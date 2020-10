Tarot gratis para hoy 21 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy miércoles 20 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 21 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy debes darle mucha importancia a la calidad del diálogo que mantengas con las personas que te rodean, amigo . Con la Luna como compañía en este aspecto afectivo, puede que las relaciones sean más complicadas que de costumbre y las verdades más difíciles de decir. Estate atento/a, abre bien los ojos e intenta leer entre líneas. Puede que encuentres mensajes ocultos.

En tu área profesional, prefieres el aislamiento a toda relación con tu entorno socio-profesional. La influencia de la Luna y la Sacerdotisa es tal, que tu creativa imaginación se multiplica, mientras que tu apertura sentimental disminuye. Tus innovadoras ideas están bien, pero ni hablar de compartirlas por el momento. No te sorprendas si sientes cierta incomprensión por parte de tu entorno.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Sorpresas, encuentros inesperados, intuición, diplomacia, convivencia, no te faltará nada hoy en tu vida sentimental. Tanto si vives en pareja como si estás soltero(a), este día se presenta cargado en el aspecto afectivo. Es posible que tenga lugar una gran declaración por parte de tu pareja o una amistad bajo la influencia del Juicio y el Sumo Sacerdote. ¡Presta atención!

En el trabajo, el Juicio contribuye con una nota de reflexión en los objetivos fijados por la Justicia. Agarra tu agenda y explota al máximo los contactos que entablaste hace tiempo. Supera la fase de lo concreto y el rigor para pasar a nuevas ideas, pues posees los medios para ello. El Juicio te permite olvidarte de prejuicios y de ideas preconcebidas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá Justicia en tu vida afectiva, amigo. Respaldado/a por el Juicio y la Justicia, le juras fidelidad a tu pareja, haces oficial una relación, encuentras el equilibrio. No impones tus exigencias a la fuerza, sino con inteligencia y paciencia. ¡Nuestros mejores deseos de felicidad!

En tu área profesional, es el momento de aprovecharte de tu carisma para poner las cosas a punto, y por qué no, de arreglar los desacuerdos. Es hora de discutir las cosas con tu entorno asociativo o profesional. El Emperador y la Justicia refuerzan tus bases psicológicas. Haz uso de tus influencias para hacer valer tus argumentos y estabilizar tu situación.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy estás preparado/a para para cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a descubrir Mundo, amigo. Un impulso de sociabilidad te empuja a multiplicar tus iniciativas para conocer gente y salir de tu universo rutinario. Ahí está el estado de ánimo positivo, pero desconfía de todas maneras de la superficialidad que sobrevuela ciertas relaciones iniciadas demasiado deprisa.

En el trabajo, se favorece todo tipo de relaciones y desplazamientos con el Mundo y el Carruaje. Tu voluntad sin tacha y tu entusiasmo serán tus armas para alcanzar cierta forma de éxito al final del día. Te toca hacer uso de los contactos iniciados hace tiempo u organizar un pequeño desplazamiento profesional para buscar nuevos mercados o nuevos clientes.

Leo, así es tu lectura del tarot

Te espera un día tranquilo y sereno en el amor, amigo. De humor más bien solitario con el Ermitaño, te encuentras con un ambiente más bien solidario bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Dicho de otra manera, tienes tendencia a aislarte, pero este comportamiento, un tanto poco sociable, será recibido por tu entorno con compasión y bondad. Hagas lo que hagas hoy, se te apoyará y entenderá.

En el trabajo, llevarás una jornada con precisión y rigor. Influenciado/a por el Sacerdote y el Emperador, examinas todas las situaciones con circunspección, sin hacerse demasiadas preguntas sobre el buen fundamento de tus actos. Te sientes más seguro/a de tus decisiones y elecciones y todo esto te permite avanzar eficazmente hacia la realización de tus objetivos. ¡Felicidades!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Cultiva hoy el arte de la diplomacia y la benevolencia en relación con las personas cercanas, amigo. Llegado el caso, has de saber que la alianza de la Muerte con la Torre es señal de una ruptura brutal que sigue a una violencia verbal incontrolada. Dicho de otro modo, más vale evitar tal riesgo mostrándote amable, comprensivo/a y divertido/a. No será fácil, pero no tienes otra elección.

