clientes o iniciar un proyecto que te motive. Con aparente calma, rebosas creatividad e inteligencia. Tu carisma te abre hoy muchas puertas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy te beneficias de un cálido ambiente afectivo, relajante y tranquilo. La alianza de la Estrella y la Luna te ofrece un cielo luminoso donde tus sentimientos brillan como astros. El amor está ahí, la amistad también y los nuevos encuentros te aportan mucha satisfacción, amigo. Aprovecha este día dedicado a la felicidad para tomar confianza en tu poder de seducción

En el trabajo, tienes dinamismo al mismo tiempo que rigurosidad. ¿Qué más se puede pedir? Bajo la benéfica influencia de la Estrella y la Justicia, creas un clima de confianza a tu alrededor, lo que puede permitirte firmar un acuerdo con un compañero, un superior o un cliente. Hoy, tienes la justificación de ver todo color de rosa ya que tienes a la suerte de tu parte.

Leo, así es tu lectura del tarot

Celos, conflictos de interés, palabras que superan los pensamientos. Puede que hoy estés de nervios y tengas serias discusiones con las personas cercanas. La fogosidad del Carruaje te lleva al terreno peligroso de la provocación y la Torre que te representa es señal de serias peleas, amigo. ¡Puede que duerman en habitaciones separadas!

En el trabajo, da prioridad a los desplazamientos o pequeños viajes. Estarán especialmente protegidos bajo la doble influencia el Carruaje y el Sumo Sacerdote. Si no tienes la posibilidad de dejar tu lugar de trabajo, descuelga el teléfono y utiliza tus contactos. Serán muy productivos y enriquecedores en el futuro.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy estás preparado/a para para cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a descubrir Mundo, amigo. Un impulso de sociabilidad te empuja a multiplicar tus iniciativas para conocer gente y salir de tu universo rutinario. Ahí está el estado de ánimo positivo, pero desconfía de todas maneras de la superficialidad que sobrevuela ciertas relaciones iniciadas demasiado deprisa.

¡Tu vida laboral se sitúa hoy bajo el signo de la comunicación y las relaciones! Abre las puertas y ventanas al mundo, pues te lleva una corriente muy dinámica que te empuja a ir más lejos. Los contactos son múltiples, se favorecen las transacciones hipotecarias y se protegen las relaciones con la clientela. ¡Es el momento perfecto para hacer negocios!

Libra, así es tu lectura del tarot

La Estrella que hoy te representa favorece el equilibrio interior y el brillo exterior, amigo. Asociada a la Rueda de la Fortuna que simboliza la suerte, tu buena Estrella te indica que has de tomar las oportunidades de felicidad que se te presentan y acoger con benevolencia todo nuevo encuentro, sentimental o amistoso. Será en el intercambio donde te desarrollarás, así que sal de tu casa y avanza hacia nuevas experiencias.

En el trabajo, la Rueda de la Fortuna sostiene al Mago para proporcionarte mayor libertad de acción. Es el día ideal para iniciar desplazamientos o ir a la búsqueda de nuevos encuentros. Has de saber tomar las oportunidades que se te van a presentar en el contexto socio-profesional, ¡no te arrepentirás!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Frustración, desánimo, renuncia. Estas palabras califican tu estado de ánimo de hoy, amigo. La alianza del Ahorcado y la Luna indica que tienes la impresión de vivir una historia sin salida, de encontrarte bloqueado/a en tu vida afectiva. Esta tirada confirma la necesidad de una ruptura y anuncia que tus esperanzas de reconciliación se verán frustradas. Es un día difícil.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy llevas tus relaciones afectivas con mano de hierro. La asociación del Emperador y la Torre reflejan relaciones de fuerza. Eres igual de testarudo/a e intratable que tu pareja, amigo, y ninguno de los dos quiere rendirse. Haz un esfuerzo, porque nadie dice que vayas a ganar en el juego.

En lo profesional, la transformación de un proyecto en el que trabajas te provoca ansiedad. Sin embargo, la alianza de la Muerte y del Emperador indica un cambio a tu favor. Una vez pasada la tormenta, te darás cuenta de que el paisaje que se abre ante ti refuerza tu posición y te asegura un futuro más sereno.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La Templanza que hoy te representa está influenciada por el Diablo y tus sentimientos se incendian como la paja, amigo. Sin embargo, hay un cierto pudor que te permite moderar tus impulsos. No es momento de vivir una aventura sin futuro, pero aprovecha este arrebato de pasión para construir una relación sincera y sólida.

En el trabajo, vuelves a tus posiciones, fijas las bases de tus próximos negocios. La magia del Loco y el Diablo podría reaccionar y darte una idea genial para obtener nuevos clientes o iniciar un proyecto que te motive. Con aparente calma, rebosas creatividad e inteligencia. Tu carisma te abre hoy muchas puertas.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, la presencia de la Fuerza y de la Justicia refuerza tu capacidad de comprensión y tu autoridad en el pequeño mundo que te rodea, amigo. Con voluntad y sinceridad, haces lo que puedes para arreglar los problemas de relación que te conciernen directamente o que afectan a personas que amas. En toda circunstancia, separa las cosas y haz uso de tu ingenio para restablecer la armonía a tu alrededor.

En tu área profesional, priman la búsqueda del equilibrio y la seguridad a lo largo de todo el día. La Justicia y la Emperatriz te predisponen a afirmar o aclarar tu situación socio-profesional. Despliegas por lo tanto toda tu inteligencia y conocimiento para proteger lo que tanto te ha costado conseguir o para arreglar los conflictos que pueden desestabilizarse.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡La fogosidad es algo bueno en el amor, pero la agresividad es otra cosa! Hoy te acecha el peligro, amigo. La energía del Carruaje del Emperador es tan poderosa que podría provocar en ti un humor conquistador y un comportamiento dominante. Te conviene, por tanto, cultivar la acción y el entusiasmo en tus relaciones sin presionar al otro. ¡Has de saber moderar tu autoridad!

En el aspecto profesional, el Juicio y el Emperador anuncian rápidos y sorprendentes cambios que te ayudarán a concretar un ambicioso proyecto, pues abarcan todos los aspectos. Se te presentarán oportunidades de evolución que te permitirán realizar tus empresas a largo plazo e imaginar métodos de trabajo innovadores y, sin embargo, seguros. Vas estableciendo las bases de tu futuro profesional con confianza.