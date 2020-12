Tarot gratis para hoy 20 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy domingo 20 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 20 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy la llama que surge de la unión del Diablo y la Muerte te despierta de un letargo sentimental, amigo. Te estiras como un gato y liberas tus articulaciones mentales paralizadas por la melancolía del ambiente. ¡Se acabaron las penas! ¡Viva el amor! Tu gente cercana estará encantada de ver que vuelve en ti el entusiasmo y la alegría.

QUIZÁ QUIERAS LEER:Significado de las cartas del Tarot “EL MUNDO”

En el trabajo, puede que tus relaciones socio-profesionales se compliquen bajo la influencia del Diablo y la Sacerdotisa. Habrá celos, maquinaciones, murmuraciones. El carácter apasionado, incluso pasional, de las relaciones que mantienes con ciertas personas de tu entorno podría verse perturbado debido a un conflicto. ¡Vigila!

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

La alianza de la Estrella y el Sol colma hoy tus deseos sentimentales, amigo. La persona amada se esfuerza por darte gusto y viceversa, satisfaces su más mínimo deseo. Una poderosa corriente de entendimiento y armonía se instala en tus relaciones y refuerza los lazos que los unen. Todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. Has de saber aprovechar estos privilegiados momentos.

En el trabajo, brillas por tu autocontrol a lo largo del día. La Estrella tranquiliza el fuego interior que te impulsa bajo la influencia del Emperador. Menos exigente y conciliador/a que de costumbre hacia tu persona, diriges tu barco con eficacia y seriedad con un ambiente de confianza que facilita la realización de tus objetivos. ¡Si sigues así llegarás lejos!

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Aspiras hoy a mucha serenidad en el amor, amigo. ¿Pero estás seguro/a de estar haciéndolo todo para conseguirlo? Bajo la turbadora influencia de la Luna, puede que te falte claridad y confianza en ti en los tiernos mensajes que transmites, en especial en los dirigidos a la persona amada. No dejes lugar a la equivocación o a ambigüedades. Tus palabras deben reflejar tus pensamientos y deseos.

En el trabajo, si ejerces una actividad comercial o artística, la energía combinada del Sol y la Luna aumentará tu poder de persuasión, y por tanto, ¡tus beneficios! Enganchas satisfacciones, grandes y pequeñas, brillas en tu esfera socio-profesional y respondes a todas las peticiones hoy. Esta apertura de espíritu contribuye a tu realización personal.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy intentarás encontrar el equilibrio y la serenidad en el amor, amigo. ¡Y lo conseguirás! Pues la Justicia y la Emperatriz te apoyan en esta empresa. Tus relaciones afectivas serán armoniosas, mientras que los encuentros que puedas tener se desarrollarán bajo el signo de la ternura y el encanto.

En resumen, mucha felicidad.En tu vida laboral, la Justicia te pide que sigas en el camino de la disciplina y el rigor. Pero eso no te conviene bajo la influencia del Ahorcado. Ahí estás, bloqueado/a por las exigencias de tu entorno profesional, incapaz de superar la autoridad de unos y otros. En este contexto, conviene que guardes tu sangre fría, incluso te aísles un poco, para no perder tu integridad y tus coordenadas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy adoptarás un comportamiento superficial en tus relaciones privadas, amigo. Bajo la influencia de la Emperatriz y el Loco, no puedes quejarte de tu vida sentimental, que está bien, pero das prioridad a la cantidad frente a la calidad. Las relaciones basadas en encuentros casuales son agradables si no buscas algo duradero, pero frustrantes si necesitas estabilidad.

En tu vida activa, la diplomacia no es tu fuerte, como indica la alianza de la Torre y la Emperatriz. Evita también negociar, pues tu actitud inflexible jugará en tu contra. Superada la primera fase del bloqueo, conseguirás sin duda iniciar un diálogo constructivo. Dicho esto, conténtate con llevar tus asuntos al día, teniendo el mínimo contacto comercial posible.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás en la mejor forma dentro del aspecto afectivo, amigo. Por más que la Emperatriz busca tu sonrisa, tu te empeñas en apoyarte en el Ahorcado que consume tu buen humor y contraría tus relaciones. A pesar de la buena voluntad de tu entorno, las relaciones con las personas cercanas son vividas como obligaciones o cargas. Intenta superar todo esto si no quieres debilitar tus lazos afectivos.

