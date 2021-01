Tarot gratis para hoy 18 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo? ¡Descúbrelo!

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 18 de enero de 2021 en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hay mucha soledad en tu vida privada, amigo. Bajo la influencia conjunta del Ermitaño y la Justicia, necesitas seguridad y calma para inclinar la balanza hacia el lado del amor. Tomas la decisión de encerrarte en ti mismo/a para poner orden en tu situación. Tranquilízate, no pierdes nada con el cambio, de todas maneras, el contexto afectivo no es muy alegre y no favorece relaciones muy abiertas.

Podría decirse que en tu trabajo empleas mal tus conocimientos y tu experiencia. La unión del Diablo y el Ermitaño reflejan un estancamiento en tus proyectos debido a una falta de flexibilidad frente a tus compañeros de trabajo y de reflexión estratégica. Por querer ir demasiado deprisa y no delegar, haces desaparecer las posibilidades de progreso.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con tu entorno afectivo serán a la vez dinámicas y tranquilizadoras, amigo. El Mago y el Papa te proponen ir por delante de los demás mostrándote benévolo/a y diplomático(a). Con esta respetuosa actitud ganarás muchos votos y conseguirás armonía a tu alrededor.

Tu día laboral irá con calma y eficiencia. Si atraviesas dificultades en tus tareas cotidianas, alcanzarás tus objetivos con total serenidad. Tu energía y poder de análisis te ayudarán a saber cómo y cuándo actuar para acabar con los problemas y aprovechar las oportunidades. ¡Perfecto!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Jornada perturbada en el amor, amigo. Los Enamorados te hacen dudar de tu éxito sentimental, mientras que el Loco te ofrece los placeres de la independencia. Resultado: tienes tendencia a huir de tus responsabilidades con tu pareja, si la tienes, o a ir de flor en flor si estás soltero(a). Cuidado con el rechinar de dientes en tu entorno.

En el trabajo, no te hace falta inteligencia o eficiencia. Pero a esta hermosa vivacidad, aportada por la Emperatriz, puede faltarle estructuración bajo el inestable Loco. Tu pensamiento puede evolucionar de forma errática y a veces desordenada, pero siempre en un contexto positivo y optimista. ¡No te despistes si no quieres encontrarte exhausto/a final del día!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tus amores están hoy de capa caída, amigo. La influencia de la Torre y la Sacerdotisa es desestabilizante, incluso destructora. Si hay desacuerdo, no hay arreglo. Si hay armonia, cuidado con la fragilidad. Única solución: la adopción de una actitud calmada y razonable. No te dejes ganar por la agresividad y la violencia en los sentimientos.

En cuanto al trabajo, la situación está tensa, por no decir explosiva. Bajo la influencia de la Torre, tendrás dificultades para controlar tus impulsos y no alcanzarás la serenidad a la que aspiras. Esto estará seguido por conflictos con tus interlocutores, lo que puede que te lleve a vivir un verdadero cambio de organización de tu jornada. ¡Ten cuidado!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

El Carruaje, asociado con el Mundo, te lleva hoy en un impulso a una vida mundana y social desenfrenada. Habrá muchos encuentros en el programa, especialmente con desconocidos. Sumergido/a en el remolino de la vida, te arriesgas a embalarte con una fogosidad desbordante y sin prudencia. No olvides, amigo, que la pasión es un licor que hay que consumir con moderación.

En el trabajo, predomina una hiperactividad poco productiva. Empujado por el torbellino que provocan el Loco y el Carruaje en tu vida profesional, actúas con el entusiasmo de un joven cachorro, pero sin reflexionar sobre la conveniencia de tu estrategia. Tómate tu tiempo para que reposen las ideas si quieres alcanzar tu objetivo.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

La jornada está marcada por un acontecimiento afectivo doloroso. La Muerte, incluso en asociación con el Sol, indica una separación temporal o una ruptura definitiva que se impondrá en tu paisaje relacional. Deberás voltear la página de tu pasado sentimental para recomponer tu corazón, amigo, parece que no hay otra opción. Acéptalo con valor y confianza en el futuro.

