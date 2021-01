Tarot gratis para hoy 23 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy jueves 21 de enero en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 23 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

¡Puf! La Torre y el Ahorcado no solucionan hoy tus asuntos del corazón, amigo. Hay tensiones, conflictos, incluso rupturas si no te separas un poco. La cosa es grave, pero no desesperada. Si es necesario, puede que el enojo o una pequeña separación te ayuden a comprender mejor tus sentimientos, y su amor será evidente en el rencuentro.

En el terreno profesional, a pesar de tus esfuerzos por mantener la calma y la diplomacia, puede que estalle un conflicto que marque el final de una cordial relación con un colaborador o superior. La alianza de la Templanza y la Torre muestra que el equilibrio se ha roto y que no podrás volver a empezar hasta aclarar algunos puntos. ¡Ánimo!

Tauro, así es tu lectura del tarot

El bienestar de tu pequeña familia es hoy para ti lo más importante, amigo, y estás preparado/a para recibir a amigos de tus hijos o de tu pareja en casa, aunque no te apetezca mucho. La alianza de la Luna y la Templanza simboliza un comportamiento más o menos hipócrita, ¿pero qué no harías tú por la felicidad de los tuyos?

Cuando se trate de tu vida profesional, debes desconfiar de tu imaginación, a veces desbordante, y de tu falta de sentido de la realidad en tus proyectos. Por muy innovadores que sean, puede que no sean comprendidos por tu entorno profesional y te conduzcan por un mal camino. Estar en la Luna tiene su encanto, pero mantener los pies en la tierra no es menos indispensable.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Cuánta autoridad y fuerza hay hoy a tu alrededor, amigo ! Bajo la influencia de la Fuerza, tu entorno afectivo siempre se opone a ti e intenta convencerte para adoptar tal o tal actitud. No te dejes vencer, pues la dulzura del Ermitaño que te representa no te permite luchar en igualdad de condiciones. Conténtate con encerrarte en tu caparazón y deja a los demás la responsabilidad de sus palabras.

En el aspecto profesional, eres un/a negociador/a de primer orden bajo la influencia de la diplomática carta de la Templanza y la energía combativa de la Fuerza. No te echas para atrás ante las dificultades y no cedes terreno ante tu adversario. ¡Serías un/a político/a por excelencia!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tendrás sin duda cierto brillo interior, amigo. Es hora de aprovechar la meditación que te ofrece la Sacerdotisa para hacer evolucionar tu estado de ánimo. El Sol te otorga los medios psicológicos para dar un poco de brillo a tu vida sentimental. por ejemplo, para encontrar o redescubrir el amor. ¡Aprovecha!

En el terreno de la profesión, la palabra "imposible" ha sido desterrada de tu vocabulario. Gracias a la luminosa alianza de la Luna y el Sol, tienes miles de ideas para un éxito arrollador. Esta tirada te permite brillar en tu entorno socio-profesional y vivir un periodo de éxito propicio a la concretización de tus proyectos. ¡Se huele un ascenso!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y la Justicia te provocan la necesidad de estabilidad, seguridad, incluso de legalizar una situación, en tu vida afectiva. Tendrás más necesidad que de costumbre de estar tranquilo/a en el amor, amigo. Cuidado con ser demasiado exigente con la persona a la que amas. No olvides que Roma no se hizo en un día.

Por otra parte, la alianza de la Luna y la Justicia denota una vida activa muy desarrollada, pues se centra en la realización de proyectos creativos y sólidos. Tomas compromisos que aseguran tu porvenir y, liberado/a de ciertas responsabilidades, puedes dar vía libre a tu imaginación. Decides instaurar un sano equilibrio entre aspiraciones y obligaciones, sueño y realidad.

Virgo, así es tu lectura del tarot

En este día en el que el Sol tiene una cita con el Loco, brillas con una alegría de vivir muy contagiosa que hechiza a todos los que se te acercan, amigo. ¡Se diría que estás enamorado(a)! Tu compañía es cálida y, conservando siempre cierta libertad, no dudas en implicarte en tus relaciones y expresar tu amor.

En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

Libra, así es tu lectura del tarot

Menos agradable que de costumbre, tu entorno afectivo te desestabiliza hoy, amigo. Bajo la influencia agresiva de la Torre, los que te rodean no dudan en volver a temas susceptibles que provocan discusiones. Tu pareja te reprocha antiguas disputas, tus amigos te agobian con cuestiones que te irritan. ¡No entres en ese círculo infernal! Huye, es la única manera.

En tu área profesional, se ven muchos imprevistos y dificultades que te desestabilizan. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación socio-profesional muy delicada, llena de dudas y de oposiciones. Susceptible y agresivo/a, te costará mucho creer que no todo el mundo te quiere y no dudarás en entrar en conflicto con quien ose a ponerse en tu camino. Debes controlar tus emociones, sino, prepárate para la catástrofe.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy se vean frustradas tus esperanzas amorosas y que se imponga en ti la idea de una separación. La alianza de la Muerte con la Estrella es señal de una crisis sentimental aguda que te hace sentirte muy infeliz y sensible. No intentes nadar contracorriente o retener al que ha decidido irse, amigo. Incluso si sabes que te va a costar mucho reponerte.

En el trabajo, la presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de dificultades pasajeras y puestas en tela de juicio. Es posible que un proyecto termine prematuramente o que no se firme un contrato. Sin embargo, ¡eso no significa que sea el final de todas tus oportunidades! Conviene que aproveches estas contrariadas iniciativas para recuperarte, en vez de quedarte con dudas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el trabajo, la Torre no te ayuda demasiado trayéndote problemas en las relaciones interpersonales, malentendidos y contratiempos a lo largo de todo el día. Necesitarás toda la perseverancia y tenacidad de la Fuerza para no abandonarlo todo. Un contexto tan desestabilizante te exige una mayor implicación, sentido de la organización y rigor.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy tengas ganas de hacer una pausa en tu vida afectiva, amigo. La Muerte, asociado con el Mago, te sugiere que rompas el ritmo con una separación momentánea con la persona a la que amas o reflexionando sobre ti mismo/a. Necesitas encontrarte a solas para volver a confiar en ti y empezar sobre nuevas bases. Decidas lo que decidas, has de saber que éste día te permitirá analizar la situación.

Por otra parte, tu vida profesional es la escena de un cambio de organización o estrategia que no te conviene necesariamente. El Mundo asociado con el la Muerte presagia que esta modificación de tus condiciones de trabajo hará su intervención a corto plazo y puede que te coja por sorpresa. Tienes que decidir si quieres seguir en esta línea o buscar suerte fuera.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

En el trabajo, la presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de dificultades pasajeras y puestas en tela de juicio. Es posible que un proyecto termine prematuramente o que no se firme un contrato. Sin embargo, ¡eso no significa que sea el final de todas tus oportunidades! Conviene que aproveches estas contrariadas iniciativas para recuperarte, en vez de quedarte con dudas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy puede que tengas tendencia a encerrarte en tu caparazón en cuanto se trate de hablar de pensamientos, amigo. La Luna y la Sacerdotisa te invitan a ocultar tus deseos y emociones en tu cabeza en vez de compartirlos con la persona amada. Te costará por tanto tener un día afectivo alegre y relajado. Sé menos desconfiado/a y todo irá mejor.

En el trabajo, no te falta dinamismo ni destreza para hacer que las cosas evolucionen hoy favorablemente, aunque todavía hay que ser prudente con la Luna en este sector. Desconfía de las situaciones poco claras o poco seguras. En este contexto de inestabilidad lunar, no tendrá lugar nada bueno sin un máximo de vigilancia por tu parte.