En el trabajo, el la Muerte es el indicio de que hoy comienza una transformación. Cambio de lugar de trabajo, de compañeros de trabajo, de métodos. Las cosas evolucionan con o contra tu voluntad. Desconfía de los impulsos que este cambio podría provocar en ti. Cálmate y juega la carta del negociador en vez de la del combatiente, será mejor para tu futuro profesional.

Libra, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy la Luna te robe toda tu energía, amigo . Impulsado/a por una Justicia muy eficaz, el influjo de tu entorno afectivo te parecerá demasiado pesado como para tomar la mínima iniciativa. En este ambiente perturbador es muy difícil actuar, conviene que tengas mucha sangre fría. Haciendo uso de tu capacidad de análisis, conseguirás acabar poco a poco con el pesimismo.

En el trabajo, no te falta dinamismo ni destreza para hacer que las cosas evolucionen hoy favorablemente, aunque todavía hay que ser prudente con la Luna en este sector. Desconfía de las situaciones poco claras o poco seguras. En este contexto de inestabilidad lunar, no tendrá lugar nada bueno sin un máximo de vigilancia por tu parte.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Es un día tranquilo y armonioso el que te espera en el amor, amigo. El Ermitaño y la Templanza contribuyen a extender tus sentimientos profundos y a revivir tus amistades más antiguas. Lejos de ser muy pasional hoy, conocerás la felicidad a partir de ciertas costumbres. Te espera un programa afectivo sin sorpresas, pero muy tranquilizador.

En tu vida laboral, situada bajo la influencia de la Templanza y el Loco, buscas seguridad y relaciones duraderas. Lentamente pero con seguridad, consolidas tus experiencias para ser inamovible en tu puesto o profesión. Ciertamente, estás pasando por dificultades, pero si tienes confianza en ti, todo debería salir bien.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La tirada del Sumo Sacerdote y el Diablo indica que sabes conjugar hoy la sabiduría y la pasión. Tus relaciones serán vivaces pero son sinceras y refuerzan los lazos que te unen a las personas cercanas. Emana de ti una confianza que es sinónimo de encanto, de alegría de vivir, amigo. Contagia tu buen humor y diviértete.

En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha calma. Bajo la influencia conjunta del Sumo Sacerdote y el Ermitaño, tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra muy conciliador: toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que si quieres, aíslate, ya hablarás mañana.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy el clima afectivo no es el mejor del mundo, amigo. La tirada de la Muerte y la Templanza señala una ruptura, un abandono que te dejará el amargo sabor del fracaso. Antes de intentar retener a alguien cercano que desea alejarse, ordena tus propios deseos. Te darás cuenta sin duda de que un periodo de separación es necesario.

En el trabajo, tienen lugar muchos cambios. Bajo la influencia de la Muerte, puede que te pidan revisar tus métodos, cambiar de estatus, de colaboradores o lugar de trabajo... ¡todo es posible! Por suerte, con la Rueda de la Fortuna como aliada, puedes hacer cambiar la situación a tu favor. Acepta el cambio si te permite evolucionar positivamente.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras en un ambiente caluroso y amistoso, amigo. La alianza de la Estrella y de la Muerte indica que posees los medios para volver a sonreír, incluso después de una dolorosa historia que te ha dejado un sabor amargo. Por fin encuentras cierta armonía con tus amigos y contigo mismo/a. ¡Sigue por ese camino!

En tu vida activa, ponte del lado del más fuerte, es decir, adopta el punto de vista de la jerarquía. La tirada de la Torre y la Estrella muestra que la diplomacia trae consecuencias y un comportamiento flexible te permitirá salir del apuro, sean cuales sean los cambios anunciados en la organización o en los métodos de trabajo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu seducción está al más alto nivel en tu vida sentimental, amigo . El poder creativo del Juicio, asociado al dinamismo de la Rueda de la Fortuna, te ofrece muchas oportunidades de éxito. Si estás libre, ¡hazte un regalo! Si tienes prospecto, diviértete pero no vayas demasiado lejos para evitar los problemas. Todo esto es muy divertido, pero no demasiado serio.

En el trabajo, es posible que tenga lugar un encuentro o noticia inesperada, provocada por el Juicio, que puede hacer callar las dudas e incertidumbres engendradas por los Enamorados. Sólo tú puedes aprovechar las oportunidades que se te presenten. Todo es posible. Es el momento de actuar y mostrar tu confianza en el futuro. Si dudas o dejas hablar a tus inquietudes, no hay más que decir.