Tarot gratis para hoy 21 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 21 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

ARIES, así te irá según el tarot

Es momento de reencuentros, de pasión y aceleración en los latidos de tu corazón. El dinamismo del Carruaje y la dulzura de la Templanza aumentan tus amistades y amores. Sientes un impulso que te empuja a acercarte a los demás, a demostrarles tu afecto, a expresar tus emociones. Si te vas de viaje puede que te espere un flechazo, amigo.

En el trabajo, no te falta perseverancia y entusiasmo en la gestión de tus tareas cotidianas. El Carruaje te proporciona los medios para llegar al final de lo que tienes que terminar, mientras que la Sacerdotisa te ayuda a organizar tu espíritu. ¡Es la prueba de un día eficaz!

Aries, Así te irá según el tarot

TAURO, así te irá según el tarot

En este día en el que el Sol tiene una cita con el Loco, brillas con una alegría de vivir muy contagiosa que hechiza a todos los que se te acercan, amigo. ¡Se diría que estás enamorado(a)! Tu compañía es cálida y, conservando siempre cierta libertad, no dudas en implicarte en tus relaciones y expresar tu amor.



En el trabajo, el Sol brilla en todo el mundo, incluso para la carta del tarot de la Muerte que te representa. Te encuentras en una fase de reconstrucción que te llevará hacia el éxito. Recupera el sentimiento de confianza que reinaba en ti, pues asegura éxito de lo que emprendas y del reconocimiento de tus méritos por parte de tus socios.

Tauro, así te irá según el tarot

GÉMINIS, así te irá según el tarot

Hoy, el entorno afectivo vencerá tu mal humor con mucha perseverancia, amigo. En una atmósfera alegre y dinámica bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, recuperarás la sonrisa después de mucho esfuerzo por parte de las personas que te rodean. Pero hay que tener cuidado de todas maneras, pues con el Ahorcado basta muy poco para hacerte dudar.



En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

Géminis, Así te irá según el tarot

CÁNCER, así te irá según el tarot

Hoy te sientes conciliador/a, al igual que tu entorno. Nadie duda en satisfacer a los demás, en cumplir sus deseos, en suscitar su admiración. La Estrella y la Templanza unen sus energías benéficas para ofrecerte relaciones sinceras y ternura compartida. Evolucionas en un universo afectivo idílico que te reconciliará, si es necesario, con la idea de que el amor da la felicidad, amigo.



En el trabajo, la Estrella y la Emperatriz te facilitan el día. Eres dinámico/a, voluntarioso/a, pero no avanzas sin tener en cuenta tu entorno profesional. Tu buena estrella te proporciona una mayor conocimiento de ti mismo/a y de los demás, y te permite adoptar actitudes justas para hacer que ceda toda adversidad y presión. ¡Vas por buen camino!

Cáncer, así te irá según el tarot

LEO, así te irá según el tarot

Es momento de reencuentros, de pasión y aceleración en los latidos de tu corazón. El dinamismo del Carruaje y la dulzura de la Templanza aumentan tus amistades y amores. Sientes un impulso que te empuja a acercarte a los demás, a demostrarles tu afecto, a expresar tus emociones. Si te vas de viaje puede que te espere un flechazo, amigo.



No tomes ningún riesgo en el terreno profesional. La Torre señala un cambio en las estructuras estables que podría obligarte a luchar por conservar tu estatus o tus responsabilidades. Todo va demasiado deprisa, como indica la tirada del Carruaje, y no eres tu quien lleva las riendas, así que no intentes ir contracorriente. Te agotarías en vano.

Leo, así te irá según el tarot

VIRGO, así te irá según el tarot

Hoy no hay más que movimiento a tu alrededor, amigo . Bajo la influencia del Carruaje, tu entorno afectivo está en plena ebullición. Dinámicos cambios, desplazamientos, salidas. ¿y tú? Tu te encuentras en medio de todo, un poco perdido(a), aislado(a), pero sin embargo, contento con seguir el movimiento. Seguramente solo eres pasajero/a en el Carruaje, y no su piloto, no diriges nada, te contentas con seguirle.



