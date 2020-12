Tarot gratis para hoy 19 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy sábado 19 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 19 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

En el aspecto profesional, el extranjero está en primer plano, debido al arcano del Mundo, mientras que el Sumo Sacerdote te asegura el éxito de tus empresas, aunque sean muy ambiciosas. No tengas miedo de tener grandes aspiraciones. Amplía tus horizontes, fíjate altos objetivos, exige una participación en los beneficios. La jornada se sitúa bajo el signo de la concretización y el éxito. Así que, avanza con toda confianza.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu rigor y tu sentido de la responsabilidad encuentra respuesta en tu entorno, amigoamigo. Las vibraciones del Sumo Sacerdote son benévolas, bajo su influencia, las personas cercanas comprenden tu necesidad de seguridad y hacen lo que pueden para tranquilizarte. Dándote muestras de su amor, consiguen calmar tus dudas e inquietudes del día.

En el trabajo, tu entorno profesional recibe tus cambios de humor y tus pequeñas locuras con mucha benevolencia. Marcado por el Sumo Sacerdote, el ambiente de trabajo en bueno y agradable. Por otra parte, estás un poco despistado/a y alternas con alegría momentos serios y relajados. Cuidado de todas maneras con saltar demasiado de un tema a otro, podrías confundir a más de uno.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Quieras o no, hay movimiento en tu universo afectivo, amigo. Bajo la dinámica influencia del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Por otra parte, tu carrera está en fase ascendente y puedes reivindicar un cambio de estatus o, por qué no, un puesto en el extranjero. El Mundo se pone a tu disposición y el Juicio te permite asumir más responsabilidad y disciplina. Escucha las nuevas proposiciones que te hagan, pues te permitirán realizarte en el plano personal.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del Carruaje y la Estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas.

En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación. Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy asombrarás a todo el mundo con tu dinamismo, amigo. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, tu espontaneidad es muy enérgica y puede sorprender a un entorno afectivo un poco demasiado aferrado a sus principios. Bajo la influencia del Emperador, las personas que amas no son necesariamenta las más cariñosas, pero no están menos dispuestas a unirse a ti en tu locura. De todas maneras, no les cambies demasiado sus costumbres.

En el trabajo, estás decidido/a a crear bases sólidas para tus proyectos profesionales o asociativos. La Sacerdotisa te llena de paciencia, mientras que el Emperador te otorga rigor. Tienes las ideas claras y una voluntad de hierro para dejarlo todo preparado para el futuro. Es un día ideal para establecer estrategias de desarrollo o reorientación en la carrera.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes contar con el apoyo franco y masivo de tu círculo afectivo para salir de tu rutina. El Mago aporta cierta fantasía al Emperador, que te empuja más bien a la seriedad y la austeridad. Es un buen día para cultivar la amistad y mantener una relación estable. ¡Sonríe, amigo!

Cualquiera que trabaje a tu lado tendrá interés en obedecerte. La alianza del Diablo y del Mago es símbolo de una voluntad inquebrantable que te empuja a adoptar un comportamiento autoritario. Menos mal que tienes el carisma necesario para pasar este trago con dulzura. ¿Quién podría resistirse a este entusiasmo y fuerza de convicción? ¡Nadie!

Libra, así es tu lectura del tarot

Hay renuncia en el aire, si creemos en la asociación del Ahorcado y el Juicio. Si tu vida afectiva no satisface todos tus deseos, amigo, podrías plantearte seriamente acabar con una de tus relaciones amistosas o amorosas para liberarte de ese sentimiento de frustración que te produce. Tendrás que sacrificarte.

El ambiente no es sano en tu lugar de trabajo. La tirada del Diablo y del Ahorcado indica que es posible que te jueguen una mala pasada. Desconfía de los discursos hipócritas, de compromisos que quieran que firmes a toda prisa. Tómate el tiempo necesario para leer entre líneas y buscar el significado de lo que no está claramente expresado.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, habrá muchas divergencias en las opiniones, muchas discusiones. No te fíes de la asociación de la Torre y el Emperador en el terreno sentimental, amigo. Hay tendencia a la intransigencia y la ruptura, así que no presumas de flexibilidad ante tus interlocutores. El lazo que te une a tu pareja puede romperse de tanto tirar de él, por muy flexible que sea.

En el trabajo, la Torre no te ayuda demasiado trayéndote problemas en las relaciones interpersonales, malentendidos y contratiempos a lo largo de todo el día. Necesitarás toda la perseverancia y tenacidad de la Fuerza para no abandonarlo todo. Un contexto tan desestabilizante te exige una mayor implicación, sentido de la organización y rigor.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy deberías mostrarte flexible en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la influencia de la Fuerza, eres enérgico/a y tienes mucha voluntad, pero tu entorno es más reservado, como indica la Sacerdotisa. Tus tendencias autoritarias serán reprimidas por la frialdad de tus interlocutores. Tómate un poco de tiempo antes de decir las cosas.

En tu actividad profesional, atraviesas un periodo de reflexión que puede traducirse en un pequeño retiro. La alianza de la Estrella y la Sacerdotisa muestra que puede que tu puerta se mantenga hoy cerrada. Tus proyectos están en fase de maduración y sabes que se imponen el rigor y la paciencia. Explica tu progreso intelectual, porque esta aparente inactividad podría ser tomada por pereza por tu entorno.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Sal hoy de tu casa! La alianza de la Rueda de la Fortuna y de la Luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo. Una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas y encuentras la confianza en ti y en la otra persona.

En el trabajo, las cosas evolucionan favorablemente para ti. La Rueda de la Fortuna te propone sorpresas y buenas noticias, mientras que la Justicia te guía y te permite tomarte estos cambios con seriedad. Todo esto es muy positivo, pues combinas suerte y eficacia. Es el momento ideal para aprovechar una buena oportunidad y hacer evolucionar favorablemente tu situación financiera.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy, tu fugosidad provoca cálidos comportamientos y actitudes positivas a tu alrededor, amigo. A cambio de la energía que despliegas bajo la influencia del Carruaje, el Sumo Sacerdote te envía su benevolencia. En este cálido contexto, tienes oportunidad de relacionarte con personas con un brillo especial, que podrían colaborar en tu realización personal.

La austeridad y la sabiduría predominan hoy en tu vida laboral. El Sumo Sacerdote, en asociación con la Sacerdotisa, no está para llenarte de piropos. Su influencia es tranquilizadora y dinámica, pues te invita a disfrutar de cierta rutina en tus actividades. Según tu estado de ánimo del momento, puedes encontrar el verdadero bienestar o, por el contrario, vivir momentos de cansancio al final del día.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Todo es dulzura y bondad a tu alrededor, y sin embargo, parece que no te quieres dar cuenta. En el amor, la Templanza es símbolo de un entorno a la vez paciente y protector, así que no es momento de dudas. Haz poco caso de las incertidumbres y las dudas que te provocan los Enamorados. Escucha a tu corazón y asume el hecho de que se puede amar sin pedir nada a cambio, así de simple.

En cuanto a tu vida de trabajo, tu lema es "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Con la Templanza a tu lado, no esperes un día de trabajo especialmente activo. Al contrario, se trata de una rutina muy tranquila. Nada perturbará tu serenidad en el entorno socio-profesional. Si has tenido dificultades últimamente, has de saber que desaparecerán, como por arte de magia.

