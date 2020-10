Tarot gratis para hoy 23 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy viernes 23 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 23 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta sentirte cercano/a y tierno/a hacia las personas que amas, amigo. La alianza de la Justicia y la Muerte marca un alejamiento afectivo que tu entorno tomará, con razón y por frialdad. Si no es esa la impresión que quieres dar, date prisa en corregirla. Diles simplemente que necesitas estar solo/a para reflexionar.

En tu profesión, se confirma un acuerdo, se firma un contrato o te cae una proposición del cielo que te hace mirar el futuro con confianza. La Justicia y el Juicio son símbolo de seriedad, de compromiso y de una evolución ascendente en tu carrera. Tus proyectos se desarrollan sin mayores problemas y tus métodos de trabajo se revelan eficaces. Vas superando tranquilamente pero con seguridad los escalones del éxito.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy vives sin duda una gran alegría en tu vida amorosa, amigo. El Sol, en asociación con el Mago, te garantiza encanto y buen humor a tu alrededor. Si estás soltero/a, puede que un nuevo encuentro haga vibrar tu corazón con un sentimiento nuevo. Si vives en pareja, cuenta con estas dos láminas para hacerla brillar con fuegos artificiales. ¡El ambiente es muy positivo!

Dentro de tu vida profesional, la alianza del Juicio y el Sol te lleva a las nubes. Tu brillo intelectual te permite brillar en la escena socio-profesional. Tu agudeza al analizar y tu creatividad hacen maravillas para iniciar proyectos audaces y motivadores para tus compañeros de trabajo. Te siguen con los ojos cerrados, pues emana de ti una confianza inquebrantable en el éxito de tus negocios.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy te sientes conciliador/a, al igual que tu entorno. Nadie duda en satisfacer a los demás, en cumplir sus deseos, en suscitar su admiración. La Estrella y la Templanza unen sus energías benéficas para ofrecerte relaciones sinceras y ternura compartida. Evolucionas en un universo afectivo idílico que te reconcilian, si es necesario, con la idea de que el amor da la felicidad, amigo.

Por otra parte, tu vida profesional no suscita ni estrés ni complicaciones. Bajo la influencia de la Estrella y la Sacerdotisa, sabes abordar las tareas cotidianas de la forma más relajada posible. Avanzas serenamente, sin alejarte de los objetivos que te has fijado, pues tu pensamiento está bien estructurado. Tu buena estrella te permite conocerte mejor a ti mismo/a y te permite progresar. ¡Todo está bien!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy tengas ganas de hacer una pausa en tu vida afectiva, amigo. La Muerte, asociado con el Mago, te sugiere que rompas el ritmo con una separación momentánea con la persona a la que amas o reflexionando sobre ti mismo/a. Necesitas encontrarte a solas para volver a confiar en ti y empezar sobre nuevas bases. Decidas lo que decidas, has de saber que este día te permitirá analizar la situación.

En el aspecto profesional, puede que un acontecimiento te obligue a empezar de nuevo o hacer una elección que no deseas. La alianza de la Estrella y la Muerte indica una liberación, incluso si todavía no sabes que este cambio te aportará una serenidad que habías perdido. Apoya este cambio.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy te beneficias de miles de atenciones por parte de tu pareja y personas cercanas, amigo, y estas pruebas de amor te dan seguridad. El dúo formado por el Sumo Sacerdote y el Loco protege tu independencia, reforzando sus lazos afectivos. Consecuencia: volverás a confiar en ti y en el otro, lo que es sin duda signo de realización.

En el trabajo, hoy eres maestro/a en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Está en camino de volverse un verdadero gurú del saber.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Cultiva hoy el arte de la diplomacia y la benevolencia en relación con las personas cercanas, amigo. Llegado el caso, has de saber que la alianza de la Muerte con la Torre es señal de una ruptura brutal que sigue a una violencia verbal incontrolada. Dicho de otro modo, más vale evitar tal riesgo mostrándote amable, comprensivo/a y divertido/a. No será fácil, pero no tienes otra elección.

En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡todo es posible! Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy estarás especialmente activo en tus relaciones afectivas, amigo. La Rueda de la Fortuna te predispone a los cambios de ambiente, a los encuentros y al movimiento, mientras que la Emperatriz te abre a los demás. Estás en excelente disposición para dar impulso a tu vida amorosa. Es el momento de usar tus armas de seducción.

En tu área de trabajo no faltarán oportunidades de éxito o cambios bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Tu comportamiento dubitativo o desconfiado podría impedirte obtener todos los beneficios. Un exceso de prudencia o falta de confianza en ti o en tus interlocutores podría hacerte perder ocasiones de aprovechar la situación. Te arrepentirás.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

En tu actividad profesional das muestras de mucha inteligencia, transparencia e intuición bajo la luminosa influencia del Sol y la Estrella. Posees todas las cualidades que te permitirán superarte para alcanzar tus objetivos y encaminar tus proyectos hacia un éxito total y arrollador. Haz uso de tu carisma y seguridad para motivar a tus compañeros de trabajo o socios.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!

En el aspecto profesional, trabajas con perspectivas a largo plazo. Con perseverancia y tacto para alcanzar tus objetivos, te comprometes en caminos constructivos para el futuro. Bajo la influencia de la Templanza y la Justicia, poco a poco construyes tu nido consolidando las bases existentes. Es un método que te traerá frutos, ya sea a corto o a largo plazo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede que las cosas se hagan oficiales hoy, ¡se siente en el aire! Bajo la influencia de la Justicia y el Sol, tu vida afectiva toma un giro digamos "legal". Puede que tu pareja te pida matrimonio, amigo, o que vivan juntos, o, si comenzaron su relación hace poco, que te presente a tu familia o amigos. Se presiente una felicidad sincera y duradera.

En el aspecto profesional, trabajas con perspectivas a largo plazo. Con perseverancia y tacto para alcanzar tus objetivos, te comprometes en caminos constructivos para el futuro. Bajo la influencia de la Templanza y la Justicia, poco a poco construyes tu nido consolidando las bases existentes. Es un método que te traerá frutos, ya sea a corto o a largo plazo.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy no te falta ni convicción ni fantasía en el amor, amigo. La poderosa influencia de la pareja Fuerza-Mago te permite ejercer un poder casi magnético sobre tu entorno afectivo y hacer que evolucione según tus propios esquemas. Esto contribuye a una evolución favorable de tus conquistas en el campo de los sentimientos.

En el trabajo, estás en una posición ideal para hacer valer tus ideas y tus proyectos a tu entorno. La Fuerza y el Sumo Sacerdote te ponen en una buena posición para afirmar con valor tus opiniones, haciendo uso de la diplomacia. Con sinceridad e inteligencia, tienes todas las bases para convencer a muchos.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu fogosidad provoca cálidos comportamientos y actitudes positivas a tu alrededor, amigo. A cambio de la energía que despliegan bajo la influencia del Carruaje, el Sumo Sacerdote te envía su benevolencia. En este cálido contexto, tienes oportunidad de relacionarte con personas con un brillo especial, que podrían colaborar en tu realización personal.

En tu vida profesional, es difícil desestabilizarse. La asociación de la Luna y el Sumo Sacerdote muestra una gran confianza en ti mismo/a y en tu capacidad para encontrar soluciones creativas e ingeniosas a los problemas. Incluso si tu sensibilidad está exacerbada, sabes conservar una calma aparente en toda circunstancia, lo que te permite reaccionar muy bien. ¡Tu tranquilizas!