Tarot gratis para hoy 22 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 22 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

La Estrella y la Fuerza te ofrecen una despreocupación casi juvenil en tu vida sentimental. Con una sonrisa, le das tu confianza a todo el mundo, pues inconscientemente sientes que la suerte te acompaña. Es cierto, amigo, hoy la fortuna está de tu parte. De todas maneras, no es razón para dejar abierta tu puerta a todo el mundo. No confundas confianza con ingenuidad.



En el aspecto profesional, dispones de fabulosas armas si ejerces una profesión relacionada con la creatividad, el arte, la belleza o la decoración. La alianza celeste de la Luna y la Estrella te llena de una sensibilidad estética fuera de lo común. Tu inspiración te impulsa hacia territorios imaginarios inéditos y trabajas hoy con un toque de genialidad. ¡Algunos incluso te apodarán Picasso!

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El Diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los Enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, ¡estate atento(a)!



En el trabajo, el ambiente es eléctrico y el contexto poco tranquilizador. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a tus compañeros de trabajo, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es posible que hoy te falte valor y tenacidad en tus relaciones afectivas, amigo. El Mago te aporta la energía para evolucionar, pero el Ahorcado crea la duda en cada una de tus iniciativas. Esto podría traducirse en un sentimiento de frustración, especialmente tenaz si intentas iniciar una relación amorosa. Un consejo: deja para mañana las iniciativas en el terreno sentimental.



Profesionalmente, te falta libertad, y eso te frustra. La combinación de las cartas de la Templanza y el Ahorcado muestra que sabes adaptarte a las situaciones, pero que una gota de agua podría fácilmente derramar el vaso. No aceptes hacer sacrificios de los que te arrepientas después, salvo si te parece que merece realmente la pena.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta sentirte cercano/a y tierno/a hacia las personas que amas, amigo. La alianza de la Justicia y la Muerte marca un alejamiento afectivo que tu entorno tomará, con razón y por frialdad. Si no es esa la impresión que quieres dar, date prisa en corregirla. Diles simplemente que necesitas estar solo/a para reflexionar.



En el aspecto profesional, trabajas con perspectivas a largo plazo. Con perseverancia y tacto para alcanzar tus objetivos, te comprometes en caminos constructivos para el futuro. Bajo la influencia de la Templanza y la Justicia, poco a poco construyes tu nido consolidando las bases existentes. Es un método que te traerá frutos, ya sea a corto o a largo plazo

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no confías en nadie. Ni en ti, ni en las personas cercanas, amigo. Si crees que es este un estado de ánimo constructivo, te equivocas. La tirada de los Enamorados y la Muerte te sitúan ante una difícil elección, pues pisas terreno desconocido. Da crédito a las palabras de los demás, te ayudará a tomar una buena decisión.



En tu área profesional, es posible que el Mago y los Enamorados te sitúen ante una elección. Nueva proposición, cambio inesperado, oferta o ascenso. Puede que tengas que tomar una decisión importante a lo largo del día. No te quedes atrás a la hora de aprovechar las buenas oportunidades que puede que se te presenten.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un flechazo, amigo. La claridad resplandeciente del Sol asociado al Juicio atravesará vuestros dos corazones con una misma flecha. Vais a vivir fantásticos momentos, intensos, exaltantes, que te llevarán a las más altas cimas de la felicidad. Qué bueno es tener un corazón ligero. eres un ser solar y magnético en este día.



En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

Libra, así es tu lectura del tarot

El Sol tiene una cita con la Luna en tu cielo sentimental, amigo y los rayos de estos dos astros convergen en su dirección, para uniros a los dos en un mismo impulso de amor. Cupido apunta con sus flechas y da en el blanco. Si estás disponible amorosamente, hoy existe la posibilidad de tener un encuentro. ¡No te quedes en casa, sal a pasear!



Profesionalmente hay expectativas de cambio, acuerdos, ascenso, luz verde. Es posible que esta situación, simbolizada por la alianza de la Muerte y de la Luna, dure algún tiempo. Ten paciencia, toda precipitación será perjudicial para tu avance. Debes demostrar a los demás que sabes controlarte y mantener la sangre fría.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Eres dinámico/a en el amor, amigo, tanto, que podrías avanzar hacia una nueva oportunidad afectiva. Has de saber que los Enamorados te situarán ante una elección: frenar tu Carro y continuar sabiamente por tu camino habitual, o cambiar de ruta hacia un destino incierto. Prudencia en la pareja, ésta podría no apreciar este humor vagabundo.



En tu actividad, la incertidumbre te paraliza y te impide razonar con calma sobre los cambios que se presentan. La alianza de la Muerte y los Enamorados muestran que vives esta etapa como si se tratase de una prueba. Existe el riesgo de que el desánimo le coma terreno al optimismo, lo que sería un error. Recupera el entusiasmo y le podrás dar la vuelta a la situación en tu beneficio.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hay tanta luz y alegría hoy en tu vida sentimental, amigo que ¿cómo no te vas a dejar llevar? El taciturno Ermitaño que te representa no te invita a expresar tu buen humor natural, pero el contexto afectivo es tan cálido a tu alrededor bajo la influencia del Sol, que no aguantarás mucho tiempo una actitud retraida. Déjate guiar por la luz que desprenden los que te aman.



Por otra parte, tu ambición profesional no tiene límites. La asociación de la Estrella y el Sol te asegura el brillo en tu profesión gracias a tu vivacidad intelectual y tu excelente facultad para analizar en un abrir y cerrar de ojos la fuerza y debilidades. Nadie podrá molestarte hoy, pero no aproveches para manipular a tus compañeros.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el programa de tu jornada sentimental hay pasiones tumultuosas y exaltantes, amigo. Resulta difícil ser de piedra mientras baila el Diablo, introduciendo al sabio Juicio en una loca rueda que te dejará del todo aturdido(a). Vives tus relaciones con intensidad, lo que produce un efecto magnético en tu entorno. ¡Te adoran!



En el terreno profesional, se adivina un cambio de orientación en el horizonte. La tirada de la Muerte y del Diablo indica que toda modificación de tu estado actual te permitirá ir más alto y más lejos. Si tienes ambición, no dudes en cambiar la tirada para evitar la rutina que te atribuye un papel que ya no te conviene.

Acuario, así es tu carta del tarot

El bienestar de tu pequeña familia es hoy para ti lo más importante, amigo, y estás preparado/a para recibir a amigos de tus hijos o de tu pareja en casa, aunque no te apetezca mucho. La alianza de la Luna y la Templanza simboliza un comportamiento más o menos hipócrita, ¿pero qué no harías tú por la felicidad de los tuyos?



Tu energía para imaginar soluciones creativas para los problemas profesionales se ve limitada por la alianza de la Torre y la Luna. Esta tirada indica que eres pasivo/a y te desanimas rápidamente con el primer obstáculo. En vez de darle vueltas al asunto, invierte en el trabajo en equipo. La unión hace la fuerza, y el entusiasmo de tus compañeros de trabajo te sacará de tu torpeza.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, intenta no desenterrar hoy el hacha de guerra, amigo. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación afectiva tensa donde se mezclan las dudas y la agresividad. No tienes confianza en ti, ¿es esa una razón para no creer en el otro? Cuidado con los conflictos que puedan crear los malentendidos. Es posible que, bajo tales auspicios, tenga lugar una ruptura momentánea o una separación.



En el frente laboral, el dúo negativo formado por el Ahorcado y la Torre te invita a poner el pie sobre el pedal del freno. Evita temas conflictivos si no quieres provocar disputas. Si te resulta imposible, no te sorprendas si tiene lugar una disputa momentánea con una persona de tu entorno socio-profesional. Pero no te asustes; después de todo, te recuperarás.

