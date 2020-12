Tarot gratis para hoy 23 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy miércoles 23 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 23 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy el Mundo te promete encuentros afectivos exóticos, ligados a un viaje o al extranjero, mientras que la Luna es reflejo de la sinceridad en tus relaciones. Tu dices lo que piensas, amigo, y piensas lo que dices. Es un buen día para declarar tus sentimientos amorosos o de amistad a tu entorno.

En tu área profesional, es mejor que hoy avances a solas. El trabajo en equipo no te sirve de nada, puesto que tu entorno profesional, marcado por la Luna, no tiene las ideas muy claras y tiene tendencia a interpretar tu frialdad como agresión. Conviene que te aisles lo más posible, sin inquietar a tus compañeros de trabajo. Haz uso de tu diplomacia antes de ir corriendo a encerrarte en tu oficina o dentro de tus pensamientos.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

En el trabajo, la concretización de tus objetivos y el éxito están al alcance de tu mano. Solo de ti depende el liberarte de las dudas que te inspiran los Enamorados para obtener satisfacciones. El Sol brilla en el cielo e ilumina el contexto socio-profesional. ¿Por qué vas a querer darle la espalda cuando te propone éxitos? ¿Acaso le tienes miedo al éxito?

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tus deseos de independencia se debilitan hoy bajo la influencia del Emperador y el Loco, amigo, el bienestar en el amor ya no es sinónimo de libertad, sino de sinceridad y compartir. Después de atravesar un periodo de incertidumbre sentimental, tienes ganas de iniciar relaciones seguras, estables, y de implicarte en una historia de amor duradera. ¡Es la intención lo que cuenta!

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Nostalgia, dudas, hoy te dejas sumergir en emociones hasta el punto de ser incapaz de hacer una petición o tomar una decisión. La asociación de los Enamorados y la Luna hace vibrar tu sensible cuerda. Es fácil hacerte dudar de ti y tus sentimientos. El mínimo reproche te desestabiliza, amigo. Ten un poco de confianza en ti mismo/a.

En tu área profesional, es posible que el Mago y los Enamorados te sitúen ante una elección. Nueva proposición, cambio inesperado, oferta o ascenso. Puede que tengas que tomar una decisión importante a lo largo del día. No te quedes atrás a la hora de aprovechar las buenas oportunidades que puede que se te presenten.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de un humor muy positivo en tu vida sentimental, amigo. Menos mal que el contexto afectivo lo es mucho más bajo la influencia de la Templanza. Tu entorno te apoya, te escucha y te acepta con ternura y bondad. Aprovecha para olvidarte de tus preocupaciones y tus dudas.

En tu vida laboral, situada bajo la influencia de la Templanza y el Loco, buscas seguridad y relaciones duraderas. Lentamente pero con seguridad, consolidas tus experiencias para ser inamovible en tu puesto o profesión. Ciertamente, estás pasando por dificultades, pero si tienes confianza en ti, todo debería salir bien.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy deberías mostrarte flexible en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la influencia de la Fuerza, eres enérgico/a y tienes mucha voluntad, pero tu entorno es más reservado, como indica la Sacerdotisa. Tus tendencias autoritarias serán reprimidas por la frialdad de tus interlocutores. Tómate un poco de tiempo antes de decir las cosas.

En el trabajo, los retrasos y los obstáculos retrasan tu desarrollo a lo largo del día. Provocados por los Enamorados y la Sacerdotisa, estos inconvenientes generan en ti serias dudas. Aunque esto pueda parecerte hoy difícil, oblígate a expresar tus angustias y tus inquietudes hacia tu entorno profesional o familiar. Puede que los consejos te ayuden a salir del agujero.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Atraviesas hoy una fase de soledad, de retraimiento, y puede que de depresión, amigo. Tus sentimientos no son comprendidos o recibidos como esperabas. La alianza del Ermitaño y la Luna indica una turbación emocional poderosa debido a la frustración y la tristeza. No te dejes atrapar por esta depre pasajera. Reacciona mirando al futuro, no al pasado.

