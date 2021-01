Tarot gratis para hoy 19 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy martes 19 de enero en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 19 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Nostalgia, dudas, hoy te dejas sumergir en emociones hasta el punto de ser incapaz de hacer una petición o tomar una decisión. La asociación de los Enamorados y la Luna hace vibrar tu cuerda sensible. Es fácil hacerte dudar de ti y tus sentimientos. El mínimo reproche te desestabiliza, amigo. Ten un poco de confianza en ti mismo/a.

Por otra parte, no habrá más cambios. Los acontecimientos se encadenan, te piden que hagas elecciones, que tomes decisiones y tú te quedas ahí, con la boca abierta, incapaz de pronunciar ni una palabra definitiva. El Juicio y los Enamorados que te ponen en ese estado de pasividad, podrían hacer que te pierdas una buena oportunidad. ¡Reacciona!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Loco en el amor, todo te parece más difícil y complicado que de costumbre, amigo . Incluso si la Rueda de la Fortuna te aporta cierto dinamismo, tienes la impresión de querer pero con trabas, de que te falta libertad para expresarte, de no ser comprendido/a como mereces. En resumen, no estás satisfecho/a. Si exiges menos, el ambiente se aligerará.

En el trabajo, tu desbordante imaginación puede jugarte malas pasadas, pues tienes tantas ideas que puede que te disperses en muchas direcciones. La carta del tarot del Mundo te abre nuevos horizontes, pero el Loco hace nacer en ti la duda. Para dos minutos y tómate tiempo para reflexionar sobre la dirección que quieres darle a tu carrera.

Géminis, así es tu lectura del tarot

La Estrella que hoy te representa favorece el equilibrio interior y el brillo exterior, amigo. Asociada a la Rueda de la Fortuna que simboliza la suerte, tu buena Estrella te indica que has de tomar las oportunidades de felicidad que se te presentan y acoger con benevolencia todo nuevo encuentro, sentimental o amistoso. Será en el intercambio donde te desarrollarás, así que sal de tu casa y avanza hacia nuevas experiencias.

En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas parte, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

Por otra parte, te es difícil imponerte en tu vida profesional, pues la tirada de la Estrella y el Ermitaño es señal de contrariedades y obstáculos que retrasan tus proyectos o debilitan la capacidad de tus proposiciones. No tienes voluntad para luchar por imponer tus ideas y este estado de relativa pasividad frente a los acontecimientos que juegan en contra de tus intereses. ¡Reacciona!

Leo, así es tu lectura del tarot

La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El Loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La Justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las íes. Puede que seas mal recibido(a), pero al menos sabrás a qué atenerte.

En el trabajo, no te hace falta inteligencia o eficiencia. Pero a esta hermosa vivacidad, aportada por la Emperatriz, puede faltarle estructuración bajo el inestable Loco. Tu pensamiento puede evolucionar de forma errática y a veces desordenada, pero siempre en un contexto positivo y optimista. ¡No te despistes si no quieres encontrarte exhausto/a final del día!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Puede que las cosas se hagan oficiales hoy, ¡se siente en el aire! Bajo la influencia de la Justicia y el Sol, tu vida afectiva toma un giro digamos "legal". Puede que tu pareja te pida matrimonio, amigo, o que vivan juntos, o, si comenzaron su relación hace poco, que te presente a tu familia o amigos. Se presiente una felicidad sincera y duradera.

En el trabajo, la Justicia te invita a seguir un camino de renovación. Pago de facturas, litigios, conflictos relacionales en el seno de tu grupo o con tus superiores. Con la Fuerza apoyándote, posees armas excelentes para actuar con eficacia y hacer valer tus argumentos llegado el caso. Tu tarea de renovación se ve facilitada por tu energía interna, ¡bravo!

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vuelven los sentimientos apasionados! Manifestarás tu amor sincero a tu pareja, amigo. La Estrella y el Diablo unen sus fuerzas para ofrecerte una jornada situada bajo el signo del romanticismo y de la emoción. Combinas muy bien ternura y sensualidad, es un cóctel magnético que volverá loco/a a quien llevas en tus pensamientos. Ambos corazones se entienden a la perfección.

En tu vida activa, ponte del lado del más fuerte, es decir, adopta el punto de vista de la jerarquía. La tirada de la Torre y la Estrella muestra que la diplomacia trae consecuencias y un comportamiento flexible te permitirá salir del apuro, sean cuales sean los cambios anunciados en la organización o en los métodos de trabajo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vivirás el amor con todo sentimiento! La alianza de la Fuerza y el Diablo auguran relaciones apasionadas, aceleración de los latidos de tu corazón, relaciones intensas. ¡Qué buen programa, amigo! Pero no agobies a tu pareja con tantos cariñitos, declaraciones y besos. Si no moderas tus impulsos, puede que la agotes y consigas el efecto contrario del que buscabas.

En el aspecto profesional, eres un/a negociador/a de primer orden bajo la influencia de la diplomática carta de la Templanza y la energía combativa de la Fuerza. No te echas para atrás ante las dificultades y no cedes terreno ante tu adversario. ¡Serías un/a político/a por excelencia!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Si acabas de salir de una ruptura, amigo, has de saber que hoy te sentirás más fuerte. La alianza de la Rueda de la Fortuna y la Torre indica que es hora de reconstruir tu vida afectiva e introducirte en una nueva historia de amor. Te encanta conocer gente ya que te devuelve la fe en tu poder de seducción. ¡Lánzate!

En el trabajo, la situación evoluciona rápido, pero sientes que no estás en el origen del movimiento. La Rueda de la Fortuna inicia cambios en el contexto laboral. El entorno es dinámico, todo el mundo se activa a tu alrededor. Pero el Ermitaño que te representa te aisla de esta dinámica. No te preocupes, encuentra contento en seguir adelante.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy se te promete felicidad y armonía. El Sumo Sacerdote y el Sol te ofrecen relaciones serias y fluidas. No necesitas grandes cosas para ser feliz, amigo. Te bastan pequeñas atenciones de las personas cercanas para sentirte querido/a y devolver toda la ternura de la que eres capaz.

En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha calma. Bajo la influencia conjunta del Sumo Sacerdote y el Ermitaño, tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra contigo muy conciliador: toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que si quieres, aíslate, ya hablarás mañana.

Acuario, así es tu carta del tarot

La tentación de la fruta prohibida es hoy el gusano de la manzana, que es tu espíritu. La tirada de los Enamorados y el Diablo es símbolo de un violento deseo por dos personas, con la imposibilidad de elegir una u otra, amigo. ¿Será suficiente el sentimiento de culpabilidad para mantenerte alejado/a de las infidelidades?

En tus tareas profesionales te dejas vencer por el pesimismo y el desánimo de la alianza Luna-Enamorados podría provocar una crisis con tu entorno. No dejes que la duda te invada, te paralice o dejes que otros decidan por ti. Reponte, fíjate una línea de conducta e intenta mantenerte. Si no, te quedarás estancado/a.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy actúa tu encanto natural! La alianza de la Emperatriz y la Estrella, arcanos altamente positivos, es señal de una feliz complicidad con las personas cercanas. Tienes la inteligencia del corazón, amigo, y la evidente sinceridad de tus declaraciones actúa como un imán. Se te respeta, se te admira y se desea conocer tu punto de vista sobre todo. ¡Cuántas discusiones en perspectiva!

En tu área profesional, la influencia de la Emperatriz te permite realizar las tareas cotidianas con lógica y paciencia. Eres especialmente analítico/a y riguroso(a), y eso te promete ciertas satisfacciones al final del día. Puedes tranquilizarte, tus proyectos van por buen camino