En otro terreno, controlas el arte de la diplomacia y la perfección bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, lo que te ofrece un arma preciosa para salir ganador/a de las negociaciones profesionales. Tienes el don de decir siempre la frase adecuada en el momento adecuado para convencer a tus interlocutores. ¡Te metes a todo el mundo en el bolsillo con tu inteligencia y simpatía!

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu vida amorosa se bloquea, frena, se estanca, amigo . Bajo la influencia de la Torre, no hay descanso en tus relaciones con las personas amadas. Los obstáculos se suceden. Por suerte, dispones de una tenacidad y un coraje a prueba de bombas bajo la influencia de la Fuerza. Es el momento de mostrar que tu ternura y sinceridad son más fuertes que todo eso.

En el terreno profesional un brutal acontecimiento hace temblar los muros de tu espacio laboral. La alianza de la Muerte y de la Torre indica el final de una misión o contrato que te dejará un sentimiento de vacío. No caigas en la depre. Ponte de pie y ve a ver a tu jefe para proponerle un nuevo proyecto.

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimientalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.

Por otra parte, parece que tus proyectos profesionales están bloqueados por el momento. La alianza de la Estrella y del Ahorcado indica una situación de espera muy frustrante. No te faltan ideas, pero no dispones de los medios para ponerlas en marcha. Tu margen de maniobra es reducido y no confían en ti como mereces. No te desesperes y sigue esforzándote.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

Profesionalmente hablando, intentas estar lo más activo/a posible. Bajo la influencia de la Fuerza, tienes la voluntad de ir hacia delante y hacer que las cosas se muevan, pero el contexto socio-profesional está representado por el Sumo Sacerdote, que tiende a moderar tales impulsos. Tú propones acción y te garantizan serenidad. Con un poco de inteligencia y saber hacer, esta combinación podría ser muy eficaz.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con tu entorno afectivo se ven enardecidas, amigo. El Mago y la Emperatriz te ofrecen un talento increible para la comunicación. Si vives en pareja, tu compañero/a te mirará y escuchará como los primeros días. Soltero(a), es el día ideal para ir a por nuevos encuentros y , por qué no, conocer al(la) Elegido(a).

Por otra parte, esta jornada se presenta agradable desde el punto de vista de la actividad. El Mago aporta una energía innovadora que te permitirá mostrar tu iniciativa, mientras que el Sumo Sacerdote te ofece el sentido del contacto y de la escucha. Si ejerces una profesión "humana" o estás buscando trabajo, es el momento de hacer valer tus cualidades frente a tus interlocutores.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

¡Hoy eres una brasa ardiendo, amigo! El Diablo y el Mundo incitan tu pasión por las "cosas" y el amor. Una sensibilidad diabólica corre por tus venas y quieres pasión o nada. Al buscar sensaciones extremas (deseo, celos, éxtasis.), te falta romanticismo. ¡Esperemos que tu pareja esté en la misma onda!

En el trabajo, puede que tus relaciones socio-profesionales se compliquen bajo la influencia del Diablo y la Sacerdotisa. Habrá celos, maquinaciones, murmuraciones. El carácter apasionado, incluso pasional, de las relaciones que mantienes con ciertas personas de tu entorno podría verse perturbado debido a un conflicto. ¡Vigila!

Acuario, así es tu carta del tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA TORRE”

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, cambias de página en tu vida sentimental, amigo. La tirada del Mago y de la Muerte marca una separación que abre la puerta de nuevo a la alegría de vivir y al amor. Se trata del final de un ciclo afectivo del que debes guardar una idea positiva que te permita tomar un nuevo punto de partida. ¡Lánzate!

En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la Torre con el Mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un/a oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.