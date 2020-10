Tarot gratis para hoy 22 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy jueves 22 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 22 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy tengas ganas de hacer una pausa en tu vida afectiva, amigo. La Muerte, asociado con el Mago, te sugiere que rompas el ritmo con una separación momentánea con la persona a la que amas o reflexionando sobre ti mismo/a. Necesitas encontrarte a solas para volver a confiar en ti y empezar sobre nuevas bases. Decidas lo que decidas, has de saber que este día te permitirá analizar la situación.

En el trabajo, esta jornada te lleva a hacer evolucionar tu situación socio-profesional. Si no estás satisfecho/a con algunas cosas, es el momento de romper con métodos antiguos o malas compañías. La carta de la Muerte te provoca la necesidad de cortar sanamente, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Bien, ordena tu cabeza para comenzar de nuevo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy la llama que surge de la unión del Diablo y la Muerte te despierta de un letargo sentimental, amigo. Te estiras como un gato y liberas tus articulaciones mentales paralizadas por la melancolía del ambiente. ¡Se acabaron las penas! ¡Viva el amor! Tu gente cercana estará encantada de ver que vuelve en ti el entusiasmo y la alegría.

En tu área profesional, posees excelentes armas para tener un día muy ambicioso. El Diablo y la Fuerza son especialmente eficaces en el trabajo y te ofrecen la posibilidad de superarte para alcanzar el éxito. Es el momento ideal para lanzar desafíos: muestra a los demás que tus cualidades profesionales no son cualquier cosa.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Te espera un día tranquilo y sereno en el amor, amigo. De humor más bien solitario con el Ermitaño, te encuentras con un ambiente más bien solidario bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Dicho de otra manera, tienes tendencia a aislarte, pero este comportamiento, un tanto poco sociable, será recibido por tu entorno con compasión y bondad. Hagas lo que hagas hoy, se te apoyará y entenderá.

Tu día laboral irá con calma y eficiencia. Si atraviesas dificultades en tus tareas cotidianas, alcanzarás tus objetivos con total serenidad. Tu energía y poder de análisis te ayudarán a saber cómo y cuándo actuar para acabar con los problemas y aprovechar las oportunidades. ¡Perfecto!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.

En el trabajo, no te libras hoy de una decepción relativa a un acuerdo o contrato con el que contabas desde hace tiempo. El Ahorcado, que representa el contexto socio-profesional, trae malas noticias y frustraciones; obstaculiza la realización de la Justicia que te representa. Así, esta jornada puede colocarte en un clima de inseguridad y tensión en este aspecto de tu vida. ¡Ánimo!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no se excluye una posible crisis sentimental, amigo. Estás sometido/a a una elección entre dos personas, dos actividades, dos invitaciones, y, si creemos en la tirada de los Enamorados y la Estrella, dudarás sin conseguir decidirte. Tus relaciones se complican de golpe y hay malentendidos y puede que tus dudas confundan aún más tu entorno.

En tu actividad, la incertidumbre te paraliza y te impide razonar con calma sobre los cambios que se presentan. La alianza de la Muerte y los Enamorados muestran que vives esta etapa como si se tratase de una prueba. Existe el riesgo de que el desánimo le coma terreno al optimismo, lo que sería un error. Recupera el entusiasmo y le podrás dar la vuelta a la situación en tu beneficio.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Sé hoy más enrollado(a), amigo. La alianza de la Justicia y el Loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. ¡Tírate al agua y luego a su cuello!

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y la Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras muy sociable, amigo, tu carácter se presta a la amistad y el amor. La alianza del Mago y la Templanza es indicio de un encuentro si es que eres soltero/a; y de una relación armoniosa con tu pareja si ya la tienes. Todo va bien cuando pones de tu parte.

En el aspecto profesional, la alianza del Mago y el Loco vuelven a instaurar el éxito. Toma ventaja de las fuerzas positivas sin dispersarse en arriesgadas direcciones. Tu entusiasmo motivará a tus compañeros de trabajo y socios, siempre que les demuestres que sabes adónde vas y cómo explotar las energías de cada uno. Siendo este el caso, te costará convencerles.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vivirás el amor con todo sentimiento! La alianza de la Fuerza y el Diablo auguran relaciones apasionadas, aceleración de los latidos de tu corazón, relaciones intensas. ¡Qué buen programa, amigo! Pero no agobies a tu pareja con tantos cariños, declaraciones y besos. Si no moderas tus impulsos, puede que la agotes y consigas el efecto contrario del que buscabas.

En tu trabajo, luchas por ganar más responsabilidades. La Rueda de la Fortuna y la Fuerza te ofrecen rapidez y eficacia, lo que te permite pensar y sentir tu trabajo de otra manera. Ampliar tu conocimiento y tu grado de implicación en tu empresa constituye uno de los principales fundamentos de tu actividad a lo largo del día. Bravo, llegarás hoy lejos en esta área de tu vida.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La pasión caracteriza hoy tus relaciones afectivas y el amor parece jugar con los celos, el ser posesivo y la pasión devoradora. La alianza del Diablo y de la Torre anima tu vida sentimental hasta el punto de provocar explosiones y ardientes reconciliaciones. Si hasta el momento no te mostrabas así de ardiente, lo harás hoy, amigo.

Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudes en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Es hoy tiempo de sosiego, de renovación espiritual, amigo. La alianza del Sumo Sacerdote y de la Muerte favorece los momentos de cariño y ternura. Vives horas felices, consiguiendo alejarte de todo aquel que pueda ser fuente de dolor o enfados. La sinceridad prima tus relaciones y no dejas de repetirte que eso te va muy bien.

En otro terreno, tu ambición profesional, exaltada por el Diablo y canalizada por el Papa, te ayudará a alcanzar tus objetivos del día y a trabajar con eficiencia e inteligencia. Tienes energía para repartir, pero sopesarás los pros y los contras de tus decisiones con serenidad antes de pasar a la acción. Es un bello equilibrio que no podrá verse amenazado por nada.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el Ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás.

En tu actividad profesional, la alianza de las energías positivas del Diablo y el Sol indican éxito o ascenso social. Tus compañeros reconocerán tus cualidades de líder, tu espíritu de decisión, tu inteligencia estratégica. Atraviesas por una fase de éxito que va a acelerar tu carrera. ¡No cambies nada, eres perfecto/a!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Nada va bien en tu vida privada, amigo. Tu ego, crecido por la alianza de la Torre y el Mundo, soporta mal las contradicciones y los reproches. A la mínima, te irritas y provocas una discusión. Las palabras hirientes brotarán fácilmente, pero si quieres mantener intacto tu amor, sé más diplomático(a).

En el terreno profesional, a pesar de tus esfuerzos por mantener la calma y la diplomacia, puede que estalle un conflicto que marque el final de una cordial relación con un colaborador o superior. La alianza de la Templanza y la Torre muestra que el equilibrio se ha roto y que no podrás volver a empezar hasta aclarar algunos puntos. ¡Ánimo!