En lo que a tu vida profesional se refiere, eres un Ferrari pero te obligan a conducir por una carretera secundaria. No puedes hacer nada, la energía que desprendes bajo la influencia el Carruaje es formidable pero encuentra obstáculos frente al Ermitaño. Este te pide que bajes el tono, que te tomes un tiempo para mirar el paisaje. Debes reflexionar antes de actuar.

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tienes suerte en el amor, amigo! La Estrella y el Mago te proponen relaciones afectivas de color de rosa, encantadoras y tiernas. Esto podría llevarte a tener un nuevo encuentro si estás soltero/a. Si tienes pareja, estas dos láminas te aseguran un refuerzo de los lazos existentes. Sigue a tu guía, la buena Estrella te abre la puerta del éxito, por poco que confíes en ella.

En el trabajo, la Estrella y la Emperatriz te facilitan el día. Eres dinámico/a, voluntarioso/a, pero no avanzas sin tener en cuenta tu entorno profesional. Tu buena estrella te proporciona una mayor conocimiento de ti mismo/a y de los demás, y te permite adoptar actitudes justas para hacer que ceda toda adversidad y presión. ¡Vas por buen camino!

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva alcanza un punto de equilibrio, amigo. La señora Justicia y el señor Mundo te orientan hacia la estabilidad, la fidelidad, y puede que a hacer oficial una relación secreta hasta ahora. Te sientes estable sobre tus pies y no tienes miedo de mirar hacia el futuro de tu relación amorosa con confianza. Hay matrimonio en el aire.

Por otra parte, la alianza de la Luna y la Justicia denota una vida activa muy desarrollada, pues se centra en la realización de proyectos creativos y sólidos. Tomas compromisos que aseguran tu porvenir y, liberado/a de ciertas responsabilidades, puedes dar vía libre a tu imaginación. Decides instaurar un sano equilibrio entre aspiraciones y obligaciones, sueño y realidad.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy evolucionas en un universo afectivo alentado por los rayos del Sol y las llamas del Diablo, amigo. La pasión está a la orden del día. Cultivas grandes sentimientos, declaraciones apasionadas, intercambios tiernos y sensuales. Nada puede estropear los momentos de amor o intimidad que compartirás con personas cercanas. Por lo tanto, multiplica esos momentos.

En el trabajo, tu vivacidad y carisma son armas infalibles para ir directo hacia el éxito. Nada te frena con el Sol y la Rueda de la Fortuna como aliados. Tienes respuesta para todo, eres curioso/a y eficaz en todo lo relacionado a tu actividad. Es por tanto el momento ideal para obtener una recompensa o ascenso. A buen entendedor, pocas palabras.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy no es el mejor día para mantener el equilibrio en tu vida afectiva, amigo. El Ahorcado en asociación con el Sumo Sacerdote puede hacer que temas amores incómodos y relaciones tumultuosas. Soltero(a), evita las discusiones tontas con personas tercas. Si tienes pareja, no saques inúltilmente temas que provocan discusiones. En resumen, da prioridad a la retirada frente al juego kamikaze.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Te falta audacia hoy en tu vida sentimental, amigo. Sin embargo, el contexto afectivo es muy positivo con el Mago como compañero, pero el Ahorcado que representa tu estado de ánimo del día te hace un poco inseguro/a e incapaz de actuar positivamente. Tienes por tanto la impresión de que todo va bien a tu alrededor pero que tu no participas en la fiesta. Todo esto es muy frustrante y te sitúa en un estado de desarraigo.

Por otra parte, esta jornada se presenta agradable desde el punto de vista de la actividad. El Mago aporta una energía innovadora que te permitirá mostrar tu iniciativa, mientras que el Sumo Sacerdote te ofece el sentido del contacto y de la escucha. Si ejerces una profesión "humana" o estás buscando trabajo, es el momento de hacer valer tus cualidades frente a tus interlocutores.

Piscis, así es tu lectura del tarot