En el trabajo, eres a la vez ambicioso/a y paciente, lo que aumenta las posibilidades de progreso en tu carrera. La tirada de la Templanza y el Carruaje muestra que sabrás aprovechar con serenidad las oportunidades que se te presenten y, sin precipitarte, aceptarlas o rechazarlas. Todo esto aumenta las posibilidades de éxito de tus empresas.

Virgo, Así te irá según el tarot

LIBRA, así te irá según el tarot

Te cuesta trabajo controlar hoy tu fogosidad natural. Los excesos del Diablo, apenas controlados por el arcano de la Justicia, marcan tus relaciones con una tendencia a la dominación. Deseas poseer a tu pareja, amigo, y obligarla a hacer tu voluntad. No es necesariamente la mejor estrategia para ganar o conservar el amor de una persona. Aprende esto para el futuro.



Por otra parte, tu jornada profesional es iluminada por cierta certeza, por fin llegas a un acuerdo que pondrá fin a largas dudas. La situación se aclara, tu futuro se construye sobre sólidas bases y retomas la confianza que te faltaba últimamente. La alianza del Loco y la Justicia es la prueba de que sales de un periodo de incertidumbre.

Libra, Así te irá según el tarot

ESCORPIO, así te irá según el tarot

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.



En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡todo es posible! Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Escorpio, Así te irá según el tarot

SAGITARIO, así te irá según el tarot

¡Hoy tendrás muchos encuentros excitantes, amigo! Llevado por el Carruaje en un remolino de vida, tus relaciones se iluminan con el Sol que refleja miles de facetas de tu personalidad y te hace más seductor/a que nunca. Pero cuidado con parecer demasiado exuberante; la exageración acabará con la sinceridad en tus relaciones. Controla los impulsos y no abuses.



En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos. Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!

Sagitario, Así te irá según el tarot

CAPRICORNIO, así te irá según el tarot

El Mago te abre hoy las puertas de un nuevo Mundo, amigo. Gracias a tu apertura de espíritu y a tu fabulosa sociabilidad, buscas nuevos encuentros, tanto amistosos como sentimentales. Habrá nuevas amistades que enriquecerán tu vida afectiva y quizá te plantees hacer un viaje al extranjero para visitar a una persona importante para ti.



En el trabajo, se perfila un nuevo acuerdo en el horizonte. La firma de un contrato, la obtención de un préstamo, un protocolo de venta con un cliente. ¡todo es posible! Bajo la influencia de la Justicia y el Mago, has de saber que posees las cualidades requeridas para abordar las novedades con seriedad, lógica e inteligencia, en todo caso, sabes sopesar los pros y los contras, y decidir con lucidez.

Capricornio, Así te irá según el tarot

ACUARIO, así te irá según el tarot

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!



Por otra parte, tu jornada profesional es iluminada por cierta certeza, por fin llegas a un acuerdo que pondrá fin a largas dudas. La situación se aclara, tu futuro se construye sobre sólidas bases y retomas la confianza que te faltaba últimamente. La alianza del Loco y la Justicia es la prueba de que sales de un periodo de incertidumbre.

Acuario, Así te irá según el tarot

PISCIS, así te irá según el tarot

Tus amores se caracterizan hoy por lo insólito, amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y del Carruaje, vas por delante y decides dar a tus relaciones afectivas un toque de originalidad. Esta mezcla de fogosidad y fantasía puede llevarte lejos, pero cuidado con los encuentros sin futuro que pueden privarte de tu libertad a corto plazo.



Avanzas en tu vida profesional, la imagen del Diablo lleva al Carruaje por la vía del éxito. Nada puede pararte. Tienes la energía del vencedor y la fuerza de un titán. Tus enemigos se hacen pequeñitos frente a tus impulsos. Cuanto más te desafían, más estimulado/a te sientes. Pretendes alcanzar el puesto más alto del podium. ¡Bravo!

Piscis, así te irá según el tarot