En el aspecto profesional, puede que un acontecimiento te obligue a empezar de nuevo o hacer una elección que no deseas. La alianza de la Estrella y el la Muerte indica una liberación, incluso si todavía no sabes que este cambio te aportará una serenidad que habías perdido. Apoya este cambio.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tu entorno no se porta bien contigo, amigo. Y sin embargo, la alianza del Sumo Sacerdote y la Torre indica que sabrás mostrarte tolerante y mantener la calma. No dudes en hacer concesiones para evitar conflictos. Solamente la diplomacia te permitirá desarmar la agresividad de las personas que te rodean y pasar un día sin dificultades.

En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha calma. Bajo la influencia conjunta del Sumo Sacerdote y el Ermitaño, tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra contigo muy conciliador: toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que si quieres, aíslate, ya hablarás mañana.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incertidumbre a tu alrededor, amigo. Bajo la influencia de los Enamorados, el contexto afectivo es más bien inestable. Te parece que tus amigos, tu pareja o tus padres dudan mucho cuando se trata de expresar sentimientos. Frente a ese comportamiento, prefieres huir bajo la influencia del Ermitaño, y sin duda tienes razón. De nada sirve intentar obtener hoy pruebas de amor, no es el día.

En tus tareas profesionales te dejas vencer por el pesimismo y el desánimo de la alianza Luna-Enamorados podría provocar una crisis con tu entorno. No dejes que la duda te invada, te paralice o dejes que otros decidan por ti. Reponte, fíjate una línea de conducta e intenta mantenerte. Si no, te quedarás estancado/a.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy evolucionas en un universo afectivo alentado por los rayos del Sol y las llamas del Diablo, amigo. La pasión está a la orden del día. Cultivas grandes sentimientos, declaraciones apasionadas, intercambios tiernos y sensuales. Nada puede estropear los momentos de amor o intimidad que compartirás con personas cercanas. Por lo tanto, multiplica esos momentos.

Puede que haya recompensas en tu área profesional. El Sol y la Sacerdotisa te ofrecen éxito o un resultado positivo para una empresa que iniciaste hace tiempo. El mensaje de esta pareja está claro: en el trabajo, la paciencia y la tenacidad obtienen siempre una recompensa, aunque tarde en llegar.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el terreno del amor, tienes la moral por los suelos, amigo. El Ahorcado que te representa agota tu entusiasmo y frena tus impulsos. Por suerte, tu entorno, bajo la influencia del Sumo Sacerdote, muestra su capacidad para escuchar y su bondad para hacer frente a las dificultades. Tu humor será sombrío pero encontrarás siempre un hombro en el que apoyarte y pasar del negro al gris con la ayuda de los que te aman.

En el trabajo, el Mago y el Sumo Sacerdote te llevan a analizar con sabiduría los acontecimientos que tendrán lugar en tu jornada de trabajo. Tu gran objetividad te permitirá superar los problemas que se te presenten. En todo caso, das prioridad a la armonía frente a la discordia si la situación se complica.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy estás un poco tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Sacerdotisa no te empuja a ir hacia delante en tu vida amorosa. Aunque esto no sea un drama, no hay muchas posibilidades de que las cosas evolucionen positivamente hoy.

En cuanto a tu actividad, serás el motor del cambio y las iniciativas. Pero cuidado, pues existe el riesgo de que tu entorno haga freno. Bajo la analítica influencia de la Sacerdotisa, ni tus colaboradores ni compañeros tendrán tu dinamismo. Pedirán sin cesar un tiempo de reflexión antes de lanzarse en una u otra aventura. Y sí, es un poco frustrante, pero la Rueda de la Fortuna te lleva a ti, no a ellos.

Acuario, así es tu carta del tarot

TE PUEDE INTERESAR: Significado de las cartas del Tarot “EL MUNDO”

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas se fundan antes que nada en la reflexión y la perspicacia, amigo. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, puedes contar doblemente con tu inteligencia para hacerte valer frente a los demás. Tu encanto es más intelectual que sensual, lo que no estropea nada, no te preocupes.

En tu vida profesional, vas sin prisa pero sin pausa. Sin hacer ruido progresas con inteligencia y discreción, estimulado/a por la brillante asociación del sol y la Sacerdotisa. Tus pertinentes análisis, tus visiones creativas, tu sentido de la responsabilidad, encantan a tus compañeros. Sal de escondite para hacerles parte de tus ideas.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